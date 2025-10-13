Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 11:37
de Vieriu Ionut

Cum să economisești apă în 2025: sfaturi practice de la experți în contextul noilor scumpiri

Cum să economisești apă în 2025: sfaturi practice de la experți în contextul noilor scumpiri
Cum să economisești apă în 2025

Tot mai multe familii din România caută soluții pentru a reduce consumul de apă. De la simple obiceiuri zilnice până la instalarea unor dispozitive moderne, specialiștii oferă acum o serie de recomandări practice care pot face o diferență reală la finalul lunii. În 2025, economisirea apei nu mai este doar o chestiune de responsabilitate față de mediu, ci și o necesitate financiară.

Scumpiri semnificative la apa potabilă în 2025

Costul apei potabile diferă considerabil de la un județ la altul, în funcție de operatorii locali și politicile tarifare aplicate. În unele regiuni, prețul unui metru cub a depășit deja pragul de 8 lei. De exemplu, în Ilfov, tariful este de 8,25 lei/mc (fără TVA), în timp ce în Brașov se plătește 8,29 lei/mc (cu TVA). În Turda, prețul este de 7,73 lei/mc (fără TVA), iar în București, de 6,16 lei/mc (cu TVA).

La aceste costuri se adaugă și serviciile de canalizare, calculate pentru aproximativ 85% din consumul de apă potabilă, tarife care sunt aproape egale cu cele ale apei de la robinet. În aceste condiții, o familie formată din trei persoane poate ajunge să plătească peste 200 de lei lunar doar pentru apă și canalizare.

Unde se consumă cel mai mult și cât se irosește fără să ne dăm seama

Cei mai mari consumatori de apă dintr-o locuință sunt baia și bucătăria. De exemplu, o spălare manuală a vaselor poate consuma până la 50 de litri, iar o baie în cadă între 150 și 200 de litri. Chiar și activități aparent minore pot duce la un consum ridicat — 5 până la 15 litri doar pentru spălatul pe mâini sau pe dinți, în timp ce un duș de 5 minute folosește cel puțin 60 de litri de apă.

Mașina de spălat rufe reprezintă, la rândul ei, o sursă semnificativă de consum, folosind între 40 și 70 de litri la fiecare ciclu, în funcție de programul selectat. Situația se agravează atunci când apar pierderi invizibile: o fisură în rețea sau un robinet care picură poate duce la pierderi de 10-20 de litri pe oră, cantitate ce se adună considerabil în timp.

Sfaturi practice pentru economisirea apei în interiorul locuinței

Experții recomandă adoptarea unor obiceiuri simple, dar eficiente. Spre exemplu, spălarea fructelor și legumelor într-un vas cu apă în locul jetului continuu reduce consumul, iar apa rămasă poate fi reutilizată pentru udatul plantelor.

De asemenea, clătirea vaselor într-un recipient separat, folosirea robinetelor și a capetelor de duș economice, dar și oprirea apei atunci când ne spălăm pe dinți sau ne șamponăm pot însemna economii consistente.

Verificarea periodică a instalațiilor este esențială — un furtun înțepat sau un robinet defect poate genera pierderi semnificative. Specialiștii mai recomandă și utilizarea mașinii de spălat doar la capacitate maximă, ajustând programul în funcție de cantitatea de rufe.

Un alt truc util este adăugarea unui colorant alimentar în rezervorul toaletei: dacă acesta se scurge în vas fără să fi fost trasă apa, este un semn clar al unei scurgeri ce trebuie reparate.

Cum economisești apă în grădină și în curte

Economisirea apei nu se oprește la ușa casei. În curte, este importantă verificarea periodică a cișmelelor, furtunurilor și sistemelor de irigare, care pot suferi avarii în special iarna. De asemenea, colectarea apei de ploaie într-un recipient dedicat este una dintre cele mai eficiente metode de a reduce consumul de apă potabilă.

Specialiștii recomandă udarea plantelor dimineața, când evaporarea este mai redusă, precum și aplicarea unui strat de rumeguș sau mulci în jurul plantelor pentru a menține umezeala. Sistemele moderne de irigație inteligentă pot ajusta cantitatea de apă în funcție de umiditatea solului, oferind un control precis al consumului.

Alte soluții moderne pentru reducerea consumului

Există și metode inovatoare pentru a folosi la maximum fiecare picătură de apă. De exemplu, colectarea condensului de la aparatele de aer condiționat — o apă demineralizată ce poate fi utilizată la curățenie sau pentru plante.

Apa rece care curge în așteptarea celei calde poate fi colectată într-o găleată și refolosită. Totodată, spălarea mașinii cu o găleată și burete, în locul furtunului, poate economisi până la 150 de litri la fiecare utilizare.

Nu în ultimul rând, achiziționarea unor electrocasnice eficiente energetic ajută nu doar la reducerea facturilor de apă, ci și a celor de electricitate — o investiție care se amortizează rapid pe termen lung.

