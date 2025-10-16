Cum obții RAR Auto-Pass în România, procedura completă. Documentul este obligatoriu pentru toți români care vând sau cumpără o mașină

Registrul Auto Român a introdus din 1 decembrie un nou instrument digital menit să aducă transparență pe piața auto din România: certificatul RAR Auto-Pass. Acest document electronic, emis de stat, devine obligatoriu în tranzacțiile de vânzare-cumpărare a autovehiculelor și funcționează ca un „RMN” al mașinii, oferind o imagine completă asupra istoricului său tehnic. Măsura are scopul de a combate manipularea kilometrajului și de a proteja cumpărătorii de practici incorecte, tot mai frecvente în ultimii ani.

Cum se obține certificatul RAR Auto-Pass

Certificatul RAR Auto-Pass se eliberează exclusiv online, fără să fie nevoie ca mașina să fie prezentată la reprezentanța Registrului Auto Român. Procesul este simplu și rapid: solicitantul trebuie să acceseze site-ul oficial www.rarom.ro și să apese butonul dedicat de pe prima pagină. Acolo, se completează numărul de identificare al vehiculului (seria de șasiu – VIN) și câteva date de facturare necesare emiterii documentului.

După completarea formularului, sistemul verifică automat existența informațiilor în baza de date a RAR. Dacă sunt găsite date despre vehicul, utilizatorul este direcționat către pagina de plată, unde achită online tariful de 42 de lei. Certificatul este emis imediat și trimis pe e-mail, dar poate fi descărcat și direct din platformă, în orice moment, pe durata valabilității sale de 60 de zile. În cazul în care pentru un anumit număr VIN nu există înregistrări, RAR emite gratuit un certificat de negație, care confirmă absența datelor.

Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul pot solicita RAR Auto-Pass, însă este recomandat ca documentul să fie obținut înainte de finalizarea oricărei tranzacții. În acest fel, viitorul proprietar poate verifica istoricul mașinii, iar actualul proprietar demonstrează buna-credință și transparența în procesul de vânzare.

Ce informații conține și de ce este esențial

RAR Auto-Pass este considerat cea mai completă sursă de informații despre istoricul unui autovehicul. Documentul include succesiunea citirilor odometrului (kilometrajul) raportate de stațiile ITP sau de reprezentanțele RAR, date despre reparațiile efectuate în ateliere autorizate, precum și detalii despre eventuale accidente care au afectat sistemele de siguranță, direcția, frânele sau structura de rezistență a mașinii. În plus, sunt menționate campaniile de rechemare inițiate de producător, precum și inspecțiile tehnice periodice realizate de-a lungul timpului.

Responsabilitatea raportării acestor informații revine exclusiv atelierelor autorizate și stațiilor ITP, ceea ce înseamnă că fiecare intervenție efectuată în mod legal este automat înregistrată în sistem. Într-o etapă viitoare, RAR intenționează să includă și datele despre kilometrajul autovehiculului dinainte ca acesta să fie adus în România, oferind astfel o imagine completă asupra parcursului său real.

Documentul reprezintă o garanție oficială a statului român, certificând istoricul tehnic al vehiculului. Astfel, cumpărătorii pot evita achiziția unor mașini cu kilometrajul modificat, iar vânzătorii onești pot dovedi starea reală a vehiculului. În practică, RAR Auto-Pass devine un filtru esențial între piața legală și cea informală, reducând posibilitățile de fraudă și asigurând încredere în tranzacțiile auto.

Avertismente și beneficii pentru piața auto

RAR a emis și un avertisment public cu privire la existența unor site-uri false care imită platforma oficială și vând certificate la prețuri mai mari. Instituția atrage atenția că singurul canal legal pentru obținerea documentului este site-ul www.rarom.ro și că tariful oficial este de 42 de lei. Orice altă ofertă este neautorizată și poate fi considerată tentativă de fraudă.

Beneficiile introducerii RAR Auto-Pass sunt evidente pentru ambele părți implicate într-o tranzacție auto. Cumpărătorul are acces la o sursă sigură de informații, verificată și emisă de o autoritate a statului, iar vânzătorul își consolidează credibilitatea în fața clienților. În același timp, prin transparența oferită, documentul contribuie la creșterea încrederii în piața auto second-hand din România, aliniind practicile locale la standardele europene de informare și siguranță.

RAR Auto-Pass este reglementat prin Legea nr. 142/2003 și Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 210/2024, care stabilesc procedura și modul de actualizare a bazei de date. În esență, acest certificat digital marchează o etapă importantă în modernizarea și digitalizarea serviciilor auto din România, fiind primul pas concret spre o piață mai transparentă și mai sigură pentru toți participanții.

Pe scurt – ce trebuie să știi

Unde îl ceri: exclusiv online, butonul „RAR Auto-Pass” pe rarom.ro

Ce introduci: VIN (seria de șasiu) + date de facturare/solicitant

Cost: 42 lei (plată online). Dacă nu există date → primești certificat de negație gratuit

Livrare: instant pe e-mail + descărcare din platformă

Valabilitate: 60 zile

Cine poate solicita: vânzătorul și/sau cumpărătorul

Ce conține: istoricul km, intervenții/reparații raportate de ateliere autorizate, ITP-uri, campanii de rechemare

Baza legală: Legea nr. 142/2003; OMTI nr. 210/2024; (document RAR emis ca instrument oficial de transparență)

Procedura pas cu pas