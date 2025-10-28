Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 17:45
de Iulia Kelt

Cum să te lauzi că ai fost în concedii luxoase stând acasă. Totul este posibil acum cu o aplicație bazată pe inteligență artificială

TEHNOLOGIE
Cum să te lauzi că ai fost în concedii luxoase stând acasă. Totul este posibil acum cu o aplicație bazată pe inteligență artificială
Aplicația care crează iluzii / Foto: Endless Summer AI

Dacă nu-ți permiți o vacanță reală, o poți cumpăra acum sub formă de fotografii generate de inteligență artificială.

Tot mai multe aplicații promit experiențe virtuale de lux, oferindu-le utilizatorilor imagini cu ei înșiși bucurându-se de o viață de vis, de la mese în Rio de Janeiro la plimbări prin Tokyo.

Fenomenul, aflat la granița dintre divertisment și escapism digital, a devenit popular în special în rândul celor cu venituri modeste.

Vezi și:
Un clip video generat de AI despre jocuri video stârnește valuri de ironii online, iar asta pe bună dreptate
Chatboții AI iau propaganda rusă „de bună”. Situația îngrijorătoare legată de ChatGPT, Grok, DeepSeek și Gemini

Cum a apărut „vacanța imaginară” cu ajutorul AI

Potrivit jurnalistei Hayden Field de la The Verge, aplicația „Endless Summer” creată de designerul Laurent Del Rey permite utilizatorilor să încarce trei fotografii personale, pe baza cărora sistemul generează imagini „de vacanță”, scrie The Verge.

Cu ajutorul AI, persoana apare în locații emblematice din lume, într-o atmosferă de relaxare și prosperitate. Ideea a fost concepută ca o soluție pentru epuizarea și dorința de „viață ușoară”, după cum explică Del Rey.

Fenomenul nu este izolat. Pe platformele mobile au apărut numeroase aplicații similare, precum Manifest AI Coach, ManifestMe sau Manifestar AI, care susțin că ajută la „vizualizarea și manifestarea dorințelor”.

În realitate, multe dintre ele oferă doar texte motivaționale și imagini generice generate de algoritmi.

Cu toate acestea, succesul lor arată cât de puternică este tentația de a simula bunăstarea, mai ales într-un context economic global marcat de insecuritate și oboseală profesională.

Escapism digital și iluzia progresului personal

Un caz analizat de dezvoltatorul Tim Wijaya, care a colaborat anterior cu OpenAI, arată cum grupuri de mii de utilizatori din Indonezia își distribuie pe rețelele sociale imagini AI cu ei în vacanțe de lux sau alături de mașini scumpe.

Majoritatea provin din orașe de nivel mediu sau mic, cu venituri sub 400 de dolari pe lună. Pentru acești oameni, tehnologia nu este un instrument de prestigiu, ci o formă de refugiu mental.

Endless Summer merge un pas mai departe prin comercializarea „vacanței perfecte”. După trei imagini gratuite, aplicația oferă pachete plătite: 30 de poze pentru 3,99 dolari, 150 pentru 17,99 dolari și 300 pentru 34,99 dolari. Cu alte cuvinte, un concediu imaginar costă aproape cât un bilet low-cost spre o destinație reală.

Deși aceste aplicații nu pot înlocui experiențele autentice, ele scot în evidență o tendință modernă: nevoia de a transforma dorințele în imagini vizibile, chiar și atunci când realitatea financiară nu le permite.

Pentru unii, AI devine astfel nu doar un instrument de creație, ci un portal spre o viață alternativă, construită pixel cu pixel.

Revin temperaturile de vară în România. Vreme neașteptat de caldă pentru final de octombrie. Temperaturile urcă spre 23 de grade
Recomandări
De ce simbolul 5G de pe telefon nu înseamnă că ai, de fapt, 5G
De ce simbolul 5G de pe telefon nu înseamnă că ai, de fapt, 5G
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier: cum a reușit să ridice un spital pentru copii fără ajutor de la stat
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier: cum a reușit să ridice un spital pentru copii fără ajutor de la stat
De ce există „știința stabilită” și cum este manipulată această idee în dezbaterile publice
De ce există „știința stabilită” și cum este manipulată această idee în dezbaterile publice
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
REVIEW Logitech MX Master 4 – cel mai bun mouse pentru performanță la birou a adoptat inteligență artificială și feedback haptic. Cum își justifică prețul generos
REVIEW Logitech MX Master 4 – cel mai bun mouse pentru performanță la birou a adoptat inteligență artificială și feedback haptic. Cum își justifică prețul generos
Cristi Chivu a anulat conferința de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal un bătrân cu mașina
Cristi Chivu a anulat conferința de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal un bătrân cu mașina
Hoții de mașini au descoperit o vulnerabilitate la Toyota. Detaliul la care nici nu te-ai fi gândit
Hoții de mașini au descoperit o vulnerabilitate la Toyota. Detaliul la care nici nu te-ai fi gândit
Nicușor Dan nu l-ar refuza pe Sorin Grindeanu ca premier, în 2027. „Nu se poate stabilitate fără PSD”
Nicușor Dan nu l-ar refuza pe Sorin Grindeanu ca premier, în 2027. „Nu se poate stabilitate fără PSD”
Revista presei
Adevarul
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...