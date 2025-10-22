Cum se acordă prioritate pe drumurile cu trei benzi. Explicația simplă a regulii care pune în încurcătură mulți șoferi

Drumurile cu trei benzi pe sens pot fi o provocare chiar și pentru șoferii experimentați. Situațiile de depășire sau schimbare a benzii par simple la prima vedere, însă o manevră greșită poate duce rapid la tamponări sau accidente grave. Legea prevede reguli clare pentru acordarea priorității între vehicule, dar puțini conducători auto le cunosc în detaliu.

Ce riscuri apar atunci când nu se respectă prioritatea între benzi

Circulația pe drumurile cu mai multe benzi presupune o atenție sporită, mai ales în orele de vârf, când traficul este aglomerat. Nerespectarea regulilor privind prioritatea între benzi poate duce la frânări bruște, blocaje și coliziuni laterale, mai ales atunci când doi șoferi încearcă simultan să ocupe aceeași bandă.

Chiar și la viteză redusă, astfel de manevre pot provoca accidente costisitoare și pot pune în pericol viețile participanților la trafic.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este schimbarea bruscă a benzii fără semnalizare prealabilă și fără verificarea oglinzilor, ceea ce anulează posibilitatea celuilalt conducător de a reacționa la timp.

Ce spune legea despre prioritatea pe drumurile cu trei benzi

Codul Rutier oferă o regulă clară pentru evitarea conflictelor în trafic: atunci când două vehicule circulă în aceeași direcție, dar pe benzi diferite, și ambele intenționează să intre pe banda liberă dintre ele, prioritatea o are vehiculul care vine din stânga.

Cu alte cuvinte, cel aflat pe banda din dreapta este obligat să-i permită celui din stânga să ocupe banda comună, pentru ca schimbarea să se facă în siguranță.

Legea precizează, de asemenea, că atunci când o bandă se termină, șoferul care circulă pe acea bandă trebuie să cedeze trecerea vehiculelor de pe banda alăturată. Aceste reguli, aparent simple, au scopul de a preveni manevrele simultane și de a menține un flux ordonat al traficului.

Cum se aplică regula pe drumurile cu mai multe benzi

Pe arterele mai late, cu patru sau cinci benzi, regula se păstrează în același mod. De exemplu, atunci când un șofer de pe banda 4 și altul de pe banda 2 intenționează să intre pe banda 3, prioritatea revine celui din stânga – adică celui care circulă pe banda 4.

În aceeași logică, dacă doi șoferi din benzile extreme vor să treacă pe o bandă intermediară, prioritatea se stabilește tot în funcție de poziția din stânga.

Respectarea acestor principii nu doar că previne accidentele, dar asigură și o circulație fluentă, mai ales în zonele urbane aglomerate, unde drumurile cu mai multe benzi devin tot mai frecvente.