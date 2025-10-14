Cum poți deveni proprietar pe terenul de sub casă. Ce prevede Legea 18/1991 și în ce condiții se aplică în 2025

Puțini români știu că pot deveni proprietari și pe terenul de sub locuința lor, chiar dacă acesta aparține statului sau primăriei. Legea fondului funciar nr. 18/1991, în vigoare și astăzi, oferă posibilitatea transformării dreptului de folosință în proprietate, în anumite condiții clare. În 2025, această prevedere rămâne una dintre cele mai utile pentru proprietarii de case construite înainte de 1990.

În ce condiții poți obține terenul de sub locuință

Legea 18/1991, una dintre cele mai importante legi postdecembriste, a avut inițial rolul de a reconstitui dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole.

Totuși, actul normativ include și prevederi care le permit celor care dețin o casă să solicite și terenul pe care aceasta este construită, dacă se află în domeniul privat al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale.

Cu alte cuvinte, terenul nu trebuie să fie afectat de utilitate publică – de exemplu, drumuri, parcuri, școli sau alte zone destinate uzului comun.

Pentru ca cererea să fie aprobată, solicitantul trebuie să fie proprietarul construcției, înscris în evidențele cadastrale sau fiscale, iar casa să fi fost ridicată înainte de 1 ianuarie 1990, fără alte cereri de reconstituire a proprietății.

Odată îndeplinite aceste condiții, proprietarul trebuie să depună o solicitare la primăria localității unde este situat imobilul. După verificarea documentelor, prefectul județului emite ordinul de atribuire a titlului de proprietate.

Ce se întâmplă cu terenurile atribuite în folosință

Un alt caz important reglementat de Legea 18/1991 vizează terenurile intravilane atribuite doar cu titlu de folosință, pentru construirea de locuințe individuale.

În această situație, persoanele care dețin case ridicate pe terenuri ale statului, dar care beneficiază de un drept de folosință, pot solicita transformarea acestuia în drept de proprietate.

Procedura este relativ simplă, însă este necesar ca dreptul de folosință să fi fost acordat pe durată permanentă sau pe întreaga perioadă de existență a construcției.

Cererea se adresează tot primăriei, iar atribuirea finală se face prin ordinul prefectului. Legea permite și constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute în coproprietate, astfel încât și locuințele colective pot beneficia de această facilitate.

De ce este importantă aplicarea legii și în 2025

În contextul actual, când multe locuințe vechi sunt ridicate pe terenuri aflate încă în proprietatea statului, Legea 18/1991 rămâne un instrument esențial pentru clarificarea situației juridice a imobilelor.

Obținerea titlului de proprietate nu doar că oferă siguranță locativă, ci și posibilitatea de a valorifica imobilul – prin vânzare, ipotecare sau moștenire.

În 2025, legea continuă să fie aplicabilă, iar proprietarii care îndeplinesc condițiile pot deveni, în sfârșit, stăpâni deplini pe terenul de sub propria casă.

O analiză atentă a documentelor, realizată cu sprijin de specialitate, și o cerere corect întocmită pot face diferența între simplul drept de folosință și adevărata proprietate asupra terenului.