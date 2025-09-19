Cum obții fonduri fonduri europene prin Start-Up Nation, ai timp până la 1 octombrie să-ți termini dosarul

Dacă vrei finanțarea de până la 50.000 de euro prin Start-Up Nation, ai un avantaj clar în această toamnă: fereastra de depunere începe pe 1 octombrie 2025, deci încă ai timp să-ți pui la punct dosarul și ultimele detalii din planul de afaceri. Ministerul Economiei a confirmat oficial calendarul: aplicația electronică se deschide pe 1 octombrie, ora 10:00, iar sesiunea rămâne activă până pe 3 decembrie 2025, ora 20:00. În practică, asta înseamnă că îți poți finaliza documentele acum, ca să intri din prima zi cu un proiect curat și complet.

Programul a fost amânat câteva luni față de planul inițial, dar, între timp, autoritățile au ajustat procedura pentru a debloca înscrierile. Elementul-cheie este împărțirea în două etape: cei aproximativ 22.000 de tineri deja înscriși la cursurile antreprenoriale pot merge mai departe către finanțare, iar restul locurilor se completează într-o etapă suplimentară, astfel încât să fie atins pragul cerut inițial de 25.000 de aplicanți sub 30 de ani. Pentru tine, asta se traduce printr-un flux mai clar și șanse reale de a depune proiectul imediat ce ești pregătit.

Ce s-a schimbat în ediția 2025 și de ce contează pentru dosarul tău

Anul acesta, procedura a fost modificată prin Ordinul MEDAT nr. 1565/2025 (publicat în Monitorul Oficial). Printre efecte: reguli mai stricte privind tranzacționarea participațiilor din proiectele finanțate, clarificări pentru cursurile de antreprenoriat și mecanisme de ajustare a bugetului în funcție de numărul real de participanți. Dacă îți construiești dosarul acum, ține cont de aceste schimbări, pentru că punctajul și verificările vor urma noua procedură.

Primul pas rămâne cursul de antreprenoriat. Platforma oficială pentru gestionarea procesului este minimis.imm.gov.ro. Sesiunea pentru înscrierea la cursuri a debutat în aprilie, iar ministerul a anunțat reluarea/modularea lor din 1 august, tocmai pentru a fluidiza traseul până la depunerea proiectelor. Dacă nu ai parcurs încă această etapă, trateaz-o prioritar: certificatul de absolvire îți validează eligibilitatea și îți dă acces la depunerea cererii de finanțare din 1 octombrie.

Pașii pe care trebuie să-i bifezi până pe 1 octombrie

Începe prin a confirma eligibilitatea ideii tale pe codul CAEN țintă și asigură-te că firma ta va fi înființată conform cerințelor programului la momentul depunerii. Apoi structurează un plan de afaceri cu obiective măsurabile pe 12–24 luni, fluxuri de numerar realiste și o listă clară de cheltuieli eligibile. Vei avea nevoie de documente standard (acte firmă sau pregătite pentru înființare, declarații pe propria răspundere, eventuale avize/autorizații specifice) și de dovada absolvirii cursului. Ordinea în dosar și coerența financiară îți cresc șansele la evaluare.

Următorul pas este calibrarea proiectului la grila de punctaj. Dincolo de criteriile clasice (viabilitate, locuri de muncă, cofinanțare), ediția aceasta pune accent pe componente digitale și verzi, pe impactul în regiune și pe profilul antreprenorului. Dacă vrei un scor competitiv, integrează investiții cu aport tehnologic clar, arată cum reduci amprenta de mediu și explică de ce piața pe care intri poate susține vânzările estimate. Nu amâna: cu cât stabilești mai devreme ofertele pentru echipamente/servicii, cu atât mai credibilă va fi secțiunea de buget.

Ce conține dosarul și cum evaluezi șansele reale

Un dosar solid include un rezumat executiv scurt, o analiză de piață ancorată în date, planul operațional (echipamente, servicii, calendar livrări), dimensionarea resurselor umane și un buget pe capitole eligibile. La finanțare, plafonul rămâne până la 50.000 de euro pe proiect (grant 100% sau cu cofinanțare, în funcție de submăsură), iar selecția finală se face după ce toți au parcurs pașii obligatorii din procedură. Țintește un proiect compact, ușor de implementat în 12 luni, cu riscuri controlabile și livrabile clare.

Pe partea operațională, pregătește-te pentru depunerea în platforma minimis: cont creat, semnătură electronică funcțională și toate fișierele în formatele cerute. Platforma a avut volum mare la deschiderile anterioare, așa că e bine să validezi din timp semnătura, să verifici mărimea fișierelor și să ai o listă de verificare la îndemână, ca să nu pierzi timp în ziua depunerii.

Greșeli frecvente și cum le eviți la depunere

Nu supraestima veniturile. Evaluatorii penalizează planurile care promit creșteri abrupte fără argumente de piață, mai ales în primele șase luni. Sprijină-ți estimările cu oferte, precontracte, scrisori de intenție sau analize independente, acolo unde este posibil. La cheltuieli, rămâi în zona clar eligibilă și separă net echipamentele de software, servicii, marketing și capital de lucru. Fii atent la pragurile pe categorie și la regulile privind achizițiile.

Nu lăsa certificarea cursului pe ultima sută de metri. Fără dovada absolvirii, proiectul nu intră în evaluare. Verifică din timp calendarul furnizorului de formare, modulul online/fizic și condițiile de promovare. Dacă ai terminat cursul deja, scanează și arhivează certificatul în formatul cerut ca să poți urca rapid documentele la deschiderea sesiunii.