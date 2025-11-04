Cum instalezi fonturi personalizate în iPadOS pentru Word, Pages și Keynote

De la designeri grafici și scriitori până la studenți care își personalizează prezentările, tot mai mulți utilizatori de iPad doresc să folosească fonturi personalizate. Începând cu versiunile recente de iPadOS, Apple a introdus o funcție nativă care permite instalarea și utilizarea fonturilor în aplicații precum Word, Pages și Keynote, fără a fi nevoie de soluții externe complicate.

Procesul este simplu, dar necesită câțiva pași clari pentru ca fonturile să fie recunoscute corect de sistem.

Alegerea și descărcarea fonturilor compatibile

Primul pas este selectarea unei surse de încredere pentru descărcarea fonturilor. iPadOS acceptă fișiere de tip .ttf (TrueType Font) și .otf (OpenType Font). Cele mai populare platforme pentru fonturi gratuite și sigure sunt Google Fonts, DaFont și Font Squirrel.

După descărcarea fișierului de font, este important să verifici dacă acesta este legal de utilizat și dacă nu este restricționat pentru uz personal.

Fonturile pot fi descărcate direct din browserul Safari pe iPad. După ce apeși pe butonul de descărcare, fișierul va fi salvat automat în aplicația Fișiere, de regulă în dosarul „Descărcări”. De acolo, îl poți accesa ușor pentru instalare.

Dacă preferi o metodă mai simplă, poți folosi aplicații dedicate precum iFont, AnyFont sau Font Diner, disponibile în App Store. Aceste aplicații gestionează procesul de instalare și oferă previzualizări, colecții de fonturi și opțiuni de sincronizare.

Aplicațiile terțe sunt utile mai ales dacă vrei să instalezi simultan mai multe fonturi sau dacă lucrezi cu fișiere provenite din arhive ZIP.

Instalarea fonturilor în iPadOS pas cu pas

După ce ai fișierul fontului, urmează procesul de instalare. Cel mai sigur mod de a instala un font este prin intermediul aplicației Setări din iPadOS.

Deschide aplicația Fișiere și localizează fontul descărcat (.ttf sau .otf). Apasă pe fișier, apoi selectează opțiunea Partajare → iFont sau o altă aplicație de instalare a fonturilor. În aplicația de instalare, selectează Instalare font. iPadOS va deschide automat un profil de configurare în Setări. Mergi la Setări > General > VPN și Management dispozitiv și apasă pe profilul de font pentru a-l instala. Confirmă prin codul de acces al dispozitivului.

După finalizare, fontul devine disponibil pentru toate aplicațiile compatibile, inclusiv Microsoft Word, Pages și Keynote.

Dacă vrei să verifici ce fonturi sunt instalate, poți merge la Setări > General > Fonturi. De acolo, poți și șterge fonturi individuale dacă nu mai ai nevoie de ele.

Pentru utilizatorii care folosesc aplicațiile Microsoft, este important de menționat că Word și PowerPoint pe iPad recunosc automat fonturile adăugate prin sistem, fără pași suplimentari.

Cum folosești fonturile noi în Word, Pages și Keynote

După instalare, fonturile personalizate pot fi folosite la fel ca cele preinstalate. Deschide aplicația dorită și selectează textul pe care vrei să-l modifici.

În Word pentru iPad, apasă pe pictograma „A” din bara superioară pentru a deschide meniul de formatare. Derulează lista de fonturi și vei vedea fonturile nou instalate.

În Pages, deschide meniul „Format”, apoi „Font”. Fonturile personalizate apar automat în listă, fiind disponibile pentru toate documentele.

În Keynote, procesul este similar. Selectează textul dorit, mergi la „Format” și alege fontul din lista completă. Fonturile personalizate sunt sincronizate automat între aplicațiile din suita iWork, astfel încât o instalare este suficientă pentru toate.

Dacă lucrezi cu fișiere colaborative în iCloud sau Office 365, ține cont că fonturile instalate local pe iPad nu vor fi afișate corect pe alte dispozitive care nu au același font instalat. În aceste cazuri, textul poate apărea înlocuit cu un font standard.

Pentru a evita problemele de compatibilitate, poți exporta documentele în format PDF, păstrând aspectul exact al fonturilor personalizate.

Sfaturi utile și recomandări finale

Instalarea fonturilor personalizate pe iPad este o modalitate excelentă de a-ți personaliza documentele și prezentările. Totuși, există câteva bune practici de urmat:

Evită instalarea unui număr mare de fonturi, deoarece pot încetini sistemul.

Folosește doar fonturi din surse sigure și verificate pentru a evita fișiere corupte.

Repornește dispozitivul dacă un font nou nu apare imediat în listă.

Păstrează o copie a fișierelor de font într-un serviciu cloud, precum iCloud Drive sau Google Drive, pentru a le reinstala rapid în caz de resetare a dispozitivului.

Apple continuă să îmbunătățească funcțiile legate de fonturi în iPadOS, iar compatibilitatea cu aplicațiile majore crește constant. Cu doar câțiva pași simpli, poți transforma iPad-ul într-un instrument profesional de scriere, design și prezentare, cu un stil care să te reprezinte perfect.