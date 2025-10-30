Cum obții terenul de sub casă și de lângă casă în România, conform legii. Procedura pentru pământul aferent locuinței

Românii care dețin case construite înainte de 1990 sau care au cumpărat locuințe în baza legii din 1995 pot obține acum și dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente gospodăriei, dacă depun o cerere oficială la primăria de care aparțin. Noua prevedere legislativă vine în sprijinul celor care, deși sunt proprietari ai construcțiilor, nu dețin acte pentru terenul de sub ele.

Demersul nu este complicat, dar necesită o documentație clară și completă. Prin această măsură, autoritățile încearcă să reglementeze una dintre cele mai frecvente situații juridice din mediul urban și rural: aceea a caselor ridicate pe terenuri fără titlu de proprietate.

Cine poate solicita dreptul de proprietate asupra terenului

Conform noii reglementări, pot depune cerere de constituire a dreptului de proprietate proprietarii caselor construite înainte de 1 ianuarie 1990 sau cei care au cumpărat imobile în baza legii din 1995, privind vânzarea locuințelor către chiriași. Solicitarea trebuie depusă la primăria localității în raza căreia se află imobilul, sub forma unei „cereri de constituire a dreptului de proprietate privată”.

Autoritățile locale vor analiza documentația și vor înainta propunerea către prefect, care emite ordinul de atribuire în proprietate, după verificarea situației juridice a terenului.

Cererea trebuie să fie însoțită de o serie de documente doveditoare, printre care:

acte care atestă că persoana sau moștenitorii acesteia figurează cu imobilul în registrele agricole sau cadastrale;

dovada că locuința este înregistrată în evidențele fiscale;

documente care demonstrează calitatea de proprietar al construcției.

Această procedură simplificată permite românilor să devină proprietari deplini asupra gospodăriilor lor, eliminând situațiile în care terenul și casa aveau regimuri juridice diferite.

Cum se poate dobândi terenul fără acte prin uzucapiune

Pentru mulți români care locuiesc de ani buni pe terenuri fără acte de proprietate, uzucapiunea rămâne o soluție legală. Aceasta este o modalitate prin care o persoană poate deveni proprietar al unui imobil prin posesia neîntreruptă, publică și de bună-credință, pe o perioadă determinată de lege.

Uzucapiunea se aplică atunci când o persoană deține un teren și îl administrează ca un proprietar — plătește impozite, îl îngrijește, este recunoscută de comunitate —, dar nu are acte care să îi confirme proprietatea. După un anumit număr de ani, această posesie se poate transforma în drept de proprietate.

Durata necesară pentru dobândirea terenului variază în funcție de tipul de uzucapiune:

5 ani – dacă terenul a fost cumpărat printr-un act considerat ulterior nul, dar posesorul a fost de bună-credință;

10 ani – pentru posesia asupra unui teren înscris în Cartea Funciară, dar fără acte valabile;

20–30 de ani – pentru terenurile deținute fără întrerupere și fără opoziție din partea altor persoane.

Pentru ca uzucapiunea să fie recunoscută, solicitantul trebuie să fie înscris în evidențele fiscale ale terenului, să prezinte dovada plății impozitelor și un proces-verbal de bună vecinătate semnat de toți vecinii direcți.

Totuși, pentru finalizarea procedurii, este nevoie de asistența unui avocat specializat, care să introducă o acțiune în instanță. Procesul se desfășoară cu participarea a doi martori care confirmă posesia continuă a terenului. La final, dacă instanța admite cererea, proprietatea este înscrisă în Cartea Funciară.

Legea vine în sprijinul proprietarilor fără titluri clare

Noua lege are ca scop clarificarea situațiilor juridice pentru terenurile aferente locuințelor, în special pentru proprietarii de case vechi sau pentru cei care locuiesc în imobile dobândite înainte de 1990. În multe cazuri, gospodăriile din mediul rural și urban au fost transmise din generație în generație fără documente clare asupra terenului.

Prin această procedură, statul român încearcă să reglementeze situațiile în care terenul era trecut la stat, la fostele cooperative agricole sau pur și simplu nu avea un proprietar înregistrat. Astfel, emiterea ordinului prefectului, pe baza propunerii primăriei, permite titularului construcției să intre în legalitate.

Pentru autoritățile locale, această măsură înseamnă și o actualizare a evidențelor cadastrale și fiscale, ceea ce poate crește veniturile din taxe și impozite. Pentru cetățeni, avantajul principal este obținerea unui titlu clar de proprietate, care le permite ulterior vânzarea, moștenirea sau ipotecarea terenului.

În plus, reglementarea simplifică accesul la programe de finanțare sau la compensații acordate proprietarilor, cum ar fi subvențiile agricole sau proiectele de reabilitare a locuințelor.

O șansă de legalizare pentru mii de gospodării

Prin combinarea celor două mecanisme — cererea de constituire a dreptului de proprietate și uzucapiunea — românii pot în sfârșit să intre în legalitate pentru terenurile pe care le dețin de zeci de ani. Măsura vizează în special mediul rural, dar poate fi aplicată și în orașele mici, unde situațiile juridice neclare sunt încă frecvente.

Astfel, fiecare proprietar de locuință construită înainte de 1990 este încurajat să verifice statutul terenului din jurul casei sale și, dacă nu există acte, să inițieze procedura de clarificare.

Într-o perioadă în care dreptul de proprietate devine tot mai important pentru accesul la finanțări, investiții sau moșteniri, această reglementare aduce claritate și siguranță juridică pentru zeci de mii de familii din România.