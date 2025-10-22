Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 12:03
de Badea Violeta

Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata

NEWS - HP
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata
Ghid pentru acordarea ajutorului de inmormantare de 8.620 de lei

În cazul unui deces, statul român oferă un sprijin financiar familiei îndoliate pentru a acoperi cheltuielile funerare. Pentru anul 2025, suma acordată este de 8.620 de lei, iar cererea poate fi depusă în termen de trei ani de la deces. Beneficiarii, procedura de solicitare și modul de plată sunt reglementate de Legea nr. 10/2025 privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

Cine poate beneficia de ajutorul de înmormântare

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, beneficiarii principali ai ajutorului de 8.620 de lei sunt asigurații și pensionarii. De asemenea, firmele care organizează serviciile funerare pot încasa acești bani:

”Atenție! În momentul în care aveți un asemenea eveniment nefericit în familiile voastre trebuie să știți că acele firme care organizează funerariile unei persoane pot obține 8620 de lei sau, pur și simplu, puteți să îi luați dumneavoastră și să îi organizați cum considerați. Să plătiți parțial sau dacă vă mai rămân bani pentru pomană sau pentru orice altceva”, a transmis avocatul.

În schimb, rudele apropiate ale persoanei decedate care nu sunt asigurate (cum ar fi copiii sau alți membri ai familiei) pot primi doar jumătate din sumă, adică 4.310 lei:

Vezi și:
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni din Berceni ar putea scăpa de închisoare? Avocatul Cuculis explică legea

”Practic înjumătățim cei 8620 de lei, ne dă cuantumul sumei pe care o poate obține o rudă a familiei asiguratului în caz de deces”, a precizat Adrian Cuculis.

Unde și cum se depune cererea

Cererea pentru obținerea ajutorului se depune la Casa de Pensii, imediat după obținerea certificatului de deces eliberat de Serviciul de Stare Civilă. Documentul care atestă decesul servește drept bază pentru acordarea sumei.

Dacă familia dorește ca firma care organizează înmormântarea să încaseze suma și să gestioneze întreaga procedură, este necesară întocmirea unei procuri notariale:

”Atenție! Dacă vreți ca firma respectivă să organizeze absolut tot și să încaseze suma de bani trebuie să îi faceți în mod obligatoriu procură notarială, pentru că altfel nu va putea să încaseze ajutorul de înmormântare”, a mai spus avocatul.

În cât timp se face plata ajutorului

După depunerea cererii și a documentelor necesare, Casa de Pensii efectuează verificările și aprobată plata ajutorului. Plata se efectuează în termen rezonabil, dar familia trebuie să țină cont că întregul proces poate dura câteva săptămâni, în funcție de volumul de solicitări și de completarea corectă a documentelor.

Astfel, statul asigură un sprijin punctual pentru acoperirea cheltuielilor funerare, însă responsabilitatea administrativă și financiară revine celor care solicită ajutorul, fie că este vorba despre rude sau firme autorizate care preiau organizarea înmormântării.

Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982
Recomandări
Dacia Bigster, recunoaștere internațională: Mașina Anului în Germania și Mașina de Familie în Marea Britanie
Dacia Bigster, recunoaștere internațională: Mașina Anului în Germania și Mașina de Familie în Marea Britanie
Londra, capitala literaturii europene: orașul cel mai des menționat în cărți în ultimul secol
Londra, capitala literaturii europene: orașul cel mai des menționat în cărți în ultimul secol
Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?
Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?
Jobul fără facultate care îți poate aduce peste 10.000 de lei lunar. Tot mai mulți români renunță la munca de birou pentru el
Jobul fără facultate care îți poate aduce peste 10.000 de lei lunar. Tot mai mulți români renunță la munca de birou pentru el
Ipoteza „navei-mamă extraterestre”, pusă la încercare: cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de Soare
Ipoteza „navei-mamă extraterestre”, pusă la încercare: cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de Soare
Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei
Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România. Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România. Unde s-a produs seismul
Grupul auto chinez Chery îşi extinde amprenta în România cu mărcile Omoda şi Jaecoo
Grupul auto chinez Chery îşi extinde amprenta în România cu mărcile Omoda şi Jaecoo
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...