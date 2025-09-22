Cum îţi dai seama ce vârstă are o găină? Când face cele mai multe ouă

Estimarea vârstei unei găini ouătoare este importantă nu doar pentru cei care cresc găini ca afacere, dar și pentru pasionaţii de curte care îşi doresc ouă proaspete și productivitate maximă. Nu există metode perfect exacte, dar cu câteva observaţii atente, se poate deduce o vârstă cu precizie de câteva luni — suficient pentru decizii legate de înnoirea efectivului sau de întreţinerea păsărilor.

Indicatori fizici pentru estimarea vârstei

Găinile tinere au ciocul neted, galben lucios, în timp ce la exemplarele mai în vârstă, ciocul devine mai dur, se pot vedea zgârieturi, pierderi de pigment sau zone gri. Labela și picioarele sunt de asemenea importante: la puicuţe, pielea de pe membre este uniformă, solzii netezi, fără bătături; după un an sau doi, solzii devin mai mari, pielea mai aspră, iar excrescențele sau mici umflături pot apărea. Penajul tinereţelor este dens, cu puf sub pene, lucios; găinile adulte au pene mai puţin uniforme, puf redus, aspect mai uzat.

Abdomenul poate fi “palpat”: o găină mai în vârstă are abdomenul mai ferm și gros, uneori cu grijă la acumularea de grăsime; un abdomen moale, piept elastic și tonus bun sunt semne de tinerețe. Ochii sunt, de asemenea, indicativi: limpezi, strălucitori la păsările tinere; ochii pot părea palizi sau mai puțin expresivi la cele mai în vârstă.

Comportament și semne de ouat

Un indicator bun al vârstei este comportamentul unei găini: cele tinere sunt active, se plimbă mult, caută hrană, sunt curioase și se uită după locuri de cuib. O găină adultă, mai ales dacă productivitatea ei scade, poate fi mai sedentară. Se observă și implicarea în cuib, vizite frecvente în cușca pentru ou, semne precum pieptene roșu intens și “construcţie” (clumping) în zona cloachei.

Perioada de vârf când găinile fac cele mai multe ouă

Găinile ouătoare specializate în producția de ouă încep de regulă să ouă în jurul vârstei de 18-22 de săptămâni (aproximativ 4-5-6 luni), în funcție de rasă și condiţii de întreținere.

În primul an complet de ouat, productivitatea este maximă: cele mai bune rase sau hibrizi pot produce între 250-300 de ouă pe an. Aceasta este perioada în care ouăle sunt cele mai dese și de calitate bună.

Cum scade productivitatea odată cu vârsta

După primul an sau după doi de ouat intens, eficiența începe să scadă: ouă mai puţine, coaja mai subțire, uneori gălbenușul mai palid sau mai mic. Găinile de rasă pură pot continua să ouă și 3-4 ani, dar numărul de ouă scade semnificativ după fiecare an.

Factorii care reduc ouatul includ lumina slabă (în lunile de iarnă), perioada de năpârlire, stresul, alimentația necorespunzătoare și rasele grele care încep mai târziu să ouă.

Recomandări practice pentru crescători

Dacă vrei găini cu productivitate maximă, încearcă să cumpere păsări tinere (4-6 luni), ideal în primăvară, când condițiile sunt optime.

Monitorizează ouatul dimineața, pentru 1-2 săptămâni, pentru a vedea frecvența reală a ouălor; aceasta îți va indica dacă păsările sunt în vârstă activă sau dacă productivitatea a început să scadă.

Oferă hrană bogată în proteine și minerale, lumină adecvată și un mediu fără stres pentru a maximiza perioada de ouat.

Estimarea vârstei unei găini nu este exact 100%, însă cu atenție la mai mulți indicatori (aspect, comportament, ouat) poți să deduci dacă pasărea este la începutul vieții de ouat, la vârful productivității sau la un stadiu în care ouăle devin tot mai rare.