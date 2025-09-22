Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 15:00
de Vieriu Ionut

Cum îţi dai seama ce vârstă are o găină? Când face cele mai multe ouă

UTILE
Cum îţi dai seama ce vârstă are o găină? Când face cele mai multe ouă
Cum să estimezi vârsta unei găini după aspect fizic, comportament și productivitatea ouălor

Estimarea vârstei unei găini ouătoare este importantă nu doar pentru cei care cresc găini ca afacere, dar și pentru pasionaţii de curte care îşi doresc ouă proaspete și productivitate maximă. Nu există metode perfect exacte, dar cu câteva observaţii atente, se poate deduce o vârstă cu precizie de câteva luni — suficient pentru decizii legate de înnoirea efectivului sau de întreţinerea păsărilor.

Indicatori fizici pentru estimarea vârstei

Găinile tinere au ciocul neted, galben lucios, în timp ce la exemplarele mai în vârstă, ciocul devine mai dur, se pot vedea zgârieturi, pierderi de pigment sau zone gri. Labela și picioarele sunt de asemenea importante: la puicuţe, pielea de pe membre este uniformă, solzii netezi, fără bătături; după un an sau doi, solzii devin mai mari, pielea mai aspră, iar excrescențele sau mici umflături pot apărea. Penajul tinereţelor este dens, cu puf sub pene, lucios; găinile adulte au pene mai puţin uniforme, puf redus, aspect mai uzat.

Abdomenul poate fi “palpat”: o găină mai în vârstă are abdomenul mai ferm și gros, uneori cu grijă la acumularea de grăsime; un abdomen moale, piept elastic și tonus bun sunt semne de tinerețe. Ochii sunt, de asemenea, indicativi: limpezi, strălucitori la păsările tinere; ochii pot părea palizi sau mai puțin expresivi la cele mai în vârstă.

Vezi și:
Vârsta la care găinile încep să facă ouă. Totul depinde de rasă
Numărul maxim de găini care pot fi crescute într-o curte pentru a evita amenzile. Gospodăriile trebuie dotate cu apă curentă și canalizare

Comportament și semne de ouat

Un indicator bun al vârstei este comportamentul unei găini: cele tinere sunt active, se plimbă mult, caută hrană, sunt curioase și se uită după locuri de cuib. O găină adultă, mai ales dacă productivitatea ei scade, poate fi mai sedentară. Se observă și implicarea în cuib, vizite frecvente în cușca pentru ou, semne precum pieptene roșu intens și “construcţie” (clumping) în zona cloachei.

Perioada de vârf când găinile fac cele mai multe ouă

Găinile ouătoare specializate în producția de ouă încep de regulă să ouă în jurul vârstei de 18-22 de săptămâni (aproximativ 4-5-6 luni), în funcție de rasă și condiţii de întreținere.

În primul an complet de ouat, productivitatea este maximă: cele mai bune rase sau hibrizi pot produce între 250-300 de ouă pe an. Aceasta este perioada în care ouăle sunt cele mai dese și de calitate bună.

Cum scade productivitatea odată cu vârsta

După primul an sau după doi de ouat intens, eficiența începe să scadă: ouă mai puţine, coaja mai subțire, uneori gălbenușul mai palid sau mai mic. Găinile de rasă pură pot continua să ouă și 3-4 ani, dar numărul de ouă scade semnificativ după fiecare an.

Factorii care reduc ouatul includ lumina slabă (în lunile de iarnă), perioada de năpârlire, stresul, alimentația necorespunzătoare și rasele grele care încep mai târziu să ouă.

Recomandări practice pentru crescători

  • Dacă vrei găini cu productivitate maximă, încearcă să cumpere păsări tinere (4-6 luni), ideal în primăvară, când condițiile sunt optime.
  • Monitorizează ouatul dimineața, pentru 1-2 săptămâni, pentru a vedea frecvența reală a ouălor; aceasta îți va indica dacă păsările sunt în vârstă activă sau dacă productivitatea a început să scadă.
  • Oferă hrană bogată în proteine și minerale, lumină adecvată și un mediu fără stres pentru a maximiza perioada de ouat.

Estimarea vârstei unei găini nu este exact 100%, însă cu atenție la mai mulți indicatori (aspect, comportament, ouat) poți să deduci dacă pasărea este la începutul vieții de ouat, la vârful productivității sau la un stadiu în care ouăle devin tot mai rare.

Uraganul Zack ajunge în România peste două zile. Aduce ploi torențiale, vânt şi ninsori
Recomandări
Trebuie acordul vecinilor pentru construcţie? Legea spune clar
Trebuie acordul vecinilor pentru construcţie? Legea spune clar
Obiectul interzis în Egipt, nu ai voie să îl ai la tine. Românii păţiţi, sfaturi pentru cei care aleg o vacanţă aici: „Nici scoici să nu luaţi din apă”
Obiectul interzis în Egipt, nu ai voie să îl ai la tine. Românii păţiţi, sfaturi pentru cei care aleg o vacanţă aici: „Nici scoici să nu luaţi din apă”
Primii concurenţi la emisiunea „Trădătorii”, anunţaţi de PRO TV. 24 de români, pregătiţi să intre într-un castel izolat
Primii concurenţi la emisiunea „Trădătorii”, anunţaţi de PRO TV. 24 de români, pregătiţi să intre într-un castel izolat
Descoperirea care ar putea „pune cruce” osteoporozei. Cum scapi de una dintre cele mai comune boli ale oaselor, conform unui studiu
Descoperirea care ar putea „pune cruce” osteoporozei. Cum scapi de una dintre cele mai comune boli ale oaselor, conform unui studiu
Diferenţa dintre aurul de 14, 18 şi 22 de karate. Ce metal mai conţine cel mai ieftin?
Diferenţa dintre aurul de 14, 18 şi 22 de karate. Ce metal mai conţine cel mai ieftin?
Top 10 cele mai lungi cuvinte din limba română. Unele au peste 40 de litere
Top 10 cele mai lungi cuvinte din limba română. Unele au peste 40 de litere
Inundaţii puternice în Italia: peste 300 – 400 litri/mp. Imagini trimise de românii care locuiesc în zonele afectate, este cod roşu de viituri
Inundaţii puternice în Italia: peste 300 – 400 litri/mp. Imagini trimise de românii care locuiesc în zonele afectate, este cod roşu de viituri
Cine este militarul român care s-a urcat beat la volan? A distrus în câteva secunde un bolid, dar şoferul a scăpat nevătămat
Cine este militarul român care s-a urcat beat la volan? A distrus în câteva secunde un bolid, dar şoferul a scăpat nevătămat
Revista presei
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum se îngrijește vița de vie după cules. Tratamente esențiale pentru rod bogat anul viitor
Playtech Știri
David Pușcaș o cheamă pe Luminița Anghel în instanță. „O să spun tot ce mi-au făcut, şi-au bătut joc”. Ce cere acum de la artistă
Playtech Știri
Cafeaua, între plăcere și ritual pentru Nicole Cherry: „Mă trezesc pentru momentul acela”. Cum arată acum o zi din viața artistei. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...