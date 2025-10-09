Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă

Angajații care au activat în grupa a II-a de muncă beneficiază de anumite avantaje la calculul pensiei, datorită condițiilor de lucru mai grele. În 2025, pensia se calculează conform noii legi a pensiilor, ținând cont de stagiul complet, salariile medii și coeficienții specifici pentru grupele de muncă speciale.

Ce înseamnă grupa a II-a de muncă și cum influențează pensia

Grupa a II-a de muncă include angajații care au desfășurat activități considerate mai grele sau care implică un risc mai mare pentru sănătate, dar care nu ating gradul de dificultate al grupei I.

Persoanele care au lucrat în această categorie beneficiază de ani de vechime suplimentari, care se adaugă la stagiul complet pentru pensie. Conform legislației actuale, fiecare an lucrat în grupa a II-a se echivalează cu 1,1 ani de stagiu de cotizare.

Astfel, dacă o persoană a lucrat 10 ani în grupa a II-a, acești ani se vor transforma în 11 ani în calculul stagiului de cotizare. Această majorare ajută la obținerea unei pensii mai mari și, în unele cazuri, permite pensionarea mai devreme față de limita standard de vârstă.

Cum se calculează concret pensia în 2025

Pensia în 2025 se calculează prin înmulțirea stagiului complet de cotizare cu media veniturilor lunare brute realizate pe întreaga perioadă de activitate, ajustată cu coeficienții legați de grupa de muncă. Formula generală este:

Pensia = Media salariilor brute x coeficientul de majorare x numărul de ani echivalenți de cotizare

Exemplu concret:

Salariu mediu brut: 6.000 lei

Ani lucrători efectivi în grupa a II-a: 15 ani

Coeficient grupa a II-a: 1,1

Ani echivalenți în stagiu: 15 x 1,1 = 16,5 ani

Calcul estimativ:

Pensia lunară = 6.000 lei x 16,5 ani / 30 ani (stagiu complet ipotetic) ≈ 3.300 lei/lună

Acest exemplu arată cum grupele speciale de muncă pot influența pozitiv nivelul pensiei, oferind o sumă mai mare decât cea care ar fi obținută prin calcularea strictă a stagiului normal de cotizare.

Ce trebuie să ai în vedere pentru calculul pensiei

Pentru o estimare corectă, este important să știi exact:

Numărul de ani lucrați în grupa a II-a și în alte categorii de muncă;

Media salariilor lunare brute pe întreaga perioadă de activitate;

Coeficientul aplicabil fiecărei grupe de muncă;

Eventuale perioade asimilate stagiului de cotizare (studiile, serviciul militar etc.).

De asemenea, modificările recente din Legea 360/2023 au adus ajustări privind perioadele asimilate și coeficienții de calcul, astfel că este recomandat să verifici situația personală la Casa Națională de Pensii Publice înainte de a depune cererea de pensionare.

Cu o evaluare corectă, angajații din grupa a II-a pot obține venituri mai avantajoase și pot planifica mai eficient pensionarea.