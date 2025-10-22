Cum poți deveni moștenitor legal dacă nu ești rudă directă

Multe persoane cred că, la moartea cuiva, averea poate fi transmisă doar rudelor. În realitate, Codul civil român oferă căi clare prin care o persoană care nu este rudă directă poate primi bunuri după decesul alteia — dar există reguli și limite pe care trebuie să le cunoști. Iată cum poți deveni succesor sau legatar și ce opțiuni are testatorul pentru a lăsa averea cuiva din afara familiei!

Cum se împarte averea după deces

În absența unui testament, moștenirea se transmite legal rudelor în ordinea stabilită expres de lege: descendenți, ascendenți, soțul supraviețuitor și altele. Așadar, un străin nu poate intra în procesul de succesiune ca moștenitor legal decât dacă testatorul ia măsuri în timpul vieții sale.

Cea mai sigură cale ca o persoană din afara familiei să primească bunuri este testamentul. Testatorul poate institui un legatar — fie legatar universal (care primește întreaga moștenire), fie legatar cu titlu universal (primește o fracțiune din moștenire), fie legatar particular (primește un bun anume). Aceste dispoziții îi dau persoanei neînrudite „vocație” succesorală sau dreptul la bunurile indicate, imediat după deschiderea succesiunii, în condițiile prevăzute de cod.

Formele în care se poate face testamentul sunt importante: există testamentul olograf (scris de mână), testamentul autentic (consacrat în fața notarului public) și alte forme speciale. Pentru siguranța disponibilităților, mulți aleg testamentul autentificat la notar — acesta se înscrie corect în evidență și reduce riscul de litigii. De asemenea, notarul poate oferi consiliere cu privire la formularea actului, pentru a respecta limitele legale.

Ce este rezerva succesorală

Există însă o limită: rezerva succesorală. Codul civil protejează anumite categorii — soțul supraviețuitor, descendenții şi, în anumite cazuri, ascendenții — care au dreptul la o parte din moștenire indiferent de voința testatorului. Partea din patrimoniu pe care testatorul o poate dispune liber (cotitatea disponibilă) nu poate înlătura rezervele succesorale ale acestor moştenitori rezervatari. Așadar, chiar dacă vrei să lași totul unei persoane străine, legea poate limita cuantumul efectiv transmis în favoarea acesteia.

Practic, pașii pentru ca o persoană neînrudita să devină beneficiar al unei părți din moștenire sunt:

1) testatorul întocmește un testament valabil (ideal, la notar), în care numește legatarul sau legatarii;

2) la deces, persoana desemnată acceptă legatul sau moștenirea — dreptul de opțiune succesorală se exercită în termenul prevăzut de Cod (un an de la deschiderea succesiunii, cu excepții legale);

3) dacă există moștenitori rezervatari, aceștia pot cere respectarea rezervei sau reducțiunea liberalităților excesive.

În concluzie, poți primi averea cuiva chiar dacă nu ești legat de el prin rudenie, dar cel mai sigur instrument este testamentul (preferabil autentic), iar drepturile rudelor apropiate pot limita ceea ce poate dispune testatorul.