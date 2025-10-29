Cum să cureți faianța și gresia din baie ca un profesionist. Trucuri simple care dau rezultate imediat

Baia este una dintre cele mai expuse încăperi la umezeală și, implicit, la apariția mucegaiului, calcarului și a depunerilor de săpun. Curățarea corectă a faianței și gresiei nu doar redă strălucirea suprafețelor, ci și previne apariția igrasiei și a bacteriilor. Cu puțină organizare și câteva ingrediente simple, poți avea o baie impecabilă, fără a apela la produse scumpe.

Cum alegi metoda potrivită de curățare pentru tipul tău de faianță

Primul pas înainte de a începe curățarea este să identifici tipul de material din care este realizată faianța. Plăcile ceramice și cele din porțelan sunt rezistente și pot fi curățate cu soluții naturale, precum amestecul de apă cu oțet alb sau suc de lămâie.

În schimb, suprafețele din marmură sau piatră naturală sunt sensibile la acizi și se curăță doar cu detergenți speciali sau săpunuri delicate diluate în apă. Este important de evitat produsele abrazive, care pot zgâria luciul plăcilor și pot deteriora rosturile.

În plus, înainte de a aplica orice soluție, este bine să îndepărtezi praful și murdăria de suprafață cu o cârpă umedă sau cu mopul. Asta va face curățarea mult mai eficientă și va împiedica răspândirea mizeriei în timpul spălării.

Cât de des trebuie curățată faianța din baie pentru a evita mucegaiul

Frecvența curățării depinde de cât de des este folosită baia. Într-o locuință activă, faianța ar trebui curățată o dată pe săptămână pentru a preveni depunerile și apariția mucegaiului.

În băile de oaspeți, care sunt utilizate rar, o curățare trimestrială poate fi suficientă. Totuși, un obicei simplu, dar extrem de eficient, este trecerea unei raclete peste plăci după fiecare duș. Astfel, se elimină excesul de apă, se previn petele și se reduce considerabil riscul de igrasie.

De asemenea, o bună ventilație este esențială. Ușa sau geamul băii ar trebui lăsate deschise după fiecare utilizare pentru a permite aerului să circule și a usca pereții.

Care sunt pașii pentru o curățare eficientă și rapidă a faianței și gresiei

Pentru pereți, începe prin aplicarea unei paste din bicarbonat de sodiu și oțet pe rosturi. După câteva minute, freacă ușor cu o periuță de dinți, apoi clătește bine.

Pulverizează o soluție din detergent de vase și apă sau din oțet, lămâie și apă pe suprafața plăcilor, las-o să acționeze și șterge cu un burete moale. Clătește cu apă călduță și usucă imediat cu o racletă sau o lavetă curată.

Pentru gresie, măturați mai întâi podeaua, apoi spal-o cu un amestec de apă și detergent de vase. La final, usuc-o cu o lavetă curată pentru a preveni apariția petelor.

Un ultim sfat util este aplicarea periodică a unui strat protector peste rosturi sau piatră naturală, pentru a împiedica pătrunderea umezelii. Cu aceste obiceiuri simple, baia ta va rămâne mereu curată, igienizată și strălucitoare.