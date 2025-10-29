Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 15:48
de Badea Violeta

Cum să cureți faianța și gresia din baie ca un profesionist. Trucuri simple care dau rezultate imediat

UTILE
Cum să cureți faianța și gresia din baie ca un profesionist. Trucuri simple care dau rezultate imediat
Cum faci ca faianta si gresia din baie sa arate ca noi? Sursa foto: Profimedia

Baia este una dintre cele mai expuse încăperi la umezeală și, implicit, la apariția mucegaiului, calcarului și a depunerilor de săpun. Curățarea corectă a faianței și gresiei nu doar redă strălucirea suprafețelor, ci și previne apariția igrasiei și a bacteriilor. Cu puțină organizare și câteva ingrediente simple, poți avea o baie impecabilă, fără a apela la produse scumpe.

Cum alegi metoda potrivită de curățare pentru tipul tău de faianță

Primul pas înainte de a începe curățarea este să identifici tipul de material din care este realizată faianța. Plăcile ceramice și cele din porțelan sunt rezistente și pot fi curățate cu soluții naturale, precum amestecul de apă cu oțet alb sau suc de lămâie.

În schimb, suprafețele din marmură sau piatră naturală sunt sensibile la acizi și se curăță doar cu detergenți speciali sau săpunuri delicate diluate în apă. Este important de evitat produsele abrazive, care pot zgâria luciul plăcilor și pot deteriora rosturile.

Vezi și:
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea

În plus, înainte de a aplica orice soluție, este bine să îndepărtezi praful și murdăria de suprafață cu o cârpă umedă sau cu mopul. Asta va face curățarea mult mai eficientă și va împiedica răspândirea mizeriei în timpul spălării.

Cât de des trebuie curățată faianța din baie pentru a evita mucegaiul

Frecvența curățării depinde de cât de des este folosită baia. Într-o locuință activă, faianța ar trebui curățată o dată pe săptămână pentru a preveni depunerile și apariția mucegaiului.

În băile de oaspeți, care sunt utilizate rar, o curățare trimestrială poate fi suficientă. Totuși, un obicei simplu, dar extrem de eficient, este trecerea unei raclete peste plăci după fiecare duș. Astfel, se elimină excesul de apă, se previn petele și se reduce considerabil riscul de igrasie.

De asemenea, o bună ventilație este esențială. Ușa sau geamul băii ar trebui lăsate deschise după fiecare utilizare pentru a permite aerului să circule și a usca pereții.

Care sunt pașii pentru o curățare eficientă și rapidă a faianței și gresiei

Pentru pereți, începe prin aplicarea unei paste din bicarbonat de sodiu și oțet pe rosturi. După câteva minute, freacă ușor cu o periuță de dinți, apoi clătește bine.

Pulverizează o soluție din detergent de vase și apă sau din oțet, lămâie și apă pe suprafața plăcilor, las-o să acționeze și șterge cu un burete moale. Clătește cu apă călduță și usucă imediat cu o racletă sau o lavetă curată.

Pentru gresie, măturați mai întâi podeaua, apoi spal-o cu un amestec de apă și detergent de vase. La final, usuc-o cu o lavetă curată pentru a preveni apariția petelor.

Un ultim sfat util este aplicarea periodică a unui strat protector peste rosturi sau piatră naturală, pentru a împiedica pătrunderea umezelii. Cu aceste obiceiuri simple, baia ta va rămâne mereu curată, igienizată și strălucitoare.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună sau cutremur
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună sau cutremur
Testul de anduranță de 100.000 km cu Tesla Model Y: concluziile ADAC despre fiabilitate, costuri și problemele întâlnite
Testul de anduranță de 100.000 km cu Tesla Model Y: concluziile ADAC despre fiabilitate, costuri și problemele întâlnite
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Cât ar urma să plătească românii pentru RCA-ul trotinetelor. Suma anunţată de stat nu este deloc mică
Cât ar urma să plătească românii pentru RCA-ul trotinetelor. Suma anunţată de stat nu este deloc mică
De ce viteza internetului de acasă contează atunci când îți cumperi, spre exemplu, un telefon nou, un laptop, o consolă, o tabletă
De ce viteza internetului de acasă contează atunci când îți cumperi, spre exemplu, un telefon nou, un laptop, o consolă, o tabletă
Max Messenger, alternativa rusească la WhatsApp, depășește 50 de milioane de utilizatori: între inovație și control politic
Max Messenger, alternativa rusească la WhatsApp, depășește 50 de milioane de utilizatori: între inovație și control politic
Gigi Becali, printre cei mai mari susținători ai Catedralei Mântuirii Neamului. Câți bani a donat pentru construcția lăcașului sfânt
Gigi Becali, printre cei mai mari susținători ai Catedralei Mântuirii Neamului. Câți bani a donat pentru construcția lăcașului sfânt
Câte zile de preaviz trebuie să primești când ești concediat. Ce spune Codul Muncii
Câte zile de preaviz trebuie să primești când ești concediat. Ce spune Codul Muncii
Revista presei
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce își dorește Irinel Columbeanu de la Monica Gabor. Fostul milionar, mărturisire emoționantă după ce a aflat că fosta soție a venit în România
Playtech Știri
Fiul Laurei Vicol “Nordis”, sfidător în mediul online: ”Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Eu stau la Monaco, voi nu. Trimiteți-vă părinții la muncă”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...