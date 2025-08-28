Cum îți recuperezi banii pe bilet dacă zborul e anulat sau întârziat. Sorin Mierlea, președintele InfoCons: „Pasagerii au drepturi clare, indiferent de compania aeriană”. EXCLUSIV

Zborul tău a fost întârziat sau chiar anulat și nu știi de unde să începi ca să îți recuperezi banii? Nu ești singurul. Sorin Mierlea, președintele InfoCons, explică pas cu pas cum recuperezi banii dați pe biletul avion și ce trebuie să faci ca procesul să fie cât mai simplu și rapid.

Cum recuperezi banii pe biletul avion în cazul unui zbor anulat sau întârziat

Ți-ai planificat vacanța în detaliu, ți-ai cumpărat biletele din timp, iar când ai ajuns la aeroport ai avut parte de o surpriză deloc plăcută? Uneori, zborurile întârzie câteva ore sau sunt anulate în ultima clipă, ceea ce poate umbri fericirea concediului. Ori poate ești pus în situația de a pierde o întâlnire importantă sau de a nu-i fi alături cuiva drag.

Situațiile diferă, dar drepturile pasagerilor rămân aceleași. Sorin Mierlea, președintele InfoCons, a dezvăluit că, indiferent de compania aeriană, poți nu doar să-ți recuperezi contravaloarea biletului, dar și să primești o compensație de până la 600 de euro.

„Pasagerii au drepturi clare, protejate de legislația europeană și aplicabile și în România. Dacă un zbor întârzie sau este anulat, compania aeriană trebuie să ofere asistență: mese și băuturi, cazare și transport către hotel dacă situația o impune. În plus, pasagerii pot alege fie să fie rambursați integral, în termen de șapte zile, fie să fie rerutați către destinația finală în condiții similare. Pe lângă aceste măsuri de asistență, există și compensații financiare, care se acordă atunci când întârzierea la destinație depășește trei ore sau zborul este anulat fără un motiv de tip ‘circumstanțe extraordinare’, cum ar fi vreme extremă sau greve. Sumele variază între 250 și 600 €, în funcție de distanța călătoriei. Practic, indiferent dacă zborul este operat de o companie tradițională sau low-cost, drepturile pasagerilor rămân aceleași”, a declarat Sorin Mierlea, în exclusivitate pentru Playtech.

Pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a-ți primi banii înapoi

Iar dacă te-ai întrebat vreodată dacă drepturile diferă de la o companie națională la una low-cost, răspunsul este simplu: nu. Compensațiile și rambursările se acordă după aceleași criterii.

„Din punct de vedere legal, nu există nicio diferență. Regulamentul european se aplică în egală măsură tuturor companiilor aeriene, fie ele de linie sau low-cost. Pasagerii beneficiază de aceleași drepturi, indiferent cu cine aleg să zboare. Diferențele apar doar în modul practic de gestionare a cererilor: unele companii tradiționale pot avea un departament dedicat relațiilor cu clienții, în timp ce operatorii low-cost preferă proceduri exclusiv online. Însă, în esență, obligațiile sunt identice”, a subliniat președintele InfoCons.

Rămâne, totuși, întrebarea: cum recuperezi banii biletul avion? Ei bine, nu e deloc complicat. Sorin Mierlea a explicat care sunt pașii corecți pentru ca cererea ta să fie soluționată rapid și fără prea multe bătăi de cap:

„Primul pas este întotdeauna adresarea directă către compania aeriană, de preferat în scris, prin e-mail sau prin formularul online pus la dispoziție pe site-ul acesteia. Dacă răspunsul întârzie să apară sau nu este satisfăcător, pasagerul are posibilitatea să depună o sesizare la autoritățile competente. În ultima instanță, dacă nici aceste demersuri nu dau rezultate, pasagerii pot apela la instanțele de judecată sau la firme specializate în recuperarea compensațiilor”.

Cum să-ți recuperezi rapid banii pe biletul de avion: „Comisia Europeană a elaborat un formular tipizat de reclamație”

Majoritatea companiilor oferă un formular standard pentru astfel de cereri, dar un mic pont ca să îți recuperezi mai rapid banii pe biletul de avion este să folosești și formularul tipizat pus la dispoziție de Comisia Europeană.

„Majoritatea companiilor aeriene pun la dispoziție formulare standard, accesibile pe site-ul lor oficial. În plus, Comisia Europeană a elaborat un formular tipizat de reclamație, recunoscut și de autoritățile române, care poate fi descărcat și completat pentru a structura cererea într-un mod cât mai clar. Deși nu este obligatoriu, folosirea acestui model simplifică mult procesul și crește șansele ca solicitarea să fie soluționată mai rapid”, ne-a spus Sorin Mierlea.

Un lucru de reținut este cât timp are compania aeriană la dispoziție să răspundă la cererea ta de rambursare sau compensație. Dacă știi aceste termene, ești cu un pas înainte și să rezolvi totul mult mai ușor

„Rambursarea biletului trebuie efectuată fără întârziere nejustificată, ceea ce în practică înseamnă în maximum 7 zile calendaristice.

În ceea ce privește compensațiile financiare, legislația europeană nu stabilește un termen strict, însă obligă compania să răspundă într-un timp rezonabil. În practică, autoritățile recomandă ca răspunsul să fie oferit în aproximativ 30 de zile de la primirea cererii. Companiile nu pot invoca proceduri interne mai lungi pentru a amâna plata fără justificare”, a subliniat președintele InfoCons.

Greșelile pe care este bine să le eviți

Mare atenție! Există riscul să nu-ți recuperezi banii dacă faci anumite greșeli. În aceste situații, procesul poate deveni mai complicat și anevoios decât ar trebui. De exemplu, mulți pasageri nu păstrează documentele de călătorie, ceea ce face dificilă dovada situației

„O altă greșeală frecventă este aceea de a sări direct la sesizarea autorităților, fără a se adresa mai întâi companiei aeriene, care este primul responsabil. În plus, există o confuzie între rambursarea biletului și compensația financiară: multe persoane cred că au automat dreptul la ambele, deși situațiile diferă. Mai există și situația în care pasagerii solicită compensații pentru cazuri ce țin de circumstanțe extraordinare, cum ar fi furtunile sau grevele controlorilor de trafic, unde compania nu este obligată să plătească”, a completat Sorin Mierlea.

De ce documente ai nevoie că să-ți recuperezi banii pe bilet

Prin urmare, ca să ai șanse cât mai mari să-ți recuperezi banii sau să primești compensația, e esențial să știi ce documente să păstrezi. În acest sens, Sorin Mierlea a întocmit o listă cu tot ce poate fi de ajutor:

„Este important ca pasagerul să păstreze biletul de avion sau confirmarea rezervării, cartea de îmbarcare, dar și orice comunicare scrisă primită de la compania aeriană, fie că e vorba de mesaje, e-mailuri sau notificări în aplicație. În cazul în care au existat cheltuieli suplimentare, precum cele pentru mese, cazare sau transport, este foarte important să fie păstrate facturile și chitanțele. Uneori, chiar și fotografiile sau capturile de ecran care atestă ora reală de sosire pot fi utile ca dovezi”.

Pe de altă parte, uneori pasagerii cred că au dreptul la compensație, dar nu e chiar așa. Întârzierile mai mici de trei ore nu dau despăgubiri, iar anulările din cauza vremii rele, problemelor de securitate sau grevelor nu obligă compania să plătească. Dacă ai fost anunțat din timp despre anulare, poți cere rambursarea sau rerutarea, dar nu și compensația. Iar dacă nu te-ai prezentat la check-in la timp sau ai avut documente incomplete, responsabilitatea nu mai e a companiei.

Sorin Mierlea, președintele InfoCons, spune cum să-ți recuperezi rapid banii pe biletul de avion

La final, președintele InfoCons a dat câteva sfaturi esențiale ca să eviți problemele și să-ți recuperezi rapid banii. Sunt trucuri simple, care fac tot procesul mai clar și mai ușor, ca să nu fii luat prin surprindere atunci când un zbor întârzie sau este anulat.