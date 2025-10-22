Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata

În cazul unui deces, statul român oferă un sprijin financiar familiei îndoliate pentru a acoperi cheltuielile funerare. Pentru anul 2025, suma acordată este de 8.620 de lei, iar cererea poate fi depusă în termen de trei ani de la deces. Beneficiarii, procedura de solicitare și modul de plată sunt reglementate de Legea nr. 10/2025 privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

Cine poate beneficia de ajutorul de înmormântare

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, beneficiarii principali ai ajutorului de 8.620 de lei sunt asigurații și pensionarii. De asemenea, firmele care organizează serviciile funerare pot încasa acești bani:

”Atenție! În momentul în care aveți un asemenea eveniment nefericit în familiile voastre trebuie să știți că acele firme care organizează funerariile unei persoane pot obține 8620 de lei sau, pur și simplu, puteți să îi luați dumneavoastră și să îi organizați cum considerați. Să plătiți parțial sau dacă vă mai rămân bani pentru pomană sau pentru orice altceva”, a transmis avocatul.

În schimb, rudele apropiate ale persoanei decedate care nu sunt asigurate (cum ar fi copiii sau alți membri ai familiei) pot primi doar jumătate din sumă, adică 4.310 lei:

”Practic înjumătățim cei 8620 de lei, ne dă cuantumul sumei pe care o poate obține o rudă a familiei asiguratului în caz de deces”, a precizat Adrian Cuculis.

Unde și cum se depune cererea

Cererea pentru obținerea ajutorului se depune la Casa de Pensii, imediat după obținerea certificatului de deces eliberat de Serviciul de Stare Civilă. Documentul care atestă decesul servește drept bază pentru acordarea sumei.

Dacă familia dorește ca firma care organizează înmormântarea să încaseze suma și să gestioneze întreaga procedură, este necesară întocmirea unei procuri notariale:

”Atenție! Dacă vreți ca firma respectivă să organizeze absolut tot și să încaseze suma de bani trebuie să îi faceți în mod obligatoriu procură notarială, pentru că altfel nu va putea să încaseze ajutorul de înmormântare”, a mai spus avocatul.

În cât timp se face plata ajutorului

După depunerea cererii și a documentelor necesare, Casa de Pensii efectuează verificările și aprobată plata ajutorului. Plata se efectuează în termen rezonabil, dar familia trebuie să țină cont că întregul proces poate dura câteva săptămâni, în funcție de volumul de solicitări și de completarea corectă a documentelor.

Astfel, statul asigură un sprijin punctual pentru acoperirea cheltuielilor funerare, însă responsabilitatea administrativă și financiară revine celor care solicită ajutorul, fie că este vorba despre rude sau firme autorizate care preiau organizarea înmormântării.