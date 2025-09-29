Ultima ora
29 sept. 2025 | 11:04
ACTUALITATE
Cum s-a produs tragedia aviatică de la Iași. Avionul a luat foc, iar pilotului i-au fost amputate ambele picioare: “ A curs toată benzina pe el”
Tragedie la Iași: un avion ultraușor s-a prăbușit

Un incident aviatic grav a transformat un zbor obișnuit într-o luptă pentru viață, după ce un avion ultraușor de tip Ikarus s-a prăbușit la scurt timp de la decolarea de pe Aerodromul Iași. Tragedia a șocat comunitatea locală, mai ales pentru că la manșa aeronavei se afla arhitectul și consilierul local AUR, Marian Jan Chiriță, un pasionat de aviație cunoscut în zonă.

Zborul care s-a încheiat în flăcări

Avionul ultraușor decolase fără probleme, însă la aproximativ 150 de metri înălțime a început să piardă brusc altitudine. Aparatul s-a prăbușit în curtea unei unități militare din apropiere, unde impactul a fost devastator. În câteva clipe, aeronava s-a transformat într-o torță, flăcările cuprinzând imediat cabina.

În aeronavă se aflau două persoane: pilotul Marian Jan Chiriță, în vârstă de 53 de ani, și prietenul său, un polițist de 52 de ani. Dacă pasagerul a reușit să iasă aproape nevătămat, pilotul a rămas prins în interior.

Lupta pentru viață a pilotului

Martorii au povestit că momentul prăbușirii a fost unul de o violență extremă.

„S-au rupt tuburile de alimentare cu benzină și toată benzina a început să curgă pe dumnealui. Picioarele i-au rămas în interiorul avionului, într-o baie de foc”, a relatat Marius Ostaficiuc, un apropiat al victimei.

Echipele de intervenție SMURD au acționat rapid și l-au transportat pe pilot la spital. Medicii au confirmat starea extrem de critică a acestuia.

„Pilotul este în stare critică, având arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală. Arsuri severe, care au determinat stare de șoc”, a explicat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD Iași.

Pentru a-i salva viața, medicii au fost nevoiți să recurgă la o intervenție radicală: amputarea ambelor picioare.

Imagini de la locul prăbușirii Sursă foto - Ziarul de Iași

Imagini de la locul prăbușirii Sursă foto – Ziarul de Iași

Pasiunea pentru aviație a lui Marian Chiriță

Cei care îl cunosc spun că Marian Chiriță nu era un simplu pilot amator, ci un om cu o adevărată pasiune pentru zbor. Avea peste 2.000 de ore de experiență în aer și opt ani petrecuți la manșa aparatelor ultraușoare. De altfel, avionul cu care s-a produs tragedia fusese achiziționat recent și avea toate documentele necesare de zbor.

„Săptămânal făcea zboruri când nu te așteptai și te invita la o oră de zbor împreună cu această achiziție pe care și-o dorea de foarte mult timp”, a mai spus Marius Ostaficiuc.

Cazul este acum în atenția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, care trebuie să stabilească de ce s-a prăbușit aparatul. Primele informații arată că avionul avea permisiunea de a zbura, însă cauzele exacte rămân deocamdată necunoscute.

