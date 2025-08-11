Ultima ora
Legislație
Cum poţi anula o moştenire. Detalii esenţiale din lege pentru succesiune
Pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a anula o moștenire, conform legii

Procesul de moștenire poate părea simplu la prima vedere, însă în realitate legislația succesorală din România cuprinde o serie de reguli și excepții care pot influența decisiv drepturile moștenitorilor. Există situații în care o persoană dorește să renunțe la o moștenire sau chiar să o anuleze, fie din motive financiare, fie din cauza unor datorii lăsate de defunct. Cunoașterea procedurilor legale este esențială pentru a evita problemele ulterioare și pentru a lua decizia corectă.

Ce înseamnă anularea sau renunțarea la moștenire

În termeni juridici, anularea unei moșteniri nu este identică cu renunțarea la ea. Renunțarea la moștenire se face înainte de acceptarea bunurilor, printr-o declarație autentică la notar. În schimb, anularea intervine atunci când acceptarea moștenirii s-a făcut în baza unor informații eronate sau prin constrângere, iar ulterior se solicită în instanță anularea actului de acceptare.

Legea prevede că orice moștenire include atât bunurile, cât și datoriile defunctului. Astfel, dacă persoana decedată avea datorii semnificative, acestea pot trece la moștenitori odată cu acceptarea succesiunii. Acesta este unul dintre motivele pentru care unii aleg să renunțe.

Motive legale pentru anularea moștenirii

Codul civil prevede câteva situații clare în care acceptarea moștenirii poate fi anulată:

  • Viciul de consimțământ – dacă moștenitorul a fost indus în eroare, constrâns sau a semnat actul de acceptare fără a înțelege pe deplin consecințele.
  • Lipsa informațiilor complete – dacă ulterior acceptării se descoperă datorii ascunse sau alte elemente care schimbă fundamental situația patrimonială.
  • Nerespectarea procedurii legale – atunci când actele au fost întocmite incorect sau de către o persoană neautorizată.

Pentru ca anularea să fie validată, este nevoie de o acțiune în instanță și de probe clare care să demonstreze motivul invocat.

Pașii de urmat pentru a anula o moștenire

Procedura începe cu depunerea unei cereri la instanța competentă, însoțită de documente care atestă dreptul de moștenire și motivele pentru care se solicită anularea. Pașii esențiali includ:

  • Consultarea unui avocat – pentru a evalua șansele de reușită și a pregăti dosarul.
  • Strângerea documentelor – certificat de moștenitor, acte de identitate, contracte și eventualele dovezi ale viciului de consimțământ.
  • Depunerea acțiunii în instanță – care poate dura câteva luni sau chiar ani, în funcție de complexitatea cazului.

Este important de menționat că termenul pentru a contesta acceptarea moștenirii este de trei ani de la data la care moștenitorul a luat cunoștință de motivele anulării.

Alternative la anularea moștenirii

În unele cazuri, moștenitorii aleg să nu meargă pe calea anulării, ci pe cea a renunțării înainte de acceptare. Aceasta se face direct la notar și este o procedură mai rapidă, fără a implica un proces în instanță. De asemenea, există varianta acceptării moștenirii sub beneficiu de inventar, care limitează răspunderea pentru datoriile defunctului la valoarea bunurilor moștenite.

Anularea unei moșteniri nu este un proces simplu și necesită o fundamentare solidă din punct de vedere juridic. Înainte de a lua această decizie, este recomandat să se analizeze toate implicațiile legale și financiare. Cunoașterea drepturilor și obligațiilor prevăzute în Codul civil poate preveni situațiile neplăcute și poate asigura o gestionare corectă a succesiunii.

