De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 13:35
de Ozana Mazilu

Cum să instalezi teme personalizate în Opera și să îți schimbi rapid aspectul browserului
Browserul Opera a câștigat popularitate nu doar prin viteza și funcțiile sale inovatoare, ci și prin posibilitățile de personalizare. Spre deosebire de alte browsere, Opera îți oferă un control vizibil asupra aspectului vizual, iar schimbarea temelor este una dintre cele mai simple metode prin care poți transforma experiența de navigare. Dacă te-ai plictisit de interfața clasică sau vrei să aduci un plus de personalitate și culoare, instalarea temelor personalizate este soluția ideală. Procesul este rapid, intuitiv și nu necesită cunoștințe tehnice avansate.

Unde găsești teme pentru Opera și cum alegi varianta potrivită

Primul pas pentru a-ți personaliza browserul este să știi unde să cauți temele disponibile. Opera are un catalog oficial de teme, accesibil direct din setările browserului sau prin intermediul paginii Opera Add-ons. Acolo vei găsi o gamă largă de opțiuni, de la teme minimaliste, în culori neutre, până la fundaluri spectaculoase cu peisaje, artă digitală sau fotografii abstracte.

Pentru a accesa temele, deschide Opera și apasă pe meniul principal din colțul stânga sus. Alege secțiunea „Setări”, iar în bara laterală vei găsi „Aspect”. De aici poți accesa direct biblioteca de teme disponibile.

Când alegi o temă, gândește-te la ce tip de experiență îți dorești. Dacă petreci multe ore în fața ecranului, o temă în culori mai închise poate fi mai confortabilă pentru ochi. Dacă preferi un look energic și dinamic, poți opta pentru teme colorate sau cu imagini vii. În plus, Opera îți permite să previzualizezi imediat modificările, așa că poți testa mai multe opțiuni înainte să te hotărăști.

Cum instalezi și aplici rapid o temă în Opera

Procesul de instalare a unei teme în Opera este extrem de simplu și nu durează mai mult de câteva secunde. Tot ce trebuie să faci este să urmezi câțiva pași clari:

  1. Intră în meniul principal al browserului și selectează „Setări” (sau apasă combinația Alt + P pentru acces rapid).
  2. În meniul „Aspect”, apasă pe butonul „Obține mai multe teme”. Aceasta te va redirecționa către galeria oficială de teme Opera.
  3. Răsfoiește catalogul și selectează tema care îți place. Poți citi descrierea și vizualiza capturi de ecran pentru a-ți face o idee despre cum va arăta.
  4. Apasă pe butonul „Adaugă la Opera”. În câteva momente, tema va fi instalată automat și aplicată.
  5. Dacă vrei să revii la o temă anterioară, o poți face direct din secțiunea „Aspect” a setărilor.

Opera îți oferă și posibilitatea de a folosi imagini proprii ca fundal. În secțiunea „Tapet” poți încărca o fotografie personală și o poți transforma în tema principală a browserului. Astfel, interfața devine cu adevărat unică și adaptată stilului tău.

Sfaturi pentru personalizare și menținerea performanței browserului

Deși schimbarea temelor este o metodă excelentă de a aduce varietate, este bine să ții cont de câteva sfaturi pentru a nu afecta performanța browserului. Unele teme complexe, cu imagini de înaltă rezoluție sau animații, pot consuma mai multe resurse, în special pe computere mai vechi. Dacă observi că Opera începe să ruleze mai greu după aplicarea unei teme, încearcă să revii la o variantă mai simplă.

Un alt truc util este să îți sincronizezi setările de browser prin contul Opera. În acest fel, tema pe care o instalezi pe un computer va fi disponibilă și pe celelalte dispozitive pe care le folosești, fie că vorbim despre laptop, PC sau chiar telefon.

Nu uita nici de extensiile Opera dedicate personalizării. Pe lângă temele oficiale, există add-on-uri care îți permit să schimbi nu doar fundalul, ci și culorile meniurilor, modul de afișare a filelor sau aspectul paginii de start. În combinație cu o temă potrivită, acestea îți oferă un control complet asupra felului în care arată browserul tău.

Personalizarea nu este doar o chestiune de estetică, ci și de productivitate. Un design mai aerisit și plăcut te poate ajuta să te concentrezi mai bine atunci când lucrezi sau studiezi. În același timp, alegerea unei teme care îți reflectă personalitatea face ca simpla deschidere a browserului să fie o experiență mai agreabilă.

În concluzie, schimbarea temelor în Opera este o modalitate rapidă și accesibilă prin care îți poți transforma modul în care interacționezi zilnic cu internetul. Tot ce ai nevoie sunt câteva clicuri și puțină imaginație pentru a-ți aduce un plus de stil și confort în timpul navigării. Ai vrea să îți scriu și un ghid separat pentru personalizarea Opera pe mobil?

