Ultima ora
28 sept. 2025 | 20:27
de Andrei Simion

Cum să ascuţi şi să cureţi rapid râşniţa de cafea? În două minute este ca nouă

UTILE
Cum să ascuţi şi să cureţi rapid râşniţa de cafea? În două minute este ca nouă
Cum cureți rapid râșnița de cafea / Foto: Staresso

Râșnița de cafea este un aparat indispensabil pentru cei care preferă să-și pregătească băutura din boabe proaspăt măcinate.

Totuși, uleiurile și reziduurile rămase după utilizare pot afecta gustul cafelei dacă nu este curățată regulat. Din fericire, procesul este simplu și nu necesită produse costisitoare.

Pași simpli pentru curățarea rapidă a râșniței

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să scoți aparatul din priză pentru siguranță. Dacă modelul are componente detașabile, cum ar fi recipientul pentru boabe sau cel pentru cafeaua măcinată, acestea trebuie îndepărtate și spălate cu apă caldă și detergent neutru.

Este important să fie uscate complet înainte de reasamblare, pentru a evita formarea mucegaiului sau deteriorarea mecanismului.

Pentru a curăța lamele sau pietrele de măcinare, există o metodă rapidă și eficientă: folosirea unor boabe de orez crud. Acest lucru acționează perfect și la ascuțire.

Se pun câteva linguri în râșniță și se pornește aparatul pentru câteva secunde. Orezul absoarbe uleiurile și desprinde resturile de cafea lipite de suprafețe. După acest pas, resturile măcinate de orez se aruncă, iar râșnița se șterge cu o cârpă uscată.

Dacă aparatul are urme persistente de cafea, se poate folosi o periuță mică (precum una de dinți nouă) pentru a curăța colțurile și spațiile greu accesibile.

Evită folosirea apei direct pe lame sau mecanismul intern, deoarece poate provoca rugină ori defectarea motorului.

Cât de des trebuie curățată râșnița de cafea

Frecvența curățării depinde de cât de des folosești aparatul. Pentru cei care macină cafea zilnic, se recomandă o curățare rapidă săptămânală și una mai amănunțită o dată pe lună.

Dacă râșnița este folosită ocazional, o simplă igienizare după fiecare utilizare este suficientă.

În plus, specialiștii în prepararea cafelei recomandă să nu lași cafea măcinată în recipient pentru mult timp, deoarece absoarbe umezeala și își pierde aroma.

Un aparat curat garantează nu doar un gust mai bun, ci și o durată de viață mai lungă pentru motor și componente.

Un alt sfat util este să eviți măcinarea altor produse (condimente, semințe sau zahăr) în aceeași râșniță destinată cafelei, deoarece aromele se impregnează rapid și pot fi greu de îndepărtat. Dacă totuși vrei să folosești aparatul și pentru alte alimente, curățarea cu orez devine esențială după fiecare utilizare.

Așadar, curățarea regulată a râșniței de cafea nu doar că îți păstrează băutura proaspătă și aromată, dar previne și deteriorarea prematură a aparatului. Cu câteva gesturi simple, spălarea recipientelor detașabile, măcinarea orezului crud și ștergerea atentă a componentelor , poți asigura întreținerea optimă a dispozitivului

