Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 09:33
de Iulia Kelt

Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?
Marea Britanie recomandă măsuri fără precedent / Foto: Open Access Government - piyaset | iStock

Autoritățile britanice îndeamnă populația să adopte măsuri neobișnuite pentru a combate seceta severă cu care se confruntă țara.

Potrivit unui comunicat emis de National Drought Group, recomandările includ atât acțiuni standard de economisire a apei, cum ar fi închiderea robinetului atunci când nu este folosit, cât și gesturi aparent surprinzătoare, precum ștergerea mesajelor vechi din e-mail sau a fotografiilor stocate online.

Măsura are legătură cu impactul centrelor de date asupra consumului de apă. Aceste infrastructuri, esențiale pentru stocarea fișierelor și funcționarea serviciilor online, necesită cantități considerabile de apă pentru răcirea serverelor și pentru producerea energiei electrice necesare funcționării lor.

Centrele de date: cum influențează consumul ascuns de apă

Un centru de date de dimensiuni reduse poate consuma peste 25 de milioane de litri de apă pe an, în special dacă utilizează metode clasice de răcire prin evaporare.

Deși companiile tehnologice au dezvoltat în ultimii ani soluții mai eficiente, inclusiv răcirea serverelor prin imersiune în lichide speciale sau chiar amplasarea infrastructurii subacvatice, problema rămâne una de actualitate.

Pe lângă apa folosită direct pentru răcire, există și consumul indirect asociat producției de energie. Centralele pe bază de combustibili fosili și reactoarele nucleare utilizează apă atât pentru răcire, cât și pentru generarea de abur care pune în mișcare turbinele.

Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie ar putea reduce această presiune suplimentară asupra resurselor de apă.

Contextul climatic, dar și efectele secetei care sunt devastatoare

Seceta actuală este alimentată de valuri de căldură repetate și de o lipsă accentuată de precipitații. În iulie 2025, Regatul Unit a traversat cea mai uscată perioadă de șase luni înainte de mijlocul verii din 1976 încoace.

Cinci regiuni au declarat oficial stare de secetă, iar alte șase se confruntă cu „perioade prelungite de vreme uscată”.

Potrivit National Drought Group, campaniile de informare au avut deja un impact vizibil. În zona operată de Severn Trent, cererea de apă a scăzut cu 20% după lansarea mesajelor de economisire.

Mai mult decât atât, reducerea pierderilor din rețele este o prioritate, un vas de toaletă defect poate irosi între 200 și 400 de litri de apă pe zi.

Recomandările oficiale pun accent pe faptul că, în fața unei crize de asemenea amploare, fiecare gest contează.

Chiar și acțiuni mici, precum ștergerea fișierelor inutile din mediul online, pot contribui indirect la reducerea consumului total de apă, sprijinind efortul colectiv de protejare a resurselor naturale.

