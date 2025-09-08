Cum profiți de catalogul NES, SNES și N64 cu Nintendo Switch Online pe Switch 2

Lansarea unei noi console Nintendo aduce întotdeauna entuziasm, iar Switch 2 promite să continue succesul generației anterioare. Unul dintre marile avantaje pentru utilizatori rămâne serviciul Nintendo Switch Online, care include acces la o bibliotecă de jocuri clasice NES, SNES și Nintendo 64. Pentru cei care vor să retrăiască nostalgia copilăriei sau să descopere titluri care au pus bazele gamingului modern, abonamentul este o oportunitate excelentă. Îți prezentăm mai jos un ghid clar despre cum poți profita la maximum de aceste colecții.

Alege abonamentul potrivit și activează serviciul pe Switch 2

Primul pas este alegerea planului de abonament care ți se potrivește. Nintendo Switch Online are două opțiuni principale: varianta standard și varianta Expansion Pack. Planul standard include jocuri din catalogul NES și SNES, în timp ce pachetul extins adaugă jocurile de Nintendo 64, precum și alte bonusuri, cum ar fi DLC-uri pentru anumite titluri moderne.

După ce ai ales abonamentul, tot ce trebuie să faci este să îl activezi din Nintendo eShop, folosind contul tău Nintendo. Odată confirmată plata, serviciul devine disponibil imediat pe Switch 2. Biblioteca de jocuri retro se poate descărca sub forma unor aplicații separate: una pentru NES, alta pentru SNES și o a treia pentru N64. Astfel, ai acces rapid la întregul catalog din interfața principală a consolei.

Activarea abonamentului îți aduce și alte beneficii: posibilitatea de a juca online titluri moderne, salvare în cloud pentru jocuri compatibile și acces la oferte exclusive. Dar pentru fanii retro, partea cu adevărat importantă rămâne colecția istorică de jocuri.

Descoperă și personalizează experiența de joc retro

Odată instalate aplicațiile, ai la dispoziție zeci de titluri clasice. NES îți oferă jocuri precum Super Mario Bros., The Legend of Zelda și Metroid, iar SNES vine cu hituri ca Super Metroid, Donkey Kong Country sau Super Mario World. Biblioteca de Nintendo 64 adaugă o nouă dimensiune, cu titluri 3D revoluționare, printre care Super Mario 64, Mario Kart 64 sau The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Nintendo a adăugat și funcții moderne care fac experiența mai plăcută. Poți salva progresul oricând, folosind sistemul de save states, ceea ce înseamnă că nu mai ești limitat de mecanica originală a jocului. În plus, există opțiuni de derulare înapoi a acțiunii, extrem de utile pentru momentele în care greșești o mișcare într-un nivel dificil.

Pentru Switch 2, performanța acestor aplicații este îmbunătățită, cu timpi de încărcare mai rapizi și o stabilitate mai bună în sesiunile online. Mai mult, Nintendo ar putea include filtre grafice sau opțiuni de personalizare a imaginii, care să recreeze aspectul televizoarelor retro sau să ofere o imagine clară și modernă.

Un alt detaliu esențial: multiplayer-ul online. Multe dintre jocurile clasice care erau gândite pentru sesiuni locale pot fi jucate acum cu prietenii la distanță. Astfel, te poți bucura de curse în Mario Kart 64 sau meciuri în Dr. Mario fără să fii în aceeași cameră cu adversarul.

Pe lângă titlurile deja incluse, Nintendo actualizează periodic catalogul cu noi jocuri. Asta înseamnă că biblioteca NES, SNES și N64 va continua să crească pe Switch 2. De asemenea, dacă alegi planul Expansion Pack, beneficiezi de acces la DLC-uri pentru jocuri moderne precum Mario Kart 8 Deluxe sau Animal Crossing: New Horizons.

Un alt mod de a profita de serviciu este să combini experiența clasică cu accesoriile oficiale Nintendo. Compania a lansat deja controllere dedicate pentru NES, SNES și N64, care se conectează wireless la consolă și reproduc fidel senzația originală de joc. Pe Switch 2, aceste controllere rămân compatibile și îți oferă o experiență autentică, aproape identică cu cea de acum două-trei decenii.

Nu în ultimul rând, Switch 2 are avantajul unei puteri de procesare mai mari, ceea ce deschide posibilitatea ca Nintendo să adauge în viitor și alte console în serviciul Online, precum Game Boy Advance sau GameCube. Astfel, investiția într-un abonament nu se limitează doar la ceea ce este disponibil acum, ci se transformă într-o poartă spre o arhivă tot mai bogată de istorie a jocurilor video.

În concluzie, Nintendo Switch Online pe Switch 2 nu este doar un serviciu de abonament, ci o călătorie prin istoria jocurilor video. Cu un singur cont, poți experimenta titluri definitorii pentru mai multe generații și poți descoperi cum au evoluat universurile care astăzi domină industria. Dacă vrei să retrăiești clasicii sau să înțelegi mai bine de unde a pornit pasiunea pentru gaming, aceasta este ocazia perfectă de a profita la maximum de ceea ce Nintendo oferă.