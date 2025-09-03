Totul despre Salak, fructul șarpe. Este ciudat, însă gustul e cu totul neaşteptat

În universul fascinant al fructelor exotice, unul dintre cele mai neobișnuite este fără îndoială Salak, cunoscut și sub numele de „fructul șarpe”. Provenit din Asia de Sud-Est, mai ales din Indonezia, Malaezia și Thailanda, Salak atrage atenția prin aspectul său neobișnuit și prin gustul surprinzător. Deși la prima vedere poate părea un aliment greu de abordat, odată gustat, acest fruct devine rapid o revelație pentru iubitorii de experiențe culinare noi.

De unde provine numele

Salak își primește numele datorită cojii sale. Este maronie, cu un luciu discret, acoperită de solzi aspri, asemănători cu pielea unui șarpe. De aceea, cei care îl întâlnesc pentru prima dată îl privesc cu o oarecare reținere. Totuși, sub această coajă ușor de dat la o parte se ascunde o pulpă alb-gălbuie, crocantă și suculentă. De obicei, fructul are dimensiunea unei smochine mai mari și o formă conică sau ușor ovală.

Ceea ce face din Salak un fruct special este contrastul dintre aspect și gust. Dacă exteriorul sugerează ceva dur și respingător, pulpa sa este o combinație neașteptată de arome. Este dulce, cu note acrișoare și un parfum discret, ușor floral. Textura este crocantă, asemănătoare cu cea a unui măr, dar uneori poate aminti și de o pară bine coaptă. În funcție de soi și de gradul de coacere, gustul poate varia de la dulce intens la o combinație dulce-acrișoară echilibrată.

Mirosul fructului este delicat, nu foarte puternic, dar plăcut, cu accente subtile de fructe tropicale. Salak este consumat adesea ca atare, crud, dar poate fi folosit și în deserturi, salate de fructe sau chiar murături, așa cum se obișnuiește în Indonezia. De asemenea, este adesea servit ca gustare pe stradă, fiind un produs popular în piețele asiatice.

Valori nutriționale și beneficii

Dincolo de gustul său aparte, fructul șarpe este și o sursă valoroasă de nutrienți. Conține vitamina C, esențială pentru imunitate, dar și fibre, care ajută la digestie. Este bogat în antioxidanți, ce protejează organismul de radicalii liberi, și are un aport bun de minerale, precum potasiu și fier. Datorită conținutului ridicat de fibre, Salak este adesea recomandat pentru menținerea unui tranzit intestinal sănătos. În plus, fiind sățios și relativ scăzut în calorii, poate fi o gustare potrivită pentru cei care vor să mențină o dietă echilibrată.

În țările de origine, Salak se găsește la tot pasul, în piețe sau supermarketuri, fiind un fruct obișnuit și accesibil. În Europa însă, inclusiv în România, el rămâne un produs exotic, disponibil mai ales în magazinele specializate în fructe rare sau în supermarketurile mari cu raioane internaționale. Prețul poate varia între 80 și 120 lei pe kilogram, în funcție de sezon și de importator.