Cărți funciare gratuite pentru români. Cum poți beneficia

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat că peste 9 milioane de noi cărți funciare au fost deja deschise prin programele de înregistrare sistematică derulate în ultimii ani. Proiectele continuă și în 2025, iar românii pot obține gratuit extrasul de carte funciară, fie online, fie direct la ghișeu. Lucrările acoperă atât zone rurale, cât și urbane, iar o mare parte din finanțare provine din fonduri europene. Autoritățile spun că obiectivul principal este ca toate imobilele din România să fie înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, ceea ce înseamnă un acces mai simplu și mai rapid la informații despre proprietăți.

Lucrări de cadastrare pe milioane de hectare

În prezent, ANCPI desfășoară lucrări de cadastrare pe o suprafață de 5,4 milioane de hectare. Acestea acoperă 2.743 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri), ceea ce înseamnă că aproape toată țara este vizată de proces. Finanțarea se face din veniturile proprii ale instituției, dar și din bugetele locale și fonduri europene.

De la lansarea programelor, peste 33.669 de sectoare cadastrale au fost înregistrate, ceea ce însumează mai mult de 7,2 milioane de hectare. În 2025, doar într-un singur an, ANCPI a reușit să finalizeze lucrările în 52 de UAT-uri, acoperind o suprafață de peste 806.000 de hectare.

Finanțare din fonduri europene

O parte importantă a progresului se datorează finanțării venite de la Uniunea Europeană. Din cele 349 de localități cadastrate complet până acum, 218 au fost sprijinite prin programe europene. Printre acestea se numără Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Conform ANCPI, aceste programe au permis înregistrarea a peste 2,5 milioane de imobile. În paralel, există și proiecte dedicate zonelor rurale, acolo unde proprietățile nu sunt întotdeauna înregistrate corespunzător.

Cum poți obține gratuit extrasul de carte funciară

Începând din primăvara anului 2025, românii pot obține gratuit extrasul de carte funciară, document care anterior costa între 20 și 25 de lei. Există mai multe modalități prin care acest lucru se poate face:

Prin platforma MyEterra

Proprietarii își pot crea un cont pe myeterra.ancpi.ro și se pot autentifica prin ROeID (identitatea electronică românească). Odată logați, aceștia pot descărca gratuit extrasul pentru informare și planul cadastral.

Cu semnătură electronică calificată

Pentru cei care nu folosesc ROeID, cererea se poate face online, cu validare automată.

Direct la ghișeu

Oricine se poate prezenta la un oficiu teritorial ANCPI, unde completează cererea și prezintă actul de identitate. După confirmarea identității, extrasul este eliberat fără costuri.

Procesarea cererilor durează între 2 și 3 zile lucrătoare.

Beneficii pentru cetățeni

Implementarea acestei măsuri vine ca o facilitate importantă pentru cetățeni, care nu mai trebuie să plătească taxa pentru documentele de care au nevoie în tranzacțiile imobiliare sau pentru simpla informare. Accesul digital prin MyEterra înseamnă, de asemenea, mai puține drumuri și mai puțin timp pierdut la ghișee.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) își propune ca toate imobilele din România să fie înregistrate gratuit, ceea ce va aduce mai multă transparență și siguranță în privința proprietăților.