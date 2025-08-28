Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult

Reducerea facturii la energie electrică este o preocupare pentru multe gospodării, mai ales pe fondul creșterii costurilor la utilități. Specialiștii spun că factura poate fi redusă cu până la 30% prin câteva schimbări simple și printr-o mai bună gestionare a consumului. Printre măsurile recomandate se numără trecerea la becuri LED, folosirea prizelor inteligente, adaptarea consumului la tarifele dinamice, utilizarea programelor eco la electrocasnice și izolarea termică a locuinței. În același timp, este important ca oamenii să știe care sunt aparatele care consumă cel mai mult curent, pentru a putea acționa exact acolo unde există riscul de costuri mari.

Iluminatul – LED-uri și prize inteligente

Potrivit PPC Energy, înlocuirea becurilor clasice cu LED poate reduce consumul cu până la 80%. În plus, durata de viață a becurilor LED este mult mai mare, ceea ce înseamnă economii și pe termen lung.

De asemenea, prizele inteligente ajută la reducerea consumului cu 10-15%, pentru că opresc alimentarea aparatelor care rămân în standby.

Tarife dinamice și programarea consumului

Conform platformei Despre Energie, gospodăriile care au contoare inteligente pot beneficia de tarife dinamice, unde energia este mai ieftină în anumite intervale orare. Folosind această metodă, factura poate fi redusă cu până la 50%.

Tot PPC precizează că în oferta „PPC Ore Smart”, clienții pot primi discounturi de până la 59% pentru consumul din anumite ore ale zilei.

Electrocasnice eficiente și programe ECO

Specialiștii de la ENGIE recomandă alegerea electrocasnicelor cu clase energetice superioare (A sau mai bune), care pot reduce consumul cu până la 20%.

Tot potrivit ENGIE, utilizarea programelor eco la mașina de spălat, de exemplu la 30°C în loc de 60°C, poate scădea consumul cu peste 40%.

Un alt sfat este scoaterea din priză a aparatelor care nu sunt folosite. Această măsură poate reduce consumul pasiv cu până la 30%.

Izolație termică și soluții pe termen lung

O locuință bine izolată poate reduce consumul de energie pentru încălzire și răcire cu până la 30%. În plus, anveloparea pereților exteriori poate duce la scăderea facturii cu până la 40%, conform PPC Energy.

Pe termen lung, investițiile în tehnologii precum centralele în condensare sau panourile fotovoltaice pot aduce economii suplimentare. O centrală modernă poate reduce consumul de combustibil cu 30%, iar panourile solare pot acoperi o mare parte din necesarul de energie electrică al unei gospodării.

Ce aparate consumă cel mai mult curent

Specialiștii atrag atenția că aparatele de aer condiționat, cuptoarele electrice și mașinile de spălat sunt printre cei mai mari consumatori.

Un aparat de aer condiționat poate consuma în jur de 770 kWh pentru 500 de ore de funcționare. Cuptoarele electrice încorporate ajung la 400-500 kWh pe an, iar o mașină de spălat rufe între 360-400 kWh anual.

Frigiderele duble pot ajunge la un consum de până la 400 kWh pe an, în timp ce cele clasice consumă în jur de 324 kWh. Uscătorul de rufe și mașina de spălat vase au și ele un consum semnificativ, de peste 250 kWh anual.

Cum reduci factura cu până la 30%

Pentru a obține economii de circa 30%, se recomandă:

Trecerea la iluminat LED și prize inteligente. Adaptarea consumului la tarifele dinamice sau smart. Înlocuirea electrocasnicelor vechi cu modele eficiente și utilizarea programelor eco. Izolarea locuinței și posibila investiție în centrale în condensare sau panouri fotovoltaice. Identificarea și gestionarea celor mai mari consumatori de energie (AC, cuptor, mașina de spălat, frigider etc.).

Prin aceste acțiuni simple sau moderate, facturile pot fi reduse semnificativ, fără a afecta confortul.