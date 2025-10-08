Cum recunoști urmele și găurile lăsate de șerpi în curte. Ce e bine să faci imediat după

Descoperirea unor găuri misterioase în gazon sau urme neașteptate pe lângă fundația casei pot provoca îngrijorare, mai ales pentru cei care suspectează prezența șerpilor. Deși aceștia nu sapă galerii propriu-zise, pot folosi adăposturi abandonate sau tunele lăsate de rozătoare. În articolul de mai jos afli cum să identifici urmele și găurile lăsate de șerpi în curte și ce trebuie să faci imediat pentru siguranța ta și a locuinței.

Cum arată găurile folosite de șerpi și ce indicații le însoțesc

Șerpii, în general, nu sapa singuri găuri noi. Ei preferă adăposturi existente sau tuneluri abandonate lăsate de mamifere mici, cum ar fi rozătoarele.

Iată câteva trăsături comune ale acestor găuri și semne care le pot indica prezența:

Dimensiunea intrării: găurile atribuite șerpilor au, de regulă, diametrul cuprins între aproximativ 2,5 – 7,5 cm.

Margini netede: marginile găurii au de obicei contururi mai fine, deoarece șerpii se strecoară, nu sapă agresiv solul. În schimb, găurile de rozătoare pot avea margini mai aspre și grămezi de pământ pe lângă ele.

Urme de alunecare: șerpii nu lasă urme subțiri, ondulate, care se întind dinspre gaură spre zone adiacente.

Piele de șarpe dată jos: pielea veche (exuvie) lăsată lângă intrare este un indiciu clar că un șarpe a locuit în apropiere recent.

Excremente: fecalele de șarpe au format tubular, pot avea o culoare închisă, iar la un capăt apar de obicei depuneri albe (urina solidificată). Pot conține resturi de oase sau fire de păr dacă șarpele a consumat rozătoare.

Absența de obiecte sau resturi: dacă gaura este curată, fără frunze, crengi sau resturi, asta poate indica că este folosită activ, deoarece șerpii nu adună materiale la intrare.

Ce trebuie să faci imediat când suspectezi prezența unui șarpe

Nu introduce mâna sau obiecte în gaură

Un gest spontan poate fi periculos. Dacă șarpele este acolo, se poate simți amenințat și poate mușca.

Izolează zona și păstrează distanța

Restricționează accesul animalele de companie și persoanelor către acea zonă până când identifici natura găurii.

Documentează locul și semnele

Fotografiază intrarea, eventualele piei lăsate jos sau excremente. Aceste informații pot fi utile specialiștilor.

Consultă un specialist în fauna silvatică / controlul dăunătorilor

Dacă bănuiești că șarpele este veninos sau riscul este mare, apelează la experți care pot determina specia și pot înlătura animalul în siguranță.

Ia măsuri preventive imediate

Acoperă temporar gaura cu plasă metalică (cu ochiuri mici) sau plăci de metal pentru a preveni reintrarea șarpelui.

Menține curtea ordonată, evită tufișurile dense sau grămezile de lemne care pot oferi adăpost.

De ce aceste măsuri sunt importante

Detectarea timpurie și reacția corectă pot preveni situații periculoase, mai ales în zone unde specii veninoase pot exista. În plus, șerpii au un rol ecologic important, de a controla populațiile de rozătoare. Totuși, trebuie să conviețuim în siguranță.

Aplicând măsuri prudente și apelând la ajutor calificat, poți reduce riscurile și proteja gospodăria fără a da curs panicii sau reacțiilor nepotrivite.