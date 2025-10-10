Cum obții pensia de invaliditate în România – cine se califică, ce documente îți trebuie la dosar

Pensia de invaliditate este una dintre formele de protecție socială esențiale pentru persoanele care, în urma unei boli sau a unui accident, își pierd total ori parțial capacitatea de muncă. Ea nu depinde doar de vârstă, ci de starea medicală și de calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Legea prevede criterii clare pentru acordare, proceduri medicale obligatorii și o listă exactă de documente pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii.

Practic, pensia de invaliditate este o soluție pentru cei care nu pot continua activitatea profesională până la vârsta standard de pensionare, dar care au contribuit la sistemul de asigurări sociale. În unele cazuri, acest drept se acordă și fără stagiu complet de cotizare, dacă pierderea capacității de muncă s-a produs în anumite condiții speciale.

Cine are dreptul la pensie de invaliditate și în ce condiții se acordă

Potrivit legislației actuale, beneficiază de pensie de invaliditate persoanele care:

– au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de pensii;

– nu au împlinit încă vârsta standard de pensionare;

– au capacitatea de muncă diminuată sau pierdută, confirmată printr-o decizie medicală.

Invaliditatea poate fi cauzată de accidente de muncă, boli profesionale, dar și de alte afecțiuni fără legătură directă cu activitatea profesională. În toate cazurile, decizia medicală asupra capacității de muncă este documentul central al dosarului.

Angajații români care lucrează temporar în străinătate, dar rămân asigurați în sistemul românesc, pot beneficia de pensie de invaliditate în baza documentelor emise conform Regulamentelor Europene nr. 883/2004 și 987/2009 . Acestea confirmă aplicarea legislației române de securitate socială chiar și pentru perioadele lucrate în alte state membre ale Uniunii Europene, în Spațiul Economic European, în Elveția sau în Marea Britanie.

Există și situații în care dreptul la pensie de invaliditate se acordă fără stagiu de cotizare : elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut capacitatea de muncă în timpul practicii profesionale pot solicita pensie dacă dovedesc că accidentul sau boala profesională s-au produs în timpul și din cauza activității de formare.

Ce documente sunt necesare pentru dosarul de pensie de invaliditate

Casa Națională de Pensii precizează că dosarul pentru acordarea pensiei de invaliditate trebuie să conțină următoarele documente:

Cererea tip de înscriere la pensie – se obține și se completează la sediul Casei de Pensii. Actele de identitate – copie și original, pentru conformitate. Decizia medicală asupra capacității de muncă – în original, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale. Adeverința privind data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă , dacă solicitantul a beneficiat de concediu medical. Adeverința privind data încetării calității de asigurat , dacă persoana nu mai are contract de muncă activ. Copie după formularul FIAM , în cazul unui accident de muncă, avizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Copie după fișa BP2 , dacă este vorba despre o boală profesională, avizată de direcția de sănătate publică. Document portabil A1 sau certificat echivalent , dacă accidentul s-a produs într-un alt stat din UE, SEE, Elveția, Marea Britanie sau într-un stat cu care România are acord bilateral de securitate socială.

În plus, Casa de Pensii poate solicita documente suplimentare, precum acte de studii, certificate medicale complementare sau adeverințe privind contribuțiile plătite.

Cum se depune dosarul și ce urmează după evaluare

Dosarul se depune la Casa Teritorială de Pensii de care aparții, fie personal, fie printr-un reprezentant legal. Documentele trebuie prezentate atât în original (pentru verificare), cât și în copie. După depunere, instituția analizează dosarul și transmite solicitantului decizia finală – admiterea sau respingerea cererii.

Dacă cererea este aprobată, plata pensiei începe din luna următoare depunerii dosarului complet. În cazul unei decizii de respingere, persoana are dreptul să o conteste în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

Ce trebuie să reții înainte să depui cererea

Pensia de invaliditate este un drept acordat în baza contribuției și a evaluării medicale. Pierderea capacității de muncă trebuie să fie dovedită riguros, iar documentele să fie actualizate și completate corect. Pentru accidentele survenite în timpul activității profesionale, păstrează toate actele medicale și procesele-verbale care confirmă incidentul.

În lipsa unui stagiu complet de cotizare, există totuși șanse de obținere a pensiei, dar doar dacă legătura dintre boală sau accident și activitatea profesională este demonstrată legal.