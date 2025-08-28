Cum să congelezi morcovii corect: trucul care îi păstrează proaspeți luni întregi

Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
28 aug. 2025 | 19:49
de Bianca Dumbrăveanu

Morcovii sunt disponibili pe tot parcursul anului, însă sezonul lor de vârf este toamna, atunci când gustul devine mai dulce datorită transformării amidonului în zaharuri. Pentru a te bucura de aroma și prospețimea lor chiar și după ce sezonul s-a încheiat, congelarea este cea mai bună soluție. Fie că provin din grădina proprie, fie că sunt cumpărați de la piață, morcovii își pot păstra calitățile nutritive și gustul timp îndelungat dacă sunt congelați corect. Procesul nu este complicat, dar necesită respectarea unor pași clari pentru a obține rezultate bune și pentru a evita pierderea texturii sau a culorii.

De ce este necesară blanșarea înainte de congelare

Congelarea simplă a morcovilor, fără pregătire prealabilă, poate duce la pierderea gustului și a aspectului lor. Secretul constă în blanșare, un proces care presupune opărirea rapidă a legumelor în apă clocotită, urmată de răcirea lor imediată în apă cu gheață. Acest procedeu oprește activitatea enzimelor care ar putea afecta calitatea morcovilor în timp. Totodată, blanșarea curăță suprafața de impurități, intensifică nuanța portocalie și ajută la păstrarea vitaminelor.

Cum să pregătești morcovii pentru congelare

Procesul de congelare corectă a morcovilor începe cu spălarea atentă a acestora pentru a elimina orice urmă de pământ. Capetele se taie, iar coaja se curăță. Morcovii mici pot fi congelați întregi, însă cei mai mari trebuie feliați, tăiați cuburi sau bastonașe, în funcție de preferințe. După pregătirea bucăților, acestea se introduc în apă clocotită. Morcovii întregi se opăresc aproximativ cinci minute, iar cei tăiați, doar două minute. Ulterior, se transferă imediat într-un vas cu apă foarte rece pentru a opri procesul de gătire.

Etapele finale: uscare, congelare și depozitare

După răcire, morcovii trebuie scurși bine și șterși cu un prosop pentru a elimina excesul de apă. Apoi se așază într-un singur strat pe o tavă și se lasă în congelator timp de una-două ore, până când bucățile devin complet înghețate. Acest pas împiedică lipirea lor între ele. Ulterior, morcovii se transferă în pungi sau recipiente speciale pentru congelator, care trebuie închise ermetic pentru a evita pătrunderea aerului.

Cât timp rezistă morcovii congelați

Morcovii păstrați la congelator la o temperatură constantă de aproximativ -18°C pot rezista între opt și douăsprezece luni. Este totuși recomandat să fie consumați mai devreme, pentru a se bucura de gustul și textura cele mai bune. Etichetarea pungilor cu data congelării este o metodă simplă și utilă pentru a ști cât timp au fost depozitați.

Cum îți dai seama dacă morcovii congelați nu mai sunt buni

Congelarea împiedică dezvoltarea bacteriilor, însă nu previne apariția arsurilor de congelare, fenomen care se produce atunci când alimentele nu sunt ambalate corespunzător. În acest caz, suprafața morcovilor se usucă și își pierde culoarea, iar gustul și textura devin mai slabe. Deși acești morcovi pot fi consumați fără riscuri, calitatea lor nu mai este aceeași.

Greșeli frecvente la congelarea morcovilor

Printre cele mai întâlnite greșeli se numără omiterea procesului de blanșare, care duce la pierderea aromei și a vitaminelor, sau scurgerea insuficientă după opărire, ceea ce favorizează formarea cristalelor de gheață. O altă greșeală este congelarea morcovilor întregi și mari, care îngheață mai greu și neuniform. De asemenea, supraîncărcarea congelatorului cu prea multe legume deodată prelungește timpul de înghețare și afectează calitatea lor. În plus, folosirea ambalajelor necorespunzătoare sau care nu se închid etanș duce la apariția arsurilor de congelare și la pierderea gustului.

