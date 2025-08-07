Cum poţi afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Reparațiile sunt efectuate gratuit, anunţă RAR

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 11:30
de Vieriu Ionut

Asigurarea siguranței pe șosele este o responsabilitate comună, iar un aspect crucial îl reprezintă verificarea periodică a autovehiculelor. Pentru a veni în sprijinul proprietarilor, o instituție importantă din România a lansat o nouă inițiativă menită să simplifice procesul de identificare a potențialelor probleme tehnice. Această soluție digitală le permite șoferilor să afle dacă mașina lor este vizată de o campanie de rechemare.

Verificarea, un proces mai simplu ca oricând

Registrul Auto Român (RAR) a venit cu o veste importantă pentru toți proprietarii de mașini, lansând o nouă secțiune pe site-ul oficial, www.rarom.ro, special creată pentru campaniile de rechemare. Această platformă este concepută pentru a-i ajuta pe utilizatori să afle rapid dacă mașina lor este inclusă într-o astfel de campanie, oferindu-le o interfață directă cu paginile oficiale ale reprezentanților auto din România.

„Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea “Campanii de rechemare” pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de vehicule cu o soluție pentru verificarea existenței campaniilor de rechemare pentru respectivele mărci sau modele,” au declarat reprezentanții RAR.

Procedura de verificare este intuitivă. Utilizatorii trebuie doar să acceseze noua secțiune, să selecteze marca vehiculului lor și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul producătorului, care se va deschide automat. Această metodă simplifică semnificativ procesul, eliminând necesitatea de a căuta informații pe multiple site-uri.

Reparații gratuite pentru siguranța ta

Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei inițiative este costul reparațiilor. Potrivit RAR, toate reparațiile necesare în cadrul unei campanii de rechemare sunt efectuate gratuit. Aceste costuri sunt suportate integral de producătorul mărcii, dar doar dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care a fost inițiată campania. Acest lucru oferă proprietarilor o garanție a faptului că siguranța vehiculului lor nu le va afecta bugetul.

Scopul principal al acestei secțiuni este de a promova o atitudine proactivă în rândul șoferilor. RAR îndeamnă deținătorii de vehicule să verifice din proprie inițiativă dacă mașina lor este inclusă într-o campanie de rechemare.

„Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă!”, a subliniat instituția.

Detalii tehnice și actualizări constante

Deși majoritatea mărcilor auto permit verificarea online a campaniilor, există și excepții. În unele cazuri, informațiile pot fi obținute doar prin contactarea directă a unui service autorizat din rețeaua producătorului. Pentru aceste situații, platforma RAR include mesaje de informare și atenționare, ghidând utilizatorii către următorii pași.

Secțiunea va fi actualizată permanent, pe măsură ce vor fi identificate noi mărci auto sau în cazul în care un producător nu a pus încă la dispoziție o metodă online de verificare. Această inițiativă reprezintă o interfață eficientă între șoferi și producătorii de mașini, facilitând accesul la informații critice pentru siguranța rutieră.

