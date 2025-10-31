Cum să transformi resturile de dovleac în îngrășământ natural, potrivit experților în grădinărit

Toamna lasă în urmă nu doar frunze colorate, ci și o mulțime de dovleci care au servit drept decorațiuni de Halloween. În loc să ajungă la gunoi, aceștia pot fi valorificați într-un mod surprinzător de util. Experții în grădinărit spun că resturile de dovleac se pot transforma într-un îngrășământ natural, bogat în substanțe nutritive, care oferă un impuls sănătos plantelor și îmbunătățește calitatea solului.

Dovleacul – un îngrășământ natural bogat în nutrienți

Puțini știu că dovleacul nu este benefic doar pentru alimentație, ci și pentru mediul din jur. Potrivit specialiștilor, pulpa de dovleac conține vitamina E, zinc, fier și potasiu, elemente care joacă un rol esențial în dezvoltarea armonioasă a plantelor. Transformarea resturilor rămase după Halloween într-un îngrășământ organic este una dintre cele mai simple și eficiente metode de reciclare naturală.

„Acești nutrienți, precum potasiul, fosforul și borul, sunt cunoscuți pentru faptul că încurajează înflorirea plantelor”, explică Lotte Brendsen, expertă în plante și grădini la PlantIn.

Ea recomandă folosirea compostului din dovleac mai ales pentru arbuștii și florile care întâmpină dificultăți în procesul de înflorire, deoarece aceștia răspund foarte bine la un sol îmbogățit natural.

Beneficiile îngrășământului din resturi de dovleac

Pe lângă stimularea înfloririi, compostul din dovleac contribuie și la o creștere sănătoasă a frunzelor.

„Legumele cu frunze verzi – precum salata verde, varza kale și spanacul – reacționează puternic la azotul eliberat din pulpa de dovleac descompusă, care stimulează producția de clorofilă și creșterea frunzelor”, afirmă Lauren Click, fondatoare și directoare executivă a Let’s Go Compost.

De asemenea, culturile fructifere, cum sunt roșiile, ardeii și castraveții, beneficiază enorm de pe urma acestui tip de îngrășământ datorită conținutului ridicat de fosfor și potasiu. Aceste elemente susțin formarea rădăcinilor, înflorirea și dezvoltarea fructelor, ceea ce duce la o recoltă mai bogată și mai sănătoasă.

Cum se pregătește îngrășământul din dovleac

Pentru a transforma resturile de dovleac într-un compost valoros, este important să urmezi câțiva pași simpli:

Îndepărtează toate materialele neorganice

Înainte de a tăia dovlecii sau felinarele de Halloween, asigură-te că elimini orice urmă de ceară sau decorațiuni care nu se pot descompune.

Scoate semințele

Lotte Brendsen recomandă să îndepărtezi semințele, deoarece acestea pot încolți în recipientul de compost. Le poți usca pentru gustări sau le poți planta anul următor.

Taie dovlecii în bucăți mici

„Tăierea dovleacului îl va ajuta să se descompună repede”, explică Lauren Click. Ea menționează că multe orașe organizează chiar și evenimente de „spargere a dovlecilor” după Halloween, pentru a facilita reciclarea naturală.

Adaugă bucățile în compost

Resturile trebuie amestecate cu frunze uscate, iarbă tăiată sau hârtie mărunțită pentru a echilibra raportul dintre carbon și azot. Întoarce compostul la câteva săptămâni pentru a-l aerisi și a accelera procesul de descompunere.

Cum se folosește compostul din dovleac

Odată ce compostul este complet matur – adică are o textură sfărâmicioasă, culoare închisă și un miros de pământ proaspăt – poate fi folosit în grădină.

„Scopul este de a trata compostul mai puțin ca un îngrășământ chimic cu acțiune rapidă și mai mult ca un ameliorator de sol care îmbunătățește constant sănătatea mediului de creștere”, subliniază Click.

La începutul primăverii, se recomandă întinderea unui strat de 2,5–5 cm de compost pe sol, care apoi se amestecă ușor în primii 15–20 cm de pământ. În acest fel, nutrienții ajung la rădăcinile tinere ale plantelor.

Compostul din dovleac poate fi aplicat și în jurul copacilor și arbuștilor, într-un inel lat la baza coronamentului, dar fără a atinge trunchiul. Aceasta contribuie la menținerea umidității și la întărirea sistemului radicular.

Pentru peluze, se recomandă un strat foarte subțire, de aproximativ 1 cm, presărat uniform și udat ușor ulterior. În cazul plantelor de interior sau al grădinilor în ghivece, compostul poate fi amestecat cu pământul de flori într-un raport de 1:3 sau adăugat periodic pe suprafața solului.

O soluție ecologică de sezon

Transformarea dovlecilor în îngrășământ natural nu doar că oferă o a doua viață resturilor de Halloween, dar contribuie și la reducerea deșeurilor menajere și la o grădină mai sănătoasă și mai echilibrată ecologic. În plus, procesul este simplu, economic și perfect pentru oricine dorește să adopte un stil de viață mai sustenabil.