Cum obții concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în 2025 – ce drepturi ai în fața legii și a patronului

În 2025, părinții care se confruntă cu situația dificilă a unui copil bolnav au în continuare dreptul, prin lege, la concediu medical și indemnizație pentru îngrijirea acestuia. Prevederile actualizate din Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 stabilesc clar condițiile de acordare, durata maximă, valoarea indemnizației și categoriile de beneficiari. Măsura se aplică nu doar părinților naturali, ci și celor adoptivi, tutorilor sau persoanelor cărora li s-au încredințat copii spre creștere ori adopție.

Scopul acestui concediu este de a le permite părinților să acorde îngrijirea necesară copilului bolnav fără teama de a-și pierde locul de muncă sau de a rămâne fără venituri. Totuși, există criterii și limite stricte pentru acordarea acestui drept, care trebuie respectate atât de angajatori, cât și de salariați.

Cât durează concediul și cine poate beneficia de el

Conform legislației în vigoare, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav poate fi solicitat pentru copii de până la 12 ani, iar în cazul celor cu handicap – până la vârsta de 18 ani. În cazurile în care copilul suferă de o boală gravă, perioada se poate prelungi până la 90 de zile calendaristice pe an pentru fiecare copil, față de limita standard de 45 de zile.

Acest concediu se acordă unuia dintre părinți, la alegere, iar beneficiarul trebuie să fi realizat un stagiu de cotizare de minimum șase luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care solicită indemnizația. Condiția se aplică și părinților adoptivi, tutorilor sau persoanelor care au primit copilul în plasament ori încredințare.

În cazul copiilor internați, medicul curant poate elibera concediul medical lunar sau la externare, în funcție de durata spitalizării și de evoluția stării de sănătate. Certificatul de concediu medical este documentul esențial pentru acordarea indemnizației, iar angajatorul nu poate refuza înregistrarea acestuia.

Durata maximă de 45 de zile nu se acordă integral dintr-o singură dată. Medicul de familie poate elibera certificate medicale de până la 14 zile consecutive, în timp ce medicul specialist poate acorda concediu de 30 sau 31 de zile, în funcție de gravitatea afecțiunii.

Cât se plătește și cum se calculează indemnizația

Valoarea indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav reprezintă 85% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele șase luni din cele 12 luni care constituie stagiul de cotizare. Totuși, există un plafon maxim – indemnizația nu poate depăși echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, adică aproximativ 48.600 de lei.

Pentru asigurații șomeri, calculul se face în funcție de media indemnizației de șomaj din ultimele șase luni, respectând aceleași reguli de plafonare. În anumite cazuri, pot beneficia de concediu și persoane care nu au stagiul complet de cotizare, precum absolvenții recenți, persoanele care au beneficiat anterior de alte concedii medicale sau cei care au fost în concediu pentru creșterea copilului.

Important este faptul că indemnizația se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, deci nu din fondurile companiei. Angajatorul are obligația să înregistreze concediul în Revisal și să asigure continuitatea contractului de muncă, fără sancțiuni sau penalizări pentru salariat.

Legea prevede expres că acest tip de concediu constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitate , fapt care protejează salariatul în fața eventualelor abuzuri din partea angajatorului.

Drepturile părinților și obligațiile angajatorilor

Salariatul aflat în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav are dreptul să se întoarcă la locul de muncă în aceeași funcție și pe același salariu. Orice tentativă de concediere în perioada concediului este ilegală, conform prevederilor Codului muncii și OUG 158/2005.

Angajatorul trebuie să primească certificatul medical emis de medicul curant și să îl transmită casei de asigurări de sănătate pentru decontarea indemnizației. Refuzul angajatorului de a înregistra concediul poate fi sancționat contravențional, iar salariatul are dreptul să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Muncă.

În cazul în care părintele însoțește copilul la tratament în străinătate, legea prevede că dreptul la concediu și indemnizație rămâne valabil, indiferent dacă tratamentul are loc într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, al Confederației Elvețiene sau într-un stat din afara acestora, cu condiția prezentării documentelor medicale justificative.

În concluzie, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav este un drept protejat prin lege, oferind siguranță financiară și stabilitate profesională părinților care se confruntă cu situații medicale delicate.