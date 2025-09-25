Cum repari driftul la stick-urile controllerului Pro pe Switch 2

Unul dintre cele mai frustrante defecte întâlnite de gameri pe consolele Nintendo este driftul stick-urilor. Fenomenul apare atunci când mișcarea analogică este detectată chiar și atunci când nu atingi stick-ul. Rezultatul este deranjant: personajele se deplasează singure, camera din joc se mișcă necontrolat sau comenzile răspund imprecis. Pe Switch 2, controllerul Pro este gândit să fie mai rezistent decât Joy-Con-urile, dar nici acesta nu este complet imun la drift.

Vestea bună este că în multe cazuri problema nu necesită înlocuirea imediată a controllerului. Există soluții practice pe care le poți încerca acasă, de la curățare și recalibrare, până la schimbarea unor componente. Acest ghid îți arată pașii necesari pentru a diagnostica și repara driftul stick-urilor, astfel încât să te bucuri din nou de jocuri fără întreruperi.

Primul pas este să te asiguri că problema este într-adevăr drift și nu o eroare software temporară. Intră în meniul consolei Switch 2 și accesează setările de controller. Acolo vei găsi o opțiune de testare și calibrare a stick-urilor. Mișcă fiecare stick și observă cum reacționează pe ecran. Dacă punctul de control se mișcă singur sau rămâne deplasat, este semn clar de drift.

Înainte să treci la soluții mai avansate, verifică dacă nu există factori externi care afectează controllerul. Praful și resturile microscopice se pot aduna la baza stick-urilor, împiedicând contactul corect. Folosește o lanternă și analizează zona. În plus, dacă ai actualizări de software disponibile pentru Switch 2, instalează-le. Nintendo lansează frecvent patch-uri care îmbunătățesc recunoașterea semnalelor de la controllere și pot corecta erori minore.

De asemenea, deconectează și reconectează controllerul Pro. Uneori, o simplă reconectare prin cablu USB poate rezolva probleme de comunicare între controller și consolă. Dacă driftul persistă după acești pași de bază, e timpul să treci la soluții mai specifice.

Metode de curățare și recalibrare

Cea mai simplă soluție pentru drift este curățarea stick-urilor. Pentru aceasta, ai nevoie de aer comprimat sau alcool izopropilic de 70%. Începe prin a opri controllerul și, eventual, deconectează-l de la consolă. Pulverizează aer comprimat în jurul bazei stick-ului, mișcându-l în toate direcțiile pentru a elibera particulele de praf. Dacă nu ai aer comprimat, folosește un bețișor de bumbac foarte ușor umezit în alcool izopropilic și curăță zona circulară din jurul stick-ului.

După curățare, lasă controllerul să se usuce câteva minute, apoi reconectează-l la Switch 2. Intră din nou în meniul de calibrare și vezi dacă problema persistă. De multe ori, această metodă simplă rezolvă driftul, mai ales dacă a apărut recent.

Dacă problema continuă, poți încerca recalibrarea manuală. În meniul consolei, accesează „Setări > Controlere și senzori > Calibrare stick analogic”. Urmează pașii indicați pe ecran și realiniază stick-ul. Acest proces resetează valorile implicite și poate corecta erori minore de detectare. Este recomandat să faci recalibrarea periodic, chiar și când nu întâmpini probleme, pentru a menține precizia stick-urilor.

Când este nevoie de înlocuirea componentelor

Dacă nici curățarea, nici recalibrarea nu dau rezultate, driftul poate fi cauzat de uzura fizică a modulului stick-ului. În acest caz, ai două opțiuni: trimiți controllerul Pro la un service autorizat Nintendo sau înlocuiești singur piesa, dacă ai experiență cu reparațiile electronice.

Modulele de stick pentru controllerul Pro sunt disponibile online și nu sunt foarte scumpe. Totuși, procesul de înlocuire necesită precizie: trebuie desfăcut controllerul, deconectate cabluri delicate și montată noua componentă. Dacă nu te simți confortabil cu astfel de intervenții, cel mai sigur este să apelezi la un service.

Un alt aspect important: dacă Switch 2 se află încă în garanție, nu încerca să desfaci controllerul, pentru că riști să o pierzi. În acest caz, contactează direct suportul Nintendo. Compania a devenit mai flexibilă în ultimii ani cu reparațiile legate de drift, așa că există șanse mari să îți repare sau să îți înlocuiască gratuit controllerul afectat.

Driftul stick-urilor pe controllerul Pro de Switch 2 nu trebuie să îți strice experiența de joc. În multe cazuri, problema poate fi rezolvată rapid prin curățare sau recalibrare, fără costuri mari. Dacă defectul este mai serios, soluțiile oficiale de service sau înlocuirea piesei reprezintă alternativa sigură. Important este să acționezi imediat ce observi simptomele, pentru a preveni agravarea situației și pentru a te bucura din nou de jocuri în condiții optime.