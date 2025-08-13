Cum să activezi funcția „Reader Mode” în Opera pentru o lectură fără reclame și distrageri

Navigarea pe internet poate deveni rapid o experiență obositoare, mai ales atunci când încerci să citești un articol sau un text lung, dar ești întrerupt constant de bannere, ferestre pop-up, autoplay video sau reclame plasate agresiv în conținut. Pentru a combate acest haos vizual, tot mai multe browsere integrează o funcție dedicată lecturii — așa-numitul Reader Mode sau „Mod de lectură”.

Browserul Opera include și el această opțiune, dar spre deosebire de alte browsere, nu este activată automat și poate necesita câțiva pași pentru a fi utilizată eficient. În acest ghid vei învăța cum să activezi și să folosești „Reader Mode” în Opera, astfel încât să citești doar textul esențial, fără reclame, bare laterale, comentarii sau alte elemente deranjante.

Unde găsești funcția Reader Mode și cum o activezi

Funcția Reader Mode în Opera este concepută pentru a oferi o versiune simplificată a unei pagini web, cu accent pe text și imagini relevante, eliminând tot ce nu are legătură cu lectura în sine.

Pentru început, este important de știut că Reader Mode nu este vizibil pe toate paginile și apare doar atunci când browserul detectează conținut care se pretează la lectură — de regulă, articole, postări de blog sau pagini lungi de tip editorial.

Pentru a activa Reader Mode:

Deschide un articol sau o pagină de tip text, de exemplu un articol de știri sau o postare pe un blog. Dacă pagina este eligibilă pentru modul de lectură, vei vedea o pictogramă mică de carte în partea dreaptă a barei de adrese. Dă click pe acea pictogramă. Imediat, pagina se va transforma într-un format curat, lipsit de reclame și meniuri, cu fonturi ușor de citit și fundal neutru.

Dacă nu vezi pictograma, înseamnă că pagina nu conține un articol suficient de lung sau structurarea HTML nu permite identificarea automată a conținutului text.

Este bine de știut că această funcție este disponibilă în versiunile recente ale browserului Opera, așadar asigură-te că folosești cea mai actualizată versiune.

Personalizarea modului de lectură pentru confort vizual

Un avantaj major al Reader Mode din Opera este că îți permite să personalizezi aspectul vizual al paginii, astfel încât lectura să fie cât mai plăcută pentru ochi.

După ce ai intrat în modul de lectură, vei observa în partea de sus a paginii câteva opțiuni de personalizare. Printre ele se numără:

Dimensiunea fontului : poți crește sau micșora dimensiunea literelor, în funcție de preferințele tale sau de dimensiunea ecranului.

: poți crește sau micșora dimensiunea literelor, în funcție de preferințele tale sau de dimensiunea ecranului. Tipul de font : ai la dispoziție variante de fonturi serif și sans-serif, pentru o experiență mai apropiată de cea a cărților tipărite sau a documentelor digitale.

: ai la dispoziție variante de fonturi serif și sans-serif, pentru o experiență mai apropiată de cea a cărților tipărite sau a documentelor digitale. Tema de culoare: alege între fundal alb, sepia sau întunecat (dark mode), în funcție de momentul zilei sau de sensibilitatea ochilor tăi.

Aceste opțiuni sunt salvate local și se aplică automat de fiecare dată când activezi Reader Mode, deci nu trebuie să le refaci de fiecare dată. Este o funcționalitate discretă, dar extrem de utilă pentru cei care citesc frecvent articole lungi sau documentație online.

Soluții alternative dacă Reader Mode nu apare automat

În anumite cazuri, poate fi frustrant să nu vezi pictograma Reader Mode, mai ales când pagina conține un articol clar. Dacă te confrunți cu această situație, există câteva soluții:

Folosește o extensie dedicată modului de lectură. Pe Opera Add-ons (magazinul de extensii al browserului), poți căuta și instala extensii precum Mercury Reader sau Reader View, care adaugă funcționalitatea chiar și pe pagini care altfel nu ar fi compatibile. Folosește comanda rapidă din tastatură. Deși Opera nu oferă o comandă standard, poți seta manual un shortcut în meniul de personalizare: Accesează Setări > Scurtături din tastatură

Caută „Reader Mode” și setează o combinație personalizată, de exemplu Ctrl + Shift + R. Activează Reader Mode din opțiuni experimentale (dacă funcția nu e activă implicit). Tastează în bara de adrese opera://flags

Caută „Reader Mode” și selectează Enabled

Repornirea browserului poate fi necesară după această modificare.

Această ultimă opțiune este utilă mai ales pentru utilizatorii avansați sau pentru cei care folosesc o versiune mai veche a browserului Opera, unde Reader Mode nu este vizibil implicit.

Funcția Reader Mode din Opera este un instrument excelent pentru cei care vor să se concentreze pe lectură, fără distrageri vizuale sau reclame intruzive. Deși este simplă la prima vedere, opțiunea vine cu o serie de setări utile care îți permit să personalizezi experiența de citire, adaptând-o la nevoile tale vizuale și de confort.

Activarea modului de lectură nu doar că îți face navigarea mai plăcută, dar poate contribui și la reducerea stresului digital și la creșterea eficienței — mai ales dacă lucrezi cu texte lungi sau dacă te documentezi frecvent online.

Fie că citești articole, bloguri, eseuri sau tutoriale, încearcă Reader Mode în Opera și bucură-te de o lectură clară, fără zgomot vizual.