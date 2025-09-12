Cum să-ți extinzi casa legal în 2025: ghid actualizat pentru proprietari

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 13:54
de Badea Violeta

Legislație
Pasii esentiali pentru extinderea legala a casei in 2025. Sursa foto: confortsirenovare.ro

În 2025, normele pentru extinderea locuințelor au devenit mai clare, dar și mai stricte. Proprietarii care vor să adauge camere, mansarde sau anexe trebuie să țină cont de proceduri administrative și reglementări urbanistice actualizate. Respectarea acestora nu doar că evită amenzile, ci asigură siguranța și valoarea pe termen lung a investiției.

Analiza reglementărilor și a planului urbanistic

Primul pas în extinderea casei îl reprezintă verificarea documentației urbanistice. Fiecare localitate are planuri de urbanism general (PUG) și regulamente de construire care stabilesc limitele, retragerile, înălțimile maxime și funcționalitatea terenurilor.

În 2025, autoritățile locale publică online aceste informații, ceea ce ușurează accesul la date și reduce riscul de erori. O evaluare atentă a acestor norme permite proiectarea unei extinderi care să se încadreze în parametrii legali și în specificul zonei.

Autorizația de construire și documentația necesară

Extinderea legală a unei locuințe presupune obținerea autorizației de construire. Aceasta se eliberează pe baza unui proiect tehnic realizat de arhitecți și ingineri autorizați, însoțit de avizele cerute de primărie (mediu, utilități, siguranță la incendiu).

În 2025, procesul de solicitare poate fi depus electronic în multe localități, scurtând timpii de aprobare. Documentația corect întocmită garantează că extinderea respectă normele structurale, sanitare și estetice. În plus, păstrarea tuturor actelor la zi facilitează înscrierea modificărilor în cartea funciară și evită problemele la vânzarea imobilului.

Execuția lucrărilor și recepția finală

După obținerea autorizației, lucrările trebuie executate de firme sau persoane fizice autorizate, care respectă proiectul aprobat și normele în vigoare. În 2025, inspecțiile pe șantier sunt mai frecvente, iar neconformitățile pot atrage suspendarea lucrărilor.

La final, recepția construcției se face în prezența unei comisii care verifică dacă extinderea corespunde proiectului și autorizației. Doar după această etapă proprietarul poate actualiza documentele cadastrale și poate beneficia legal de noul spațiu creat.

Respectarea acestor pași nu doar că oferă siguranță juridică, ci și protecție investiției. O extindere realizată legal crește valoarea proprietății, asigură confortul locuirii și poate fi folosită fără restricții în tranzacții sau pentru obținerea de credite ipotecare.

În 2025, transparența procedurilor și digitalizarea administrației îi sprijină pe proprietari să-și extindă locuințele rapid și în conformitate cu legea.

