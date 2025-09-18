Cum să crești un prun din sâmbure ca să îți ofere fructe delicioase ani la rând

Dacă ai visat să ai propriul prun în grădină — să-l urmărești crescând, să înflorească primăvara și să îți ofere prune dulci — e un proiect plin de satisfacții. Creșterea unui prun din sâmbure nu este imposibilă, dar cere răbdare, grijă și respectarea câtorva pași și condiții esențiale. Iată un ghid clar și verificat pentru a obține un prun productiv, cu fructe gustoase, pe termen lung.

Selectarea sâmburelui și germinarea corectă

Primul pas este să alegi un sâmbure de prun sănătos. Ideal este să provină dintr-o prună complet coaptă, bine aromată. Curăță pulpa, usucă sâmburele și verifică dacă acesta este viabil — un test simplu este să-l pui în apă: sâmburele bun va cădea la fund.

Pentru germinare, sâmburele trebuie supus unui proces de stratificare rece, care imită iarna. Se pune într-un prosop de hârtie umed, într-o pungă sigilată, în frigider, la aproximativ 4 °C, timp de 2-8 săptămâni. După ce apar rădăcini sau când sâmburele începe să crape, îl poți planta într-o ghiveci mic, într-un substrat care să asigure drenaj bun.

Alegerea locului, solului și transplantarea

Prunii au nevoie de soare — ideal ar fi cel puțin 6 ore pe zi de lumină directă. Solul trebuie să fie bine drenat, fertil și cu textură ușor lutoasă; solurile grele, compactate sau excesiv umede sunt riscante.

Când planta devine suficient de mare și clima permite, transplantarea afară se face primăvara. Asigură-te că răsadul are rădăcini bine dezvoltate și că pui distanță suficientă între pruni, mai ales dacă vorbim despre soiuri europene sau japoneze care au cerințe de polenizare.

Îngrijire regulată: udare, fertilizare și tăieri

În primii ani, prunul trebuie udat regulat, fără să declanșezi exces — solul trebuie să se mențină umed, dar să nu rămână îmbibat.

Fertilizarea se face după primul an sau când apar primele frunze mari; un îngrășământ echilibrat, cu azot, fosfor și potasiu, aplicat primăvara, ajută foarte mult. Pentru soiurile ornamentale (“prunii de flori”) fertilizarea târzie, spre sfârșitul verii sau toamna, stimulează înflorirea de anul următor.

Tăierile sunt esențiale: se elimină ramurile uscate, bolnave sau cele care cresc spre interior pentru a permite aerului și luminii să pătrundă. Tăierea după înflorire este cea mai eficientă.

Polinizare și fructificare

Mulți pruni nu sunt autonumi (adică nu se pot autopoleniza), deci ai nevoie de două soiuri compatibile pentru ca florile să fie polenizate și fructele să apară. Soiurile „de sine fertile” sunt mai convenabile dacă ai spațiu limitat, dar totuși verifică condițiile specifice ale soiului pe care-l plantezi.

Prunul crescut din sâmbure va începe să dea fructe în general după 3-6 ani, dacă are condiții bune de creștere și îngrijire. Sâmburele nu garantează fructe de calitatea celui de la care a provenit, mai ales dacă acel prun era un hibrid.

Protecție împotriva bolilor și dăunătorilor

Prunii pot fi afectați de boli fungice precum putrezirea cenușie, putregai brun sau alte boli de scoarță și ramuri. În plus, dăunători precum afidele sau acarienii pot slăbi pomul dacă nu se intervine la timp.

Măsurile preventive includ: curățarea pe vreme uscată, aplicarea de fungicide dacă se observă semne de boală, și asigurarea ventilației bune între ramuri.