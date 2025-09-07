Cum poți extinde balconul la parter fără probleme legale. Ghid complet

Extinderea balconului la parter este o idee tentantă pentru mulți proprietari de apartamente. Un balcon mai mare aduce nu doar un plus de confort, ci și o creștere a valorii locuinței. Îți oferă mai mult spațiu pentru relaxare, pentru depozitare sau chiar pentru amenajarea unui colț verde. Totuși, un astfel de proiect vine la pachet cu birocrație, reguli stricte și costuri pe care trebuie să le iei în calcul. Pentru a construi legal și a evita amenzi sau chiar demolarea balconului, există o serie de pași clari care trebuie respectați. De la acordul vecinilor, la avizele de specialitate și până la autorizația de construire, procesul nu este unul simplu, dar poate fi gestionat cu răbdare și cu ajutorul unor specialiști.

Ce condiții trebuie respectate pentru extinderea balconului

Primul lucru pe care trebuie să îl știi este că extinderea balconului la parter este permisă de lege, însă numai în anumite condiții. Modificarea nu trebuie să afecteze structura de rezistență a blocului și nu are voie să depășească conturul balconului existent la etajele superioare. Practic, trebuie să respecți arhitectura clădirii și reglementările urbanistice din localitate.

Înainte să începi proiectul, ai nevoie de acordul asociației de proprietari și de semnătura vecinilor direcți – atât a celor de deasupra, cât și a celor de alături. Motivul este simplu: extinderea balconului poate influența lumina, siguranța sau liniștea lor. Pentru a preveni eventualele neînțelegeri, este recomandat ca aceste acorduri să fie date în scris, la notar.

Terenul și documentele necesare

Un detaliu pe care mulți îl trec cu vederea este legat de terenul pe care urmează să fie ridicat balconul. În calitate de proprietar, trebuie să obții de la Cadastru și Fond Funciar dreptul de folosință asupra acelei suprafețe. Acest lucru se face printr-o cotă indiviză, care îți conferă dreptul legal de a utiliza terenul din jurul blocului.

În plus, trebuie să pregătești o serie de documente: actul de proprietate, extrasul de Carte Funciară, schița apartamentului, documentația cadastrală actualizată și, dacă apartamentul este cumpărat prin credit, acordul băncii. La acestea se adaugă avizele de la furnizorii de utilități și expertiza tehnică a unui specialist autorizat, care verifică dacă lucrările pot fi realizate în siguranță.

Autorizația de construire, pas obligatoriu

Extinderea balconului la parter nu se poate face fără autorizație de construire. Conform Legii 50/1991, orice modificare a fațadei sau a structurii unui bloc intră sub incidența acestei reguli. Lipsa autorizației atrage amenzi mari și chiar demolarea lucrării.

Procesul începe cu obținerea certificatului de urbanism de la primărie, care îți arată exact ce documente și avize sunt necesare. Dosarul pentru autorizație include, de obicei, proiectul tehnic realizat de arhitect și inginer structurist, avizele de la utilități, acordurile vecinilor și extrasul de Carte Funciară.

Taxa pentru autorizația de construire reprezintă aproximativ 0,5% din valoarea lucrării declarate. La aceasta se adaugă costurile pentru proiectare și avize, ceea ce poate însemna între 6.000 și 8.000 de lei numai pentru partea de documentație.

Ce trebuie să reții înainte să începi

Extinderea balconului la parter nu este un proiect pe care îl poți face de pe o zi pe alta. Chiar dacă lucrările propriu-zise durează puțin, birocrația și obținerea autorizațiilor pot întinde procesul pe câteva luni. Este important să respecți toți pașii legali, pentru că altfel riști amenzi mari și chiar demolarea construcției.

Dacă ești pregătit să investești timp și bani, rezultatul final poate transforma apartamentul într-un spațiu mai confortabil și mai valoros. În plus, vei avea siguranța că totul este făcut legal și că nu vei avea probleme în viitor.