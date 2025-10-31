Cum poți învăța gratuit inteligența artificială: 7 cursuri esențiale pentru profesori și angajați în era digitală

Inteligența artificială nu mai este doar un subiect de interes pentru programatori sau companii de tehnologie. În 2025, AI a devenit o abilitate fundamentală – la fel de importantă ca utilizarea internetului sau cunoașterea unei limbi străine. Fie că ești profesor, antreprenor, angajat într-o corporație sau freelancer, înțelegerea modului în care funcționează instrumentele de inteligență artificială îți poate schimba complet modul de lucru.

Statisticile recente arată că 79% dintre angajați cred că abilitățile AI le pot extinde oportunitățile de carieră, iar de 21 de ori mai multe anunțuri de joburi menționează deja competențe legate de AI. În plus, angajații care folosesc zilnic instrumente bazate pe AI economisesc, în medie, 1,75 ore în fiecare zi. Cu alte cuvinte, cei care știu să lucreze cu inteligența artificială sunt deja cu un pas înainte.

Din fericire, există numeroase cursuri gratuite care te pot ajuta să înțelegi conceptele de bază și să aplici AI în activitatea ta. Iată o selecție de șapte programe de formare accesibile oricui, indiferent de nivelul de experiență.

Google oferă cursuri gratuite cu certificări recunoscute internațional

Gigantul tehnologic Google a lansat o serie de cursuri online gratuite despre inteligența artificială, disponibile pe platforma Grow with Google. Aceste programe sunt concepute pentru a-ți oferi competențele esențiale în AI, printr-un training interactiv, predat de experți din domeniu.

Cursurile sunt împărțite pe module și includ atât lecții teoretice, cât și exerciții practice. Printre temele abordate se numără:

cum să scrii prompturi eficiente în cinci pași simpli,

cum să folosești AI pentru a-ți optimiza activitatea profesională,

cum poți genera idei și conținut cu ajutorul instrumentelor AI.

Unul dintre module este dedicat educatorilor și explică modul în care profesorii pot folosi instrumente de inteligență artificială pentru a:

personaliza lecțiile , în funcție de nevoile fiecărui elev,

, în funcție de nevoile fiecărui elev, economisi timp în sarcinile administrative,

în sarcinile administrative, crea materiale didactice interactive și mai atractive.

Acest program este o resursă valoroasă pentru cadrele didactice care vor să înțeleagă cum pot integra AI în procesul educațional, dar și pentru cei care vor să-și dezvolte competențele digitale într-un mod aplicat.

Platformele internaționale oferă alternative gratuite pentru începători

Pe lângă inițiativa Google, există și alte platforme educaționale care pun la dispoziție cursuri gratuite de introducere în AI. Toate sunt accesibile online și nu necesită cunoștințe tehnice avansate.

1. Alison – “AI for Beginners”

Un curs excelent pentru cei care pornesc de la zero. Explică într-un limbaj clar ce este inteligența artificială, cum funcționează și cum poate fi aplicată în viața de zi cu zi. Platforma oferă și certificare gratuită, ideală pentru completarea CV-ului.

2. Alison – “Artificial Intelligence for Beginners”

O variantă extinsă a primului curs, care explorează și concepte precum machine learning, procesarea limbajului natural (NLP) și computer vision. Este o opțiune potrivită pentru cei care vor o perspectivă mai tehnică, dar tot la nivel introductiv.

3. Oxford Home Study Centre – “AI Beginner Course”

Un program de formare oferit de Oxford Home Study College, complet gratuit și fără cerințe tehnice. Cursul este structurat pe mai multe capitole care explică, pas cu pas, evoluția și aplicabilitatea inteligenței artificiale în economie, educație și sănătate.

4. LearnArtificialIntelligence.ai – “Artificial Intelligence Online Course Free”

Un curs conceput pentru autodidacți, care îți arată cum să înțelegi logica algoritmilor de învățare automată, fără formule complexe. Este ideal pentru profesioniștii care vor să aplice AI în domenii non-tehnice, cum ar fi marketingul, comunicarea sau designul.

5. DeepLearning.AI – “AI For Everyone”

Creat de Andrew Ng, unul dintre cei mai cunoscuți experți în domeniu, acest curs este considerat de mulți drept cea mai bună introducere în AI disponibilă gratuit. Explică pe înțelesul tuturor cum funcționează modelele AI și cum pot fi utilizate în afaceri, educație sau cercetare.

6. Blockchain Council – resurse gratuite pentru începători

Deși este cunoscut pentru cursurile despre tehnologia blockchain, Consiliul oferă și o serie de ghiduri și resurse gratuite despre inteligență artificială, utile pentru cei care doresc o perspectivă interdisciplinară.

Învățarea limbajului inteligenței artificiale, o necesitate pentru viitor

Inteligența artificială a devenit, în 2025, parte integrantă din aproape orice industrie – de la finanțe la sănătate, de la educație la jurnalism. Chiar dacă nu intenționezi să devii programator, este tot mai clar că AI este o limbă universală a viitorului.

A învăța cum să formulezi corect un prompt, cum să interpretezi un rezultat generat de AI sau cum să combini diferite instrumente pentru a economisi timp și resurse nu mai este un avantaj opțional, ci o competență necesară.

După cum arată și statisticile recente, angajații care adoptă AI devin mai productivi, iar companiile care investesc în instruirea personalului în acest domeniu au deja un avantaj competitiv.

Pentru profesori, aceste cursuri oferă o oportunitate unică de a transforma procesul de predare, de a personaliza conținutul educațional și de a le arăta elevilor cum pot folosi responsabil tehnologia.

Într-o lume în care algoritmii ne influențează tot mai mult deciziile și modul de lucru, a învăța să înțelegi inteligența artificială este echivalent cu a învăța să gândești critic în era digitală. Cele șapte cursuri gratuite menționate nu sunt doar o poartă către o nouă competență profesională, ci și o invitație de a învăța să navighezi cu înțelepciune într-un viitor condus de tehnologie.