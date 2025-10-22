Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 15:00
de Daoud Andra

Cum poți deveni moștenitor legal dacă nu ești rudă directă

Legislație
Cum poți deveni moștenitor legal dacă nu ești rudă directă
FOTO: Arhivă

Multe persoane cred că, la moartea cuiva, averea poate fi transmisă doar rudelor. În realitate, Codul civil român oferă căi clare prin care o persoană care nu este rudă directă poate primi bunuri după decesul alteia — dar există reguli și limite pe care trebuie să le cunoști. Iată cum poți deveni succesor sau legatar și ce opțiuni are testatorul pentru a lăsa averea cuiva din afara familiei!

Cum se împarte averea după deces

În absența unui testament, moștenirea se transmite legal rudelor în ordinea stabilită expres de lege: descendenți, ascendenți, soțul supraviețuitor și altele. Așadar, un străin nu poate intra în procesul de succesiune ca moștenitor legal decât dacă testatorul ia măsuri în timpul vieții sale.

Cea mai sigură cale ca o persoană din afara familiei să primească bunuri este testamentul. Testatorul poate institui un legatar — fie legatar universal (care primește întreaga moștenire), fie legatar cu titlu universal (primește o fracțiune din moștenire), fie legatar particular (primește un bun anume). Aceste dispoziții îi dau persoanei neînrudite „vocație” succesorală sau dreptul la bunurile indicate, imediat după deschiderea succesiunii, în condițiile prevăzute de cod.

Vezi și:
Dreptul fraţilor la moştenire când defunctul nu are copii. Ce spune Codul Civil
Poți obține certificat de moștenitor fără succesiune? Ce prevede legea în 2025

Formele în care se poate face testamentul sunt importante: există testamentul olograf (scris de mână), testamentul autentic (consacrat în fața notarului public) și alte forme speciale. Pentru siguranța disponibilităților, mulți aleg testamentul autentificat la notar — acesta se înscrie corect în evidență și reduce riscul de litigii. De asemenea, notarul poate oferi consiliere cu privire la formularea actului, pentru a respecta limitele legale.

Ce este rezerva succesorală

Există însă o limită: rezerva succesorală. Codul civil protejează anumite categorii — soțul supraviețuitor, descendenții şi, în anumite cazuri, ascendenții — care au dreptul la o parte din moștenire indiferent de voința testatorului. Partea din patrimoniu pe care testatorul o poate dispune liber (cotitatea disponibilă) nu poate înlătura rezervele succesorale ale acestor moştenitori rezervatari. Așadar, chiar dacă vrei să lași totul unei persoane străine, legea poate limita cuantumul efectiv transmis în favoarea acesteia.

Practic, pașii pentru ca o persoană neînrudita să devină beneficiar al unei părți din moștenire sunt:

1) testatorul întocmește un testament valabil (ideal, la notar), în care numește legatarul sau legatarii;

2) la deces, persoana desemnată acceptă legatul sau moștenirea — dreptul de opțiune succesorală se exercită în termenul prevăzut de Cod (un an de la deschiderea succesiunii, cu excepții legale);

3) dacă există moștenitori rezervatari, aceștia pot cere respectarea rezervei sau reducțiunea liberalităților excesive.

În concluzie, poți primi averea cuiva chiar dacă nu ești legat de el prin rudenie, dar cel mai sigur instrument este testamentul (preferabil autentic), iar drepturile rudelor apropiate pot limita ceea ce poate dispune testatorul.

Temperaturi neobișnuite în luna noiembrie 2025. Vreme de primăvară în loc de iarnă în mai multe regiuni
Recomandări
Ghidul complet al weekendului 24-26 octombrie în București: unde să mergi, ce să vezi şi cum să te simţi cu adevărat în spirit de Halloween
Ghidul complet al weekendului 24-26 octombrie în București: unde să mergi, ce să vezi şi cum să te simţi cu adevărat în spirit de Halloween
Cum se face dezmembrarea unui teren. Când e nevoie de cadastru nou
Cum se face dezmembrarea unui teren. Când e nevoie de cadastru nou
Cine răspunde de instalarea senzorilor de gaze în apartamente și cât sunt amenzile pentru nerespectarea legii
Cine răspunde de instalarea senzorilor de gaze în apartamente și cât sunt amenzile pentru nerespectarea legii
Ministrul Sănătății, măsuri dure după controlul la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit: „Directorul DSP va fi demis. Amenzi de peste 60.000 de lei”
Ministrul Sănătății, măsuri dure după controlul la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit: „Directorul DSP va fi demis. Amenzi de peste 60.000 de lei”
Provocarea celor 15 secunde. Găseşte trei diferenţe între imaginile de toamnă
Provocarea celor 15 secunde. Găseşte trei diferenţe între imaginile de toamnă
Ai fi putut să vezi un nou film Star Wars, dar Disney a spus „nu”: Legătura cu actorul Adam Driver
Ai fi putut să vezi un nou film Star Wars, dar Disney a spus „nu”: Legătura cu actorul Adam Driver
Ozana Barabancea face față cu brio greutăților: „Sunt fată deșteaptă”. Ce spune despre starea de sănătate a fiului său, după infarctul suferit de acesta. Interviu EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ozana Barabancea face față cu brio greutăților: „Sunt fată deșteaptă”. Ce spune despre starea de sănătate a fiului său, după infarctul suferit de acesta. Interviu EXCLUSIV
Alt muzeu jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur şi argint, vechi de 250 de ani
Alt muzeu jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur şi argint, vechi de 250 de ani
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile cu norocul scris în frunte până pe 26 octombrie 2025. Apar oportunităţi pe toate planurile
Playtech Știri
Tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova, înmormântată. Obiectul purtat în mână de apropiaţi
Playtech Știri
Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, gesturi de iubire în public. Cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt nici la cumpărături
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...