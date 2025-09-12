Cum obții fonduri europene mai ușor: un robot cu inteligență artificială va răspunde la toate întrebările

Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene (MIPE) pregătește o inovație menită să simplifice interacțiunea cetățenilor și a mediului de afaceri cu instituțiile statului. Potrivit ministrului Dragoș Pîslaru, o nouă platformă digitală asistată de inteligență artificială va fi disponibilă în curând pentru a răspunde rapid și precis la întrebările despre accesarea fondurilor europene. Inițiativa urmărește să reducă birocrația și să ofere informații clare, într-un limbaj ușor de înțeles, oricui dorește să afle cum poate beneficia de finanțările oferite de Uniunea Europeană.

Proiectul, aflat deja în fază de testare internă, promite să devină un instrument central pentru sprijinirea întreprinzătorilor, a autorităților locale și a persoanelor fizice interesate de programele de finanțare. Lansarea oficială este așteptată până la sfârșitul anului, iar autoritățile speră ca platforma să devină rapid un punct unic de informare și consiliere.

Asistent digital disponibil non-stop

Robotul cu inteligență artificială va funcționa ca un asistent virtual capabil să răspundă la o gamă largă de întrebări: de la condițiile de eligibilitate pentru diverse programe, până la pașii concreți de depunere a proiectelor. Spre deosebire de call-center-urile clasice, acest sistem va fi disponibil 24 de ore din 24, eliminând nevoia de programări sau de a aștepta la telefon.

Dragoș Pîslaru a explicat că algoritmii integrați în platformă au fost antrenați pe baza celor mai frecvente solicitări venite în ultimii ani. În plus, robotul va putea învăța constant din interacțiunile cu utilizatorii, devenind tot mai precis și mai eficient. Scopul declarat este ca fiecare persoană să poată primi în câteva minute răspunsuri clare și personalizate, fără a fi nevoie să răsfoiască documentații stufoase.

Un alt avantaj important îl reprezintă accesibilitatea. Platforma va fi disponibilă atât pe site-ul MIPE, cât și printr-o aplicație mobilă, astfel încât informațiile să fie la îndemână oricând, indiferent dacă ești acasă, la birou sau pe teren.

Simplificarea procesului de accesare a fondurilor

Potrivit oficialilor ministerului, introducerea unui asistent AI răspunde unei nevoi reale de simplificare a procedurilor. Mulți potențiali beneficiari renunță să aplice la fonduri europene din cauza limbajului tehnic și a pașilor complicați. Robotul va traduce termenii de specialitate în explicații clare, pas cu pas, ajutând utilizatorii să înțeleagă ce documente trebuie pregătite și ce termene trebuie respectate.

De asemenea, platforma va oferi informații actualizate despre apelurile de proiecte deschise, bugetele disponibile și criteriile de evaluare, reducând riscul de a rata oportunități importante. Pentru mediul de afaceri, această transparență sporită poate însemna o creștere semnificativă a numărului de proiecte depuse și, implicit, a investițiilor finanțate din bani europeni.

Ministerul estimează că implementarea soluției va scădea volumul de muncă al funcționarilor publici și va diminua timpii de răspuns pentru solicitări, permițând angajaților să se concentreze pe evaluarea proiectelor, nu pe oferirea de informații de bază.

Un pas înainte în digitalizarea administrației

Inițiativa se înscrie în planul mai larg de digitalizare a administrației publice, un obiectiv asumat de România în ultimii ani. Folosirea inteligenței artificiale pentru a sprijini cetățenii reprezintă nu doar o modernizare tehnologică, ci și o schimbare de mentalitate, orientată către eficiență și acces rapid la informație.

Dragoș Pîslaru a subliniat că proiectul este realizat cu respectarea normelor de protecție a datelor personale și a standardelor europene de securitate cibernetică. Astfel, utilizatorii vor putea interacționa cu asistentul AI fără grija confidențialității informațiilor furnizate.

Pentru tine, ca potențial beneficiar al fondurilor europene, această platformă poate fi o resursă esențială. Fie că reprezinți o companie care vrea să acceseze fonduri pentru extindere, fie că ești parte a unei administrații locale sau pur și simplu cauți informații pentru un proiect personal, noul robot îți va oferi răspunsuri rapide și clare, fără bariere birocratice.

Prin acest demers, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene își propune să transforme procesul de informare și aplicare într-unul prietenos, accesibil și adaptat erei digitale, aducând fondurile europene mai aproape de cetățeni și de nevoile reale ale economiei.