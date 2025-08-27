Ultima ora
27 aug. 2025 | 07:51
de Daoud Andra

De ce e bine să pui o monedă în congelator. Metoda simplă care îți poate fi de mare ajutor

UTILE
De ce e bine să pui o monedă în congelator. Metoda simplă care îți poate fi de mare ajutor
FOTO: Pixabay

O monedă obișnuită poate deveni un indicator de mare ajutor pentru a verifica buna funcționare a congelatorului. Metoda este extrem de simplă și nu necesită niciun dispozitiv special, însă îți poate oferi informații importante despre siguranța alimentelor pe care le păstrezi la rece.

Cum funcționează metoda cu moneda și gheața

Tot ce trebuie să faci este să umpli o cană sau un bol mic cu apă și să îl pui la congelator până când lichidul se transformă complet în gheață. După aceea, așază o monedă deasupra blocului de gheață și lasă recipientul în interior.

În mod normal, moneda va rămâne la suprafață, ceea ce înseamnă că aparatul a funcționat fără întreruperi. Însă, dacă dintr-un motiv sau altul a existat o pană de curent ori congelatorul s-a oprit pentru o perioadă, gheața se va topi parțial, iar atunci când se va forma din nou, moneda se va scufunda. Acest lucru indică faptul că temperatura a crescut suficient cât să permită dezghețarea alimentelor, iar reînghețarea lor poate fi periculoasă pentru sănătate.

Specialiștii atrag atenția că bacteriile se dezvoltă rapid în alimentele parțial dezghețate, iar recongelarea nu distruge aceste microorganisme. Astfel, chiar dacă mâncarea pare în regulă la exterior, ea poate reprezenta un risc real pentru consum.

Avantajul metodei este că poți pleca liniștit în vacanță sau poți lăsa casa nesupravegheată pentru mai multe zile, iar la întoarcere vei ști imediat dacă alimentele tale sunt sigure. O monedă și un pahar cu apă îți oferă o soluție ieftină, ingenioasă și foarte eficientă pentru a monitoriza aparatul frigorific.

Alte trucuri pentru a menține congelatorul și frigiderul în stare optimă

Pe lângă metoda monedei, există câteva obiceiuri utile care pot prelungi durata de viață a frigiderului și congelatorului și pot garanta păstrarea alimentelor în condiții bune:

  • Nu supraîncărca rafturile. Aerul rece trebuie să circule liber în interior, altfel temperatura nu se menține uniform și anumite zone pot rămâne mai calde.
  • Curăță periodic garniturile ușii. Chederul murdar sau uzat permite pătrunderea aerului cald și crește consumul de energie.
  • Dezgheață congelatorul când stratul de gheață depășește 5 mm. Această acumulare reduce eficiența și forțează motorul să funcționeze mai mult.
  • Setează corect temperatura. Pentru frigider, recomandarea este între +2 și +5°C, iar pentru congelator -18°C.
  • Lasă alimentele calde să se răcească înainte de a le introduce. Astfel, eviți creșterea bruscă a temperaturii interne și suprasolicitarea compresorului.
  • Verifică regulat filtrul și spatele aparatului. Praful acumulat pe condensator poate duce la un consum mai mare de energie și la defecțiuni în timp.
