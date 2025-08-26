Cum poți obține pensia de urmaș în 2025. Ce documente sunt necesare pentru dosar

În 2025, pensia de urmaș poate fi obținută prin depunerea unui set de documente la Casa de Pensii de care aparține persoana îndreptățită. Aceasta este destinată copiilor, soților supraviețuitori și, în anumite condiții, părinților care au în grijă copii mici. Procesul de obținere presupune respectarea termenelor legale și prezentarea actelor necesare, astfel încât dreptul la pensie să nu fie pierdut. Beneficiarii pot depune cererea personal sau prin mandatar, iar românii aflați în străinătate pot solicita pensia de urmaș prin instituțiile de asigurări sociale din statul respectiv.

Cine are dreptul la pensia de urmaș

Pensia de urmaș se acordă, în general, în cazul decesului persoanei care beneficia de pensie sau care îndeplinea condițiile pentru obținerea acesteia. Au dreptul la pensie de urmaș următoarele categorii:

Copiii – până la vârsta de 16 ani sau până la 26 de ani dacă își continuă studiile. În cazul în care apare invaliditatea în timpul studiilor sau până la 16 ani, pensia se acordă pe durata invalidității.

Soțul supraviețuitor – are dreptul la pensie dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. În caz de invaliditate sau deces datorat accidentului de muncă ori bolilor profesionale, se aplică prevederile legale speciale. Soțul supraviețuitor nu trebuie să depășească salariul minim brut pe țară garantat în plată, indiferent de sursa veniturilor.

Părinții – pot beneficia de pensie dacă au în grijă copii până la 7 ani la data decesului susținătorului.

Pentru elevi și studenți, adeverința care confirmă continuarea studiilor trebuie depusă la casele de pensii de două ori pe an, de regulă până la 25 septembrie pentru elevi și 25 octombrie pentru studenți. Adeverința este eliberată de unitatea de învățământ și permite calcularea pensiei de urmaș.

Documentele necesare pentru dosar

Pentru a obține pensia de urmaș, este nevoie de următoarele documente:

Cererea pentru pensie de urmaș (Anexa nr. 7 la norme)

Certificatul de deces al susținătorului

Actele de stare civilă ale urmașilor

Adeverința de studii pentru copii

Documente care dovedesc cauza decesului (accident de muncă, boală profesională)

Carnet de muncă și de pensii, diplome și adeverințe de venit

Declarație pe proprie răspundere privind locul de ședere

Fotocopiile actelor sunt realizate gratuit de casele teritoriale de pensii. Cererea poate fi depusă personal sau prin mandatar cu procură specială, iar românii aflați în străinătate pot face solicitarea prin instituțiile locale de asigurări sociale.

Cuantumul și plata pensiei

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește în funcție de numărul de beneficiari:

50% pentru un singur urmaș

75% pentru doi urmași

100% pentru trei sau mai mulți urmași

Excepție fac orfanii de ambii părinți, pentru care pensia se calculează prin însumarea drepturilor aferente fiecărui părinte. Copiii și soțul supraviețuitor pot alege cea mai avantajoasă opțiune între pensia proprie și pensia de urmaș.

Plata pensiei se efectuează din prima zi a lunii următoare decesului, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile. Beneficiarii pot primi pensia fie la domiciliu prin Poșta Română, fie în cont bancar sau card, în funcție de preferințe.

Atenție la termene și condiții

Pentru a nu pierde dreptul la pensia de urmaș, este important ca persoanele eligibile să depună toate documentele în timp util. Casele teritoriale de pensii stabilesc termenele exacte pentru depunerea adeverințelor de studii, iar respectarea acestora asigură continuitatea plăților. De asemenea, respectarea condițiilor privind veniturile soțului supraviețuitor sau părinților care au copii mici este obligatorie.

Obținerea pensiei de urmaș presupune o planificare atentă și cunoașterea documentelor necesare. Prin respectarea tuturor pașilor prevăzuți de lege, beneficiarii pot accesa drepturile financiare la care au dreptul fără întârzieri sau probleme administrative.