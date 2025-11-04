Ultima ora
Cum previi formarea mucegaiului la zacuscă: Trucuri simple pentru o conservare perfectă
04 nov. 2025
de Badea Violeta

Zacusca este unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale românești. Aroma sa intensă de legume coapte și textura catifelată fac din ea un aliment ideal pentru iarnă, oferind fibre, vitamine și antioxidanți. Pentru ca gustul să fie păstrat luni întregi, este esențial să știi cum să previi formarea mucegaiului și să conservezi zacusca în siguranță.

Ce trebuie să știi despre zacusca de casă

Zacusca se prepară toamna, când vinetele, ardeii și roșiile sunt la maturitate maximă. Legumele se coc pentru a intensifica aroma, apoi se curăță și se toacă fin.

Amestecul se fierbe lent, până capătă consistența cremoasă dorită. Uleiul adăugat nu doar că leagă compoziția, ci ajută și la conservarea acesteia. Există numeroase variații:

  • Zacusca de vinete, cu gust echilibrat și ușor afumat
  • Zacusca de ciuperci, cu aromă intensă și textură densă
  • Zacusca de fasole, sățioasă, potrivită ca fel principal
  • Zacusca de dovlecei sau cu mixuri moderne de legume

Textura poate fi rustică, cu bucăți mari de legume, sau fină, pasată cu blenderul, în funcție de preferințe.

Cum să previi formarea mucegaiului

O zacuscă corect preparată și depozitată corespunzător nu se va altera. Iată câteva reguli esențiale:

  • Fierberea: zacusca trebuie fiartă suficient de mult (1-2 ore), pentru a distruge microorganismele și a permite uleiului să se separe la suprafață.
  • Igienizarea borcanelor și capacelor: borcanele și capacele se spală bine, se clătesc și se sterilizează. Evită capacele ruginite sau deformate.
  • Umplerea borcanelor: pune zacusca fierbinte, aproape până la gât, și adaugă un strat subțire de ulei deasupra. Închide etanș și, opțional, sterilizează din nou timp de 30–50 de minute.
  • Răcirea și depozitarea: borcanele se răcesc lent, cu capacul în jos, timp de 24 de ore. Apoi se păstrează într-un loc răcoros, uscat și întunecos.

Chiar și după păstrare, verifică periodic borcanele. Orice semn de mucegai sau capac umflat indică faptul că zacusca nu mai este sigură pentru consum.

Rețete simple pentru zacuscă de casă

  • Zacusca de vinete

Ingrediente:

– 6 vinete medii

– 12 căței de usturoi

– 8 roșii mari

– 10 ardei

– 7 morcovi

– 3 cepe

– 1-2 ardei iuți

– Sare, zahăr, oțet, ulei

Mod de preparare:

– Coace vinetele și ardeii, curăță și taie cuburi

– Călește ceapa și ardeii, adaugă morcovii și roșiile mixate

– Pune vinetele, fierbe 10 minute, repartizează în borcane și adaugă ulei deasupra

  • Zacusca de ciuperci

Ingrediente:

– 2 kg ciuperci

– 1 kg ardei

– 1 kg roșii

– 400 g ceapă

– 2 căței usturoi

– 200 ml ulei

– Sare

– Piper

– 2-3 frunze dafin

Mod de preparare:

– Călește ceapa și ardeii

– Adaugă ciupercile și roșiile

– Lasă să fiarbă până la consistența dorită

– Pune în borcane

  • Zacusca de fasole

Ingrediente:

– 1 kg fasole

– 2 kg ceapă

– 3 kg gogoșari

– 1 litru ulei

– 1 litru bulion

Mod de preparare:

– Fierbe fasolea

– Călește ceapa

– Adaugă gogoșarii și fasolea

– Pune bulion

– Lasă să iasă uleiul la suprafață

– Repartizează în borcane

Urmează aceste sfaturi și te vei bucura de o zacuscă gustoasă și sigură, pe tot parcursul iernii.

