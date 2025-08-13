Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 11:20
de Ozana Mazilu

Cum să activezi funcția „Reader Mode” în Opera pentru o lectură fără reclame și distrageri

TUTORIAL
Cum să activezi funcția „Reader Mode” în Opera pentru o lectură fără reclame și distrageri
Cum să activezi funcția "Reader Mode" în Opera pentru lectură fără reclame

Navigarea pe internet poate deveni rapid o experiență obositoare, mai ales atunci când încerci să citești un articol sau un text lung, dar ești întrerupt constant de bannere, ferestre pop-up, autoplay video sau reclame plasate agresiv în conținut. Pentru a combate acest haos vizual, tot mai multe browsere integrează o funcție dedicată lecturii — așa-numitul Reader Mode sau „Mod de lectură”.

Browserul Opera include și el această opțiune, dar spre deosebire de alte browsere, nu este activată automat și poate necesita câțiva pași pentru a fi utilizată eficient. În acest ghid vei învăța cum să activezi și să folosești „Reader Mode” în Opera, astfel încât să citești doar textul esențial, fără reclame, bare laterale, comentarii sau alte elemente deranjante.

Unde găsești funcția Reader Mode și cum o activezi

Funcția Reader Mode în Opera este concepută pentru a oferi o versiune simplificată a unei pagini web, cu accent pe text și imagini relevante, eliminând tot ce nu are legătură cu lectura în sine.

Vezi și:
Cum să gestionezi eficient permisiunile site-urilor în browserul Opera pe PC
Activează dark mode în Opera pe Android în doar câteva secunde: ghid complet și simplu

Pentru început, este important de știut că Reader Mode nu este vizibil pe toate paginile și apare doar atunci când browserul detectează conținut care se pretează la lectură — de regulă, articole, postări de blog sau pagini lungi de tip editorial.

Pentru a activa Reader Mode:

  1. Deschide un articol sau o pagină de tip text, de exemplu un articol de știri sau o postare pe un blog.
  2. Dacă pagina este eligibilă pentru modul de lectură, vei vedea o pictogramă mică de carte în partea dreaptă a barei de adrese.
  3. Dă click pe acea pictogramă. Imediat, pagina se va transforma într-un format curat, lipsit de reclame și meniuri, cu fonturi ușor de citit și fundal neutru.

Dacă nu vezi pictograma, înseamnă că pagina nu conține un articol suficient de lung sau structurarea HTML nu permite identificarea automată a conținutului text.

Este bine de știut că această funcție este disponibilă în versiunile recente ale browserului Opera, așadar asigură-te că folosești cea mai actualizată versiune.

Personalizarea modului de lectură pentru confort vizual

Un avantaj major al Reader Mode din Opera este că îți permite să personalizezi aspectul vizual al paginii, astfel încât lectura să fie cât mai plăcută pentru ochi.

După ce ai intrat în modul de lectură, vei observa în partea de sus a paginii câteva opțiuni de personalizare. Printre ele se numără:

  • Dimensiunea fontului: poți crește sau micșora dimensiunea literelor, în funcție de preferințele tale sau de dimensiunea ecranului.
  • Tipul de font: ai la dispoziție variante de fonturi serif și sans-serif, pentru o experiență mai apropiată de cea a cărților tipărite sau a documentelor digitale.
  • Tema de culoare: alege între fundal alb, sepia sau întunecat (dark mode), în funcție de momentul zilei sau de sensibilitatea ochilor tăi.

Aceste opțiuni sunt salvate local și se aplică automat de fiecare dată când activezi Reader Mode, deci nu trebuie să le refaci de fiecare dată. Este o funcționalitate discretă, dar extrem de utilă pentru cei care citesc frecvent articole lungi sau documentație online.

Soluții alternative dacă Reader Mode nu apare automat

În anumite cazuri, poate fi frustrant să nu vezi pictograma Reader Mode, mai ales când pagina conține un articol clar. Dacă te confrunți cu această situație, există câteva soluții:

  1. Folosește o extensie dedicată modului de lectură. Pe Opera Add-ons (magazinul de extensii al browserului), poți căuta și instala extensii precum Mercury Reader sau Reader View, care adaugă funcționalitatea chiar și pe pagini care altfel nu ar fi compatibile.
  2. Folosește comanda rapidă din tastatură. Deși Opera nu oferă o comandă standard, poți seta manual un shortcut în meniul de personalizare:
    • Accesează Setări > Scurtături din tastatură
    • Caută „Reader Mode” și setează o combinație personalizată, de exemplu Ctrl + Shift + R.
  3. Activează Reader Mode din opțiuni experimentale (dacă funcția nu e activă implicit).
    • Tastează în bara de adrese opera://flags
    • Caută „Reader Mode” și selectează Enabled
    • Repornirea browserului poate fi necesară după această modificare.

Această ultimă opțiune este utilă mai ales pentru utilizatorii avansați sau pentru cei care folosesc o versiune mai veche a browserului Opera, unde Reader Mode nu este vizibil implicit.

Funcția Reader Mode din Opera este un instrument excelent pentru cei care vor să se concentreze pe lectură, fără distrageri vizuale sau reclame intruzive. Deși este simplă la prima vedere, opțiunea vine cu o serie de setări utile care îți permit să personalizezi experiența de citire, adaptând-o la nevoile tale vizuale și de confort.

Activarea modului de lectură nu doar că îți face navigarea mai plăcută, dar poate contribui și la reducerea stresului digital și la creșterea eficienței — mai ales dacă lucrezi cu texte lungi sau dacă te documentezi frecvent online.

Fie că citești articole, bloguri, eseuri sau tutoriale, încearcă Reader Mode în Opera și bucură-te de o lectură clară, fără zgomot vizual.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
NASA a obținut cea mai clară imagine a obiectului interstelar care se îndreaptă spre Soare cu 209.000 km/h
NASA a obținut cea mai clară imagine a obiectului interstelar care se îndreaptă spre Soare cu 209.000 km/h
Cât costă să vezi delfini în Marea Neagră? Bărcile pleacă zilnic din Eforie Nord: „Copiii merg gratuit”
Cât costă să vezi delfini în Marea Neagră? Bărcile pleacă zilnic din Eforie Nord: „Copiii merg gratuit”
Studiu: pisicile pot dezvolta demență la fel ca oamenii. Semnele la care trebuie să fii atent
Studiu: pisicile pot dezvolta demență la fel ca oamenii. Semnele la care trebuie să fii atent
Serialul „Alien: Earth” debutează astăzi pe Disney+ cu o poveste SF intensă și o distribuție de excepție: De ce trebuie să-l vezi
Serialul „Alien: Earth” debutează astăzi pe Disney+ cu o poveste SF intensă și o distribuție de excepție: De ce trebuie să-l vezi
Meta face primul pas spre superinteligență: Zuckerberg va restricționa accesul publicului la cele mai puternice AI
Meta face primul pas spre superinteligență: Zuckerberg va restricționa accesul publicului la cele mai puternice AI
„Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Soluţia unui avocat pentru problema des întâlnită în România
„Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Soluţia unui avocat pentru problema des întâlnită în România
„Face sens”, greşeala din limba română de care mulţi nu sunt conştienţi. Este o traducere greşită din engleză, cum spunem corect
„Face sens”, greşeala din limba română de care mulţi nu sunt conştienţi. Este o traducere greşită din engleză, cum spunem corect
Industria AI, amenințată de un proces uriaș de copyright care ar putea să o destabilizeze complet
Industria AI, amenințată de un proces uriaș de copyright care ar putea să o destabilizeze complet
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William