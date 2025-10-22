De ce întârzie pensiile românilor în noiembrie, anunțul de la Casa de Pensii. Unii pensionari vor primi bani în plus

Pensionarii din România vor primi pensiile cu o mică întârziere în luna noiembrie, potrivit anunțului oficial al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Motivul principal este calendarul nefavorabil: data de 1 noiembrie cade sâmbătă, iar 2 noiembrie este duminică, zile nelucrătoare pentru Poșta Română. Astfel, distribuirea efectivă a pensiilor pe teren va începe abia marți, 4 noiembrie, în loc de 1 noiembrie, cum se întâmplă de obicei.

CNPP dă asigurări că, în ciuda acestei decalări, toate pensiile vor fi achitate până la data limită de 15 noiembrie. Este vorba despre peste 2,3 milioane de pensii livrate lunar prin intermediul Poștei Române, iar întârzierile vor fi de cel mult două zile pentru anumite zone.

Când vin pensiile în noiembrie și cine este afectat

Potrivit informațiilor transmise de CNPP, pensiile distribuite prin Poștă vor ajunge la destinatari începând cu marți, 4 noiembrie , urmând ca livrările să se desfășoare în ritmul obișnuit până la jumătatea lunii. În cazul în care pensionarii nu sunt găsiți acasă, pensia poate fi ridicată de la oficiul poștal, unde suma va fi păstrată timp de două zile. Dacă banii nu sunt ridicați în acest interval, aceștia se întorc la Casa Județeană de Pensii, iar beneficiarul trebuie să depună o cerere scrisă pentru reprogramarea plății.

Pentru cei 2,6 milioane de pensionari care primesc banii pe card , plățile se vor efectua normal, pe 12 și 13 noiembrie , fără nicio modificare de calendar.

Reprezentanții CNPP precizează că întârzierile din noiembrie nu afectează cuantumul pensiei, iar sumele vor fi virate integral, inclusiv pentru cei care beneficiază de recalculări sau restanțe.

Cine primește bani în plus din noiembrie

În paralel cu distribuirea pensiilor, sistemul public trece prin două procese importante de revizuire. Prima este așa-numita „mică recalculare” , care vizează dosarele pentru care pensionarii au depus adeverințe cu venituri nepermanente. Deși procesul este abia la început, între 5% și 7% dintre dosare au fost deja procesate, iar o parte dintre beneficiari au primit majorări de aproximativ 170 de lei .

Cei care au primit deciziile de recalculare vor încasa din noiembrie pensia mărită, împreună cu restanțele pentru ultimele 13 luni , aferente perioadei septembrie 2024 – noiembrie 2025.

A doua categorie vizată este cea a pensionarilor care au trecut de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă. Deși primele decizii au fost trimise încă din vară, multe persoane nu au încasat majorările în lunile următoare. În noiembrie, acestea vor primi pensia recalculată și diferențele retroactive pentru aceeași perioadă de 13 luni.

Ce trebuie să facă pensionarii care nu și-au primit majorarea

CNPP recomandă pensionarilor care nu au primit sumele aferente recalculării sau noilor drepturi să se adreseze Casei Județene de Pensii de care aparțin. Cea mai sigură metodă este depunerea unei cereri scrise cu număr de înregistrare , pentru clarificarea situației și efectuarea plății.

Reprezentanții instituției spun că, deși întârzierile din noiembrie sunt minore și țin exclusiv de calendar, luna aceasta aduce totodată și primele efecte vizibile ale noilor recalculări – adică majorări și restanțe consistente pentru o parte dintre pensionari.