Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
07 sept. 2025 | 17:49
de Bianca Dumbrăveanu

Cum păstrezi corect murăturile ca să nu facă floare. Greșeala pe care o fac mulți

Murăturile sunt un element de bază în bucătăria românească, dar mulți gospodari se confruntă cu problema ca acestea să „facă floare”, adică să dezvolte o peliculă albicioasă la suprafață sau să se acrească neuniform. Această situație nu doar că strică gustul preparatelor, dar poate pune în pericol siguranța alimentară dacă nu este gestionată corespunzător. Specialiștii recomandă câteva metode simple care pot preveni apariția acestei probleme, iar adoptarea lor poate transforma experiența murăturilor într-una mult mai plăcută și fără stres.

De ce apar murăturile cu floare

Cauza principală a apariției florii pe murături este fermentația necontrolată. Bacteriile și drojdiile care se formează la suprafața lichidului de conservare produc acea peliculă albicioasă, care poate să strice gustul murăturii sau chiar să o facă improprie consumului.

De regulă, murăturile din borcane nepastrete în condiții corecte sau murăturile cu sare insuficientă sunt cele mai expuse acestei probleme. Temperatura ambientală joacă, de asemenea, un rol important – dacă murăturile sunt lăsate la căldură excesivă, procesul de fermentație se accelerează, iar floarea apare mai repede.

Cum să eviți apariția florii

Primul pas pentru a preveni apariția florii este alegerea borcanelor potrivite. Acestea trebuie să fie curate, uscate și, dacă se poate, sterilizate înainte de folosire. Mulți gospodari sar peste acest pas, iar murăturile se alterează rapid. De asemenea, sarea folosită în saramură trebuie să fie de bună calitate și să fie adăugată în cantitate suficientă. O regulă simplă este de 1-2 linguri de sare la fiecare litru de apă, în funcție de tipul legumelor.

Un alt aspect important este nivelul lichidului. Murăturile trebuie să fie complet acoperite de saramură, iar aerul trebuie eliminat cât mai mult posibil. Uneori se folosesc frunze de viță, de hrean sau de dafin pentru a presa legumele și a împiedica contactul cu aerul, ceea ce reduce riscul formării florii.

Atenție la temperatura și depozitare

Temperatura la care sunt păstrate murăturile influențează direct procesul de fermentație. Ideal este să le depozitezi într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui, cum ar fi cămară sau subsol. Dacă temperatura crește, bacteriile se înmulțesc rapid, iar murăturile „fac floare” în câteva zile. Mulți oameni uită acest aspect și țin borcanele pe calorifer sau lângă fereastră, ceea ce accelerează fermentația și strică murăturile.

Ce faci dacă apare floarea

Dacă observi floare la suprafața murăturilor, nu trebuie să arunci tot borcanul imediat. De obicei, floarea poate fi îndepărtată cu o lingură curată, iar lichidul poate fi completat cu saramură proaspătă. Este important să eviți amestecarea acestei pelicule cu murăturile, pentru că poate provoca gust amar sau miros neplăcut. După îndepărtarea florii, borcanul trebuie să fie închis ermetic și depozitat din nou la temperatură potrivită.

Sfaturi suplimentare pentru murături perfecte

Pe lângă păstrarea corectă a murăturilor, există câteva trucuri care ajută la menținerea lor. Alegerea legumelor proaspete și sănătoase este esențială. De asemenea, adăugarea unor condimente precum mărar, boabe de piper sau frunze de hrean nu doar că îmbunătățește gustul, ci ajută și la conservarea lor. În plus, verificarea regulată a borcanelor în primele săptămâni după murare permite intervenția rapidă dacă apar semne de fermentație necontrolată.

