Cum l-a cucerit Adela Popescu pe Radu Vâlcan, de fapt: “Până nu am fost sigură că este topit după mine, nu am făcut nicio mișcare!” VIDEO EXCLUSIV

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din România, iar împreună au reușit să își construiască o familie superbă, având împreună trei copii, Alexandru, Andrei și Adrian. În exclusivitate pentru Playtech, vedeta ne-a dezvăluit cum a decurs începutul relației și cum l-a cucerit, de fapt, pe celebrul prezentator.

Adela Popescu a punctat că nu s-a luptat niciodată cu gelozia în relația cu Radu Vâlcan, ținând cont că prezentatorul este foarte atent să nu facă niciun gest care să o supere. Totuși, vedeta a explicat că nu a făcut niciun pas către acesta, la început, până nu a fost sigură că este topit după ea:

“Eu nu știu de ce el este atât de grijuliu în ceea ce mă privește din acest punct de vedere. Toată viața a fost un tip admirat și nu mai are nevoie să i se demonstreze, el nu mai are insecurități din punctul acesta de vedere. El știe că arată bine, i s-a spus că arată bine. Poate de asta sau poate că este un tip căruia îi pasă de starea mea. Nu ar face nimic ca să mă supere!

Uneori nu se poate abține din alte motive, dar pe partea de gelozie dacă ar știi că un anumit gest m-ar deranja nu l-ar face sub nicio formă. Ar putea să facă doar din neatenție, dar altfel e un tip foarte atent la sentimentele mele. Geloasă nu am fost, am fost nesigură. (n.r. la începutul relației) El era un tip foarte curtat, era într-o perioadă de vârf când ne-am cunoscut noi.

Până nu am fost sigură că este topit după mine, nu am făcut nicio mișcare. Nu voiam să fiu una dintre cuceririle lui, cum tot auzisem și văzusem. Doar când am fost foarte sigură i-am zis: “OK, hai să ne vedem!”. Am avut strategia asta și a fost bună.”