UTILE
Cum funcţionează şamponul 2 în 1? Motivul pentru care acţionează şi ca balsam de păr
Produsele 2 în 1, care combină şamponul şi balsamul, promit o rutină de îngrijire mai simplă şi mai rapidă. Însă modul în care acestea funcţionează este mai complex decât pare la prima vedere. În realitate, ele nu sunt un balsam adevărat, ci mai degrabă un şampon îmbogăţit cu agenţi de hidratare şi protecţie.

Ce este de fapt un şampon 2 în 1

La prima vedere, un produs 2 în 1 pare să îmbine într-o singură formulă efectul de curăţare al şamponului şi beneficiile unui balsam. Totuşi, diferenţa faţă de un balsam clasic este considerabilă.

Aceste produse sunt, în esenţă, şampoane în care au fost adăugate siliconi şi polimeri cationici. Siliconii au rolul de a acoperi firele de păr, netezindu-le, oferindu-le luciu şi blocând pierderea de umiditate, susțin specialiștii.

Polimerii cationici acţionează asemănător, dar printr-un proces chimic diferit, depunându-se pe păr atunci când produsul este diluat în apă. Această combinaţie creează senzaţia unui păr mai moale şi mai uşor de pieptănat, imitând parţial efectul balsamului.

De ce nu înlocuieşte un balsam clasic

În realitate, un şampon 2 în 1 este doar un şampon foarte hidratant. Chiar dacă oferă un plus de catifelare, nu reuşeşte să hidrateze şi să protejeze părul la fel de profund ca un balsam folosit separat.

Pe termen lung, ingredientele hidratante dintr-un produs 2 în 1 nu pot compensa uscăciunea provocată de agenţii de curăţare din şampon. Mai mult, siliconii care dau luciu şi netezire tind să se acumuleze pe firul de păr după utilizări repetate, făcându-l greu şi lipsit de volum.

Cum şi când ar trebui folosit

Şamponul şi balsamul 2 în 1 pot fi o soluţie comodă pentru persoanele cu păr drept, rezistent şi cu nevoi minime de întreţinere. În schimb, părul creţ sau uscat ar putea deveni mai fragil şi lipsit de elasticitate după utilizarea frecventă a unui astfel de produs.

Specialiştii recomandă ca produsele 2 în 1 să fie folosite doar ocazional, alternând cu un şampon clarificator sau exfoliant pentru a evita acumularea de siliconi şi pentru a menţine părul curat şi aerat.

Astfel, se pot obţine cu uşurinţă beneficiile de confort şi hidratare ale unui 2 în 1, bucurându-te de un păr sănătos, strălucitor şi îngrijit fără efectele nedorite pe termen lung.

