Cum funcționează inspecția fiscală în 2025 - ce caută ANAF-ul, care sunt competențele și cum sunt selectați contribuabilii vizați
Controalele ANAF, o sursă majoră de stres / foto: Playtech

În 2025, inspecția fiscală rămâne unul dintre cele mai complexe și importante tipuri de control efectuate de ANAF, având reguli bine stabilite prin Codul de procedură fiscală. Aceasta are scopul de a verifica modul în care contribuabilii își declară și își plătesc obligațiile către stat, dar și de a preveni și combate evaziunea fiscală. Procedura începe cu stabilirea unei date oficiale de start, trecută în registrul unic de control sau, dacă acesta nu există, consemnată într-un proces-verbal.

Dacă inspecția se desfășoară la sediul contribuabilului și nu poate începe în termen de cinci zile de la data menționată în aviz, autoritatea trebuie să anunțe o nouă dată. În cazul desfășurării la sediul organului fiscal, inspecția începe la data trecută în aviz. Pe toată durata verificărilor, contribuabilul are obligația să colaboreze, să furnizeze documentele și informațiile necesare și, dacă dorește, poate desemna persoane care să răspundă în numele său.

Obligații și drepturi pe durata inspecției fiscale

Pe lângă obligația de a pune la dispoziție documentele și datele cerute, contribuabilul trebuie să ofere un spațiu adecvat desfășurării controlului. În lipsa acestuia, inspecția se poate desfășura la sediul ANAF sau într-un alt loc stabilit de comun acord. Organele fiscale pot inspecta direct locurile unde se desfășoară activitatea sau unde se află bunuri impozabile, în prezența contribuabilului ori a reprezentantului desemnat.

Inspecția se desfășoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului, dar poate continua și în afara acestuia, cu acord scris și aprobare din partea conducerii ANAF. Durata maximă depinde de dimensiunea contribuabilului: până la 180 de zile pentru contribuabili mari sau cu sedii secundare, 90 de zile pentru cei mijlocii și 45 de zile pentru ceilalți. Dacă aceste termene sunt depășite cu mai mult decât dublul lor, inspecția se închide, însă poate fi reluată o singură dată pentru aceeași perioadă și aceleași obligații, cu aprobare ierarhică.

Situații speciale și competențele ANAF

Dacă, pe parcursul inspecției, contribuabilul persoană juridică se dizolvă sau o persoană fizică supusă controlului decedează, verificarea poate continua cu succesorii, iar obligațiile fiscale se stabilesc pe numele acestora. În absența unor succesori, inspecția se încheie.

Selectarea contribuabililor pentru inspecție se face pe baza analizei de risc, luând în considerare factori precum istoricul fiscal, discrepanțe între declarații și realitatea economică, tranzacții suspecte sau semnale din partea altor autorități. În esență, ANAF vizează zonele cu potențial ridicat de neconformare, concentrând resursele acolo unde probabilitatea de a descoperi nereguli este mai mare.

Astfel, în 2025, inspecția fiscală combină obligația de colaborare a contribuabililor cu drepturile acestora la apărare și asistență juridică, menținând un cadru procedural menit să asigure atât respectarea legii, cât și un echilibru între interesul statului și protejarea contribuabilului.

