Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 20:47
de Badea Violeta

Cum să elimini mucegaiul din mașina de spălat și să ai haine cu miros plăcut folosind doar două ingrediente simple

UTILE
Cum să elimini mucegaiul din mașina de spălat și să ai haine cu miros plăcut folosind doar două ingrediente simple
Cum poti inlatura mucegaiul din masina de spalat rapid si usor. Sursa foto: Profimedia

Mucegaiul din mașina de spălat poate transforma hainele proaspăt spălate într-un coșmar olfactiv. Cu doar două ingrediente simple, oțet alb și ulei de arbore de ceai, poți elimina complet sporii și mirosul neplăcut, readucând aparatul la starea impecabilă.

De ce apare mucegaiul în mașina de spălat

Mașinile de spălat sunt medii întunecoase și umede, perfecte pentru dezvoltarea mucegaiului, mai ales în jurul garniturii de cauciuc a ușii. Lipsa unei curățări regulate favorizează acumularea rapidă a sporilor, iar hainele, chiar dacă au fost spălate, pot păstra un miros neplăcut.

Garnitura, sertarul pentru detergent și scurgerile ascunse sunt cele mai predispuse zone. Menținerea igienei acestor componente este esențială pentru a preveni contaminarea și pentru a asigura o spălare eficientă și plăcut mirositoare.

Cum să cureți garnitura și sertarul

Pentru o curățare eficientă și temeinică, pregătește o soluție magică combinând o cană de oțet alb cu aproximativ 20 de picături de ulei de arbore de ceai, recunoscut pentru proprietățile sale antibacteriene.

Înmoaie lavete moi în acest amestec și așează-le cu grijă în spațiile ascunse din jurul garniturii, lăsând soluția să acționeze timp de câteva minute, pătrunzând între crăpături și dizolvând murdăria și mucegaiul încăpățânat.

În paralel, inspectați scurgerea mașinii de spălat, plasând un bol sub colțul din dreapta jos pentru a colecta apa stagnantă și a elimina eventualele reziduuri.

Sertarul pentru detergent poate fi scos și curățat separat cu apă caldă și săpun, pentru a îndepărta orice urmă de detergent sau mucegai care s-ar fi acumulat.

Astfel, fiecare colțișor al mașinii este igienizat, iar mirosurile neplăcute încep să dispară, pregătind aparatul pentru un ciclu de spălare perfect proaspăt.

Spălarea finală și prevenția

După ce lavetele au acționat suficient, folosește o lavetă curată pentru a șterge complet garnitura și alte zone predispuse la mucegai. Pentru o curățare completă a tamburului, pornește un ciclu de spălare standard, adăugând o cană de oțet alb în sertarul pentru detergent.

Acest pas va elimina sporii rămași și va neutraliza mirosurile. Pentru a preveni reapariția mucegaiului, este recomandat să lași ușa mașinii întredeschisă după fiecare spălare și să efectuezi o curățare periodică folosind aceeași metodă simplă.

Prin aplicarea regulată a acestei metode, cu ingrediente simple și la îndemâna oricui, hainele vor fi curate, proaspăt mirositoare, iar mașina de spălat va rămâne igienizată și funcțională pentru o perioadă mai lungă.

