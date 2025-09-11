Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 14:20
de Badea Violeta

Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe

Legislație
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
Ce acte iti trebuie pentru a demola o casa mostenita. Sursa foto: Profimedia

Demolarea unei case moștenite implică mai mult decât simpla dorință de a elibera terenul. Proprietarii trebuie să respecte pașii legali, să obțină avize și autorizații, precum și să achite taxele aferente. În lipsa acestora, lucrările pot fi suspendate sau sancționate de autorități.

Documentele obligatorii pentru demolarea unei case moștenite

Primul pas este dovedirea dreptului de proprietate. Moștenitorii trebuie să prezinte certificatul de moștenitor sau actul notarial care atestă succesiunea, precum și extrasul de carte funciară actualizat.

În plus, este necesar planul cadastral al imobilului și planul topografic al terenului. Pentru a solicita autorizația de demolare, se mai cer actul de identitate al solicitantului, cererea tip către primăria de care aparține imobilul și dovada achitării taxei pentru emiterea autorizației.

Vezi și:
Cât costă să demolezi o casă veche în 2025: tarife, autorizații și cheltuieli ascunse

Dacă imobilul are valoare istorică sau se află într-o zonă protejată, vor fi necesare avize suplimentare, cum ar fi cel al Ministerului Culturii sau al Direcției Județene pentru Cultură.

Procedura de obținere a autorizației de demolare

Dosarul complet se depune la primăria localității în care se află imobilul. Autoritățile verifică actele și, în termenul legal, emit autorizația de demolare. Aceasta este valabilă 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Înainte de începerea lucrărilor, proprietarul trebuie să notifice Inspectoratul de Stat în Construcții și să afișeze panoul de șantier cu datele proiectului.

În cazul demolării printr-o firmă specializată, contractul cu executantul trebuie păstrat pentru eventuale verificări. Respectarea normelor de securitate și protecția mediului este obligatorie, mai ales dacă sunt implicate materiale periculoase, cum ar fi azbestul.

Taxe și obligații suplimentare

Pentru emiterea autorizației de demolare se achită o taxă la bugetul local, calculată în funcție de suprafața imobilului. În plus, pot apărea costuri pentru obținerea avizelor tehnice (electricitate, gaze, apă), dar și pentru serviciile topografice. Dacă imobilul este racordat la utilități, acestea trebuie debranșate în mod legal, iar dovezile de debranșare trebuie atașate la dosar.

După finalizarea demolării, proprietarul trebuie să ceară actualizarea datelor în cartea funciară și la administrația fiscală, pentru ca imobilul demolat să fie radiat din evidențele fiscale.

Așadar, demolarea unei case moștenite este un proces legal bine definit, care presupune pregătirea atentă a actelor și respectarea procedurilor. Documentația completă și plata taxelor aferente asigură derularea fără probleme a lucrărilor și evitarea amenzilor sau a litigiilor ulterioare.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Profeția lui Elon Musk despre furnizorii de telefonie. Vodafone, Orange și Digi RCS RDS ar putea fi înlocuiți de Starlink, în opinia lui
Profeția lui Elon Musk despre furnizorii de telefonie. Vodafone, Orange și Digi RCS RDS ar putea fi înlocuiți de Starlink, în opinia lui
REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – cât de bun este cel mai bun telefon de poze în 2025. Te uimește pe timp de noapte și la zoom, dar își face banii în orice scenariu
REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – cât de bun este cel mai bun telefon de poze în 2025. Te uimește pe timp de noapte și la zoom, dar își face banii în orice scenariu
Limba română devine materie obligatorie în școlile din Franța, într-un program pilot
Limba română devine materie obligatorie în școlile din Franța, într-un program pilot
REVIEW Sony WH-1000XM6 – ar putea fi cele mai bune căști din lume, cu siguranță sunt cele mai deștepte, dar asta nu spune toată povestea
REVIEW Sony WH-1000XM6 – ar putea fi cele mai bune căști din lume, cu siguranță sunt cele mai deștepte, dar asta nu spune toată povestea
Cum poți repara fotografii vechi în câteva secunde, cu aplicația gratuită Nano Banana, de la Google
Cum poți repara fotografii vechi în câteva secunde, cu aplicația gratuită Nano Banana, de la Google
Microsoft rezolvă problemele de streaming cauzate de ultimele actualizări din Windows 11
Microsoft rezolvă problemele de streaming cauzate de ultimele actualizări din Windows 11
O cisternă cu GPL a explodat într-un cartier aglomerat din Ciudad de Mexico. 4 oameni au murit, 90 au fost răniți
O cisternă cu GPL a explodat într-un cartier aglomerat din Ciudad de Mexico. 4 oameni au murit, 90 au fost răniți
Două milenii de Băile Herculane. Înființate de împăratul roman Traian, aici se tratau Mihail Kogălniceanu, Regele Carol I, Prințesa Sissi
Două milenii de Băile Herculane. Înființate de împăratul roman Traian, aici se tratau Mihail Kogălniceanu, Regele Carol I, Prințesa Sissi
Revista presei
Adevarul
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elena Udrea, criticată pentru rochia purtată la cea mai recentă apariţie în piblic. Greşeala majoră de stil pe care a făcut-o
Playtech Știri
Fiica cea mare a Elenei Băsescu, o tânără superbă. Cum arată Sofia Anais la 12 ani, Traian Băsescu are de ce să fie mândru
Playtech Știri
Cum să folosești bicarbonatul de sodiu la spălarea rufelor pentru a elimina mirosurile neplăcute
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...