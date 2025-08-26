Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 22:23
de Bianca Dumbrăveanu

Cum poți obține pensia de urmaș în 2025. Ce documente sunt necesare pentru dosar

Actualitate
Cum poți obține pensia de urmaș în 2025. Ce documente sunt necesare pentru dosar

În 2025, pensia de urmaș poate fi obținută prin depunerea unui set de documente la Casa de Pensii de care aparține persoana îndreptățită. Aceasta este destinată copiilor, soților supraviețuitori și, în anumite condiții, părinților care au în grijă copii mici. Procesul de obținere presupune respectarea termenelor legale și prezentarea actelor necesare, astfel încât dreptul la pensie să nu fie pierdut. Beneficiarii pot depune cererea personal sau prin mandatar, iar românii aflați în străinătate pot solicita pensia de urmaș prin instituțiile de asigurări sociale din statul respectiv.

Cine are dreptul la pensia de urmaș

Pensia de urmaș se acordă, în general, în cazul decesului persoanei care beneficia de pensie sau care îndeplinea condițiile pentru obținerea acesteia. Au dreptul la pensie de urmaș următoarele categorii:

  • Copiii – până la vârsta de 16 ani sau până la 26 de ani dacă își continuă studiile. În cazul în care apare invaliditatea în timpul studiilor sau până la 16 ani, pensia se acordă pe durata invalidității.
  • Soțul supraviețuitor – are dreptul la pensie dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. În caz de invaliditate sau deces datorat accidentului de muncă ori bolilor profesionale, se aplică prevederile legale speciale. Soțul supraviețuitor nu trebuie să depășească salariul minim brut pe țară garantat în plată, indiferent de sursa veniturilor.
  • Părinții – pot beneficia de pensie dacă au în grijă copii până la 7 ani la data decesului susținătorului.

Pentru elevi și studenți, adeverința care confirmă continuarea studiilor trebuie depusă la casele de pensii de două ori pe an, de regulă până la 25 septembrie pentru elevi și 25 octombrie pentru studenți. Adeverința este eliberată de unitatea de învățământ și permite calcularea pensiei de urmaș.

Documentele necesare pentru dosar

Pentru a obține pensia de urmaș, este nevoie de următoarele documente:

  • Cererea pentru pensie de urmaș (Anexa nr. 7 la norme)
  • Certificatul de deces al susținătorului
  • Actele de stare civilă ale urmașilor
  • Adeverința de studii pentru copii
  • Documente care dovedesc cauza decesului (accident de muncă, boală profesională)
  • Carnet de muncă și de pensii, diplome și adeverințe de venit
  • Declarație pe proprie răspundere privind locul de ședere

Fotocopiile actelor sunt realizate gratuit de casele teritoriale de pensii. Cererea poate fi depusă personal sau prin mandatar cu procură specială, iar românii aflați în străinătate pot face solicitarea prin instituțiile locale de asigurări sociale.

Cuantumul și plata pensiei

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește în funcție de numărul de beneficiari:

  • 50% pentru un singur urmaș
  • 75% pentru doi urmași
  • 100% pentru trei sau mai mulți urmași

Excepție fac orfanii de ambii părinți, pentru care pensia se calculează prin însumarea drepturilor aferente fiecărui părinte. Copiii și soțul supraviețuitor pot alege cea mai avantajoasă opțiune între pensia proprie și pensia de urmaș.

Plata pensiei se efectuează din prima zi a lunii următoare decesului, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile. Beneficiarii pot primi pensia fie la domiciliu prin Poșta Română, fie în cont bancar sau card, în funcție de preferințe.

Atenție la termene și condiții

Pentru a nu pierde dreptul la pensia de urmaș, este important ca persoanele eligibile să depună toate documentele în timp util. Casele teritoriale de pensii stabilesc termenele exacte pentru depunerea adeverințelor de studii, iar respectarea acestora asigură continuitatea plăților. De asemenea, respectarea condițiilor privind veniturile soțului supraviețuitor sau părinților care au copii mici este obligatorie.

Obținerea pensiei de urmaș presupune o planificare atentă și cunoașterea documentelor necesare. Prin respectarea tuturor pașilor prevăzuți de lege, beneficiarii pot accesa drepturile financiare la care au dreptul fără întârzieri sau probleme administrative.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Apple anunță data exactă a lansării noului iPhone 17. Ce alte surprize majore mai pregătește compania din Cupertino
Apple anunță data exactă a lansării noului iPhone 17. Ce alte surprize majore mai pregătește compania din Cupertino
Turiștii, tot mai nemulțumiți de taxele suplimentare de care se lovesc în vacanțe. Pentru ce au fost nevoiți să plătească în plus într-un restaurant din Italia
Turiștii, tot mai nemulțumiți de taxele suplimentare de care se lovesc în vacanțe. Pentru ce au fost nevoiți să plătească în plus într-un restaurant din Italia
Taylor Swift s-a logodit. Artista a primit un inel spectaculos de la Travis Kelce FOTO
Taylor Swift s-a logodit. Artista a primit un inel spectaculos de la Travis Kelce FOTO
Ce s-a întâmplat după ce un român și-a uitat soția pe o autostradă din Germania. Femeia a așteptat zeci de minute, abandonată într-o parcare
Ce s-a întâmplat după ce un român și-a uitat soția pe o autostradă din Germania. Femeia a așteptat zeci de minute, abandonată într-o parcare
Incendiu cu degajări mari de fum la ”Dragonul Roşu” din Bucureşti. 2000 de mp, afectați de flăcări, o clădire s-a prăbușit parțial
Incendiu cu degajări mari de fum la ”Dragonul Roşu” din Bucureşti. 2000 de mp, afectați de flăcări, o clădire s-a prăbușit parțial
Patru tineri români au murit pe o șosea din Germania, în condiții necunoscute. Nimeni nu știe de ce mașina în care erau a zburat de pe drum. Familiile nu pot repatria trupurile
Patru tineri români au murit pe o șosea din Germania, în condiții necunoscute. Nimeni nu știe de ce mașina în care erau a zburat de pe drum. Familiile nu pot repatria trupurile
Președintele Nicușor Dan, prezent la ședința coaliției de guvernare de marți. Ce le-a spus lui Bolojan și Grindeanu UPDATE
Președintele Nicușor Dan, prezent la ședința coaliției de guvernare de marți. Ce le-a spus lui Bolojan și Grindeanu UPDATE
Nu mai freca inutil friteuza cu aer cald. Metoda simplă care topește murdăria încăpățânată în doar 5 minute
Nu mai freca inutil friteuza cu aer cald. Metoda simplă care topește murdăria încăpățânată în doar 5 minute
Revista presei
Adevarul
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025. Zodia care află un secret dureros, a venit momentul destăinuirilor
Playtech Știri
Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”
Playtech Știri
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație. Artista va suferi încă o intervenție chirurgicală delicată peste câteva zile
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!