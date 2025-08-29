Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 14:04
de Bianca Dumbrăveanu

Cum să păstrezi bananele proaspete mai mult timp: renunță la fructieră și folosește un singur obiect

CHESTII
Cum să păstrezi bananele proaspete mai mult timp: renunță la fructieră și folosește un singur obiect

Bananele sunt printre cele mai îndrăgite fructe, însă oricine le cumpără știe că ele se strică destul de repede. După doar câteva zile de la aducerea lor acasă, coaja începe să se păteze, culoarea galbenă se transformă în maro, iar textura devine moale și neplăcută. De multe ori, acest lucru înseamnă că mare parte din ciorchine ajunge la gunoi, iar banii sunt risipiți. Din fericire, există o soluție simplă și la îndemâna oricui pentru a le păstra proaspete mai mult timp. Tot ce trebuie să faci este să renunți la fructieră și să folosești un singur obiect banal, care poate face diferența între banane aruncate și banane bune de mâncat chiar și după două săptămâni.

De ce fructiera nu este locul potrivit

De obicei, atunci când ajung acasă de la cumpărături, oamenii pun bananele în fructieră, alături de mere, pere sau portocale. Poate părea cea mai logică alegere, dar de fapt acesta este cel mai greșit loc în care le poți păstra. Motivul are legătură cu un gaz invizibil numit etilenă. Majoritatea fructelor, inclusiv bananele, produc etilenă pentru a se coace. Atunci când stau îngrămădite unele lângă altele, cantitatea de etilenă din aer devine mai mare, iar procesul de coacere se accelerează.

Asta înseamnă că bananele puse într-o fructieră, lângă alte fructe, vor începe să se coacă mult mai repede și, la scurt timp, vor ajunge să se înnegrească. De aici și frustrarea multor cumpărători, care constată că după doar câteva zile trebuie să le arunce.

Vezi și:
Fructul cu de două ori mai mult potasiu decât bananele. Este numit “aurul deşertului” şi nu degeaba

Cum poți opri procesul de coacere rapidă

Specialiștii spun că secretul pentru a păstra bananele galbene și bune de consum este să le ții departe de celelalte fructe. Totuși, nu este suficient doar să le pui pe un raft separat. Ceea ce face cu adevărat diferența este un singur obiect: folia alimentară de plastic.

Dacă învelești cozile bananelor în folie alimentară, procesul de eliberare a etilenei se încetinește considerabil. Astfel, gazul nu se răspândește la fel de repede, iar fructele rămân proaspete pentru mai mult timp. Această metodă poate prelungi durata de viață a bananelor chiar și cu două săptămâni.

Truc simplu, rezultate vizibile

Cei care au încercat acest truc spun că diferența este evidentă. Nu este nevoie de un efort mare sau de cheltuieli suplimentare. O bucată de folie alimentară, pe care majoritatea oamenilor o au deja în bucătărie, poate să reducă risipa de fructe și să asigure gustări proaspete pentru mai multe zile.

Alte sfaturi utile pentru păstrarea bananelor

Pe lângă folosirea foliei, există și câteva alte recomandări simple:

  • Separă bananele – dacă vrei ca ele să reziste și mai mult, rupe-le din ciorchine și învelește fiecare codiță separat.
  • Nu le pune în frigider imediat – bananele verzi sau galbene trebuie păstrate la temperatura camerei. Dacă le pui prea devreme în frigider, coaja se va înnegri rapid, deși miezul rămâne bun.
  • Folosește bananele coapte – dacă unele s-au înnegrit deja, nu trebuie aruncate. Ele pot fi folosite în smoothie-uri, prăjituri sau clătite.

Bananele nu trebuie să mai fie fructele pe care le cumperi doar ca să le arunci câteva zile mai târziu. Un gest simplu – acela de a renunța la fructieră și de a înveli cozile cu folie alimentară – poate face diferența. În acest fel, nu doar că îți vei păstra fructele proaspete mai mult timp, dar vei economisi bani și vei reduce risipa alimentară.

Toamnă atipică în România. ANM a actualizat prognoza meteo pentru luna septembrie, ce schimbări ne așteaptă
Recomandări
Blocul din Germania în care stau români, rușinea țării. Oamenii trăiesc printre gunoaie, „pescuiesc” șobolani de la fereastră
Blocul din Germania în care stau români, rușinea țării. Oamenii trăiesc printre gunoaie, „pescuiesc” șobolani de la fereastră
De ce nu a mers Nicușor Dan de Ziua Independenței în Republica Moldova. Președintele, invitat duminică în vizită oficială la Chișinău
De ce nu a mers Nicușor Dan de Ziua Independenței în Republica Moldova. Președintele, invitat duminică în vizită oficială la Chișinău
Wikipedia, acuzată că răspândește informații părtinitoare. Noul front al războiului politic din SUA
Wikipedia, acuzată că răspândește informații părtinitoare. Noul front al războiului politic din SUA
Premierele lunii septembrie pe Disney+: Thriller european, comedii și mari producții Marvel
Premierele lunii septembrie pe Disney+: Thriller european, comedii și mari producții Marvel
Guvernul schimbă modul în care se calculează impozitul auto. Ce mașini sunt avantajate, dar și cine va plăti mai mult
Guvernul schimbă modul în care se calculează impozitul auto. Ce mașini sunt avantajate, dar și cine va plăti mai mult
Pepeni cu gust de pară, inovația cu care un tânăr din Arad a dat lovitura. S-a întors acasă din Germania pentru a-și deschide afacerea
Pepeni cu gust de pară, inovația cu care un tânăr din Arad a dat lovitura. S-a întors acasă din Germania pentru a-și deschide afacerea
Netflix și Sony discută despre un posibil sequel pentru „KPop Demon Hunters”, filmul care a cucerit fanii
Netflix și Sony discută despre un posibil sequel pentru „KPop Demon Hunters”, filmul care a cucerit fanii
De ce ar trebui să pui sare amară la trandafiri. Vor înflori mai des și mai spectaculos, cum se administrează tratamentul
De ce ar trebui să pui sare amară la trandafiri. Vor înflori mai des și mai spectaculos, cum se administrează tratamentul
Revista presei
Adevarul
Superstiţii la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce nu ai voie să faci pe 29 august
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Regia din spatele emisiunilor TV care par reality show-uri. Leo de la Strehaia recunoaște că Renata Gheorghe a luat 500.000 de euro pentru a spune public că acesta are o relație cu mama ei. Vă mai amintiți scandalul uriaș de la Kanal D?
Playtech Știri
Horoscopul zilei de vineri, 29 august 2025. Zodia cu protecție divină într-o zi de mare sărbătoare, norocul e de partea ei
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!