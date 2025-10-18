Cum poţi recupera perioada de muncă în care societatea nu a plătit contribuțiile aferente către stat

Noua Lege a pensiilor recunoaște perioadele în care angajatorii nu au plătit contribuțiile ca stagiu de cotizare, dar punctajul și valoarea pensiei pot fi reduse. Află ce poți face ca să nu pierzi ani de muncă și cum îți poți completa stagiul retroactiv.

Ce poți face dacă angajatorul nu ți-a plătit contribuțiile la stat

Tot mai mulți români constată, atunci când își verifică dosarul de pensie, că au perioade lipsă în stagiul de cotizare. De cele mai multe ori, vina aparține angajatorilor care nu au virat contribuțiile către stat, deși salariații au muncit legal, cu contract.

Noua Lege nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii aduce o schimbare importantă: anii respectivi nu se mai pierd. Perioadele în care contribuțiile au fost datorate, chiar dacă nu au fost efectiv plătite, sunt recunoscute ca stagiu de cotizare.

Cum te afectează la pensie

Cu toate acestea, cuantumul pensiei rămâne afectat. Calculul se face exclusiv pe baza sumelor efectiv plătite în conturile de asigurări sociale.

Cu alte cuvinte, anii nu se pierd, dar banii da. Pensia va fi mai mică dacă veniturile pentru care trebuia să se plătească contribuții nu apar în evidențele statului.

Cum poți verifica dacă ești afectat

Primul pas este să-ți verifici stagiul de cotizare online, pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). După autentificare, poți descărca raportul complet cu lunile și anii în care s-au plătit contribuții.

Dacă apar „goluri” în anumite perioade, strânge toate documentele care pot dovedi activitatea ta:

contractul individual de muncă;

state de plată sau fluturași de salariu;

adeverințe eliberate de fostul angajator;

decizii de încetare sau acte adiționale.

Aceste dovezi pot fi depuse la casa de pensii pentru valorificarea perioadelor lipsă, chiar dacă angajatorul nu mai există sau este în insolvență.

Asigurarea retroactivă, singura cale prin care poți completa valoarea pensiei

Dacă nu există altă soluție, legea permite completarea stagiului de cotizare printr-un contract de asigurare socială retroactiv, pentru cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului.

Această opțiune, reglementată inițial prin OUG 163/2020 și preluată de Legea 360/2023, îți permite să plătești personal contribuțiile lipsă, pentru a-ți crește punctajul și pensia.

Practic, statul îți dă voie să-ți cumperi anii de muncă pierduți, dar pe cheltuiala ta.

Casa de Pensii calculează suma datorată în funcție de salariul minim brut din perioadele respective. Plata se face integral sau eșalonat, iar după achitarea sumei, lunile acoperite devin stagiu contributiv recunoscut la pensie.