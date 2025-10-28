Cum să te lauzi că ai fost în concedii luxoase stând acasă. Totul este posibil acum cu o aplicație bazată pe inteligență artificială

Dacă nu-ți permiți o vacanță reală, o poți cumpăra acum sub formă de fotografii generate de inteligență artificială.

Tot mai multe aplicații promit experiențe virtuale de lux, oferindu-le utilizatorilor imagini cu ei înșiși bucurându-se de o viață de vis, de la mese în Rio de Janeiro la plimbări prin Tokyo.

Fenomenul, aflat la granița dintre divertisment și escapism digital, a devenit popular în special în rândul celor cu venituri modeste.

Cum a apărut „vacanța imaginară” cu ajutorul AI

Potrivit jurnalistei Hayden Field de la The Verge, aplicația „Endless Summer” creată de designerul Laurent Del Rey permite utilizatorilor să încarce trei fotografii personale, pe baza cărora sistemul generează imagini „de vacanță”, scrie The Verge.

Cu ajutorul AI, persoana apare în locații emblematice din lume, într-o atmosferă de relaxare și prosperitate. Ideea a fost concepută ca o soluție pentru epuizarea și dorința de „viață ușoară”, după cum explică Del Rey.

Fenomenul nu este izolat. Pe platformele mobile au apărut numeroase aplicații similare, precum Manifest AI Coach, ManifestMe sau Manifestar AI, care susțin că ajută la „vizualizarea și manifestarea dorințelor”.

În realitate, multe dintre ele oferă doar texte motivaționale și imagini generice generate de algoritmi.

Cu toate acestea, succesul lor arată cât de puternică este tentația de a simula bunăstarea, mai ales într-un context economic global marcat de insecuritate și oboseală profesională.

Escapism digital și iluzia progresului personal

Un caz analizat de dezvoltatorul Tim Wijaya, care a colaborat anterior cu OpenAI, arată cum grupuri de mii de utilizatori din Indonezia își distribuie pe rețelele sociale imagini AI cu ei în vacanțe de lux sau alături de mașini scumpe.

Majoritatea provin din orașe de nivel mediu sau mic, cu venituri sub 400 de dolari pe lună. Pentru acești oameni, tehnologia nu este un instrument de prestigiu, ci o formă de refugiu mental.

Endless Summer merge un pas mai departe prin comercializarea „vacanței perfecte”. După trei imagini gratuite, aplicația oferă pachete plătite: 30 de poze pentru 3,99 dolari, 150 pentru 17,99 dolari și 300 pentru 34,99 dolari. Cu alte cuvinte, un concediu imaginar costă aproape cât un bilet low-cost spre o destinație reală.

Deși aceste aplicații nu pot înlocui experiențele autentice, ele scot în evidență o tendință modernă: nevoia de a transforma dorințele în imagini vizibile, chiar și atunci când realitatea financiară nu le permite.

Pentru unii, AI devine astfel nu doar un instrument de creație, ci un portal spre o viață alternativă, construită pixel cu pixel.