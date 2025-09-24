Cum folosești widgets pe ecranul de blocare și pe ecranul principal în iPadOS

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 12:22
de Ozana Mazilu

Cum folosești widgets în iPadOS

Widgets sunt elemente practice care-ţi aduc informaţiile esenţiale la un singur gest — fie că e vorba de vreme, calendar, baterie sau muzică. În iPadOS, ai acum posibilitatea să personalizezi atât ecranul principal, cât şi ecranul de blocare, astfel încât interfaţa să fie utilă şi eficientă. În acest articol îţi explic pas cu pas ce paşi trebuie să urmezi ca să profiţi la maximum de aceste widget-uri — pe ecranul de blocare şi pe cel principal.

Cum activezi și personalizezi widget-urile pe ecranul de blocare

Pentru a adăuga widget-uri pe ecranul de blocare, atinge şi ţine apăsat pe ecran până apare opţiunea Personalizează, apoi selectează Ecran de blocare. În orientarea pe verticală, vei vedea opţiunea Adaugă widgeturi sub ceas; în orientarea pe orizontală, apare în partea stângă a ecranului.

După ce accesezi modul de personalizare, poţi adăuga widget-uri făcând tap pe zona dedicată sau tragându-le din lista de sugestii. Ai posibilitatea să adaugi mai multe widget-uri: fie patru mici, două mari, sau combinaţii ale acestora în modul portret; iar în modul landscape, poţi umple partea stângă a ecranului cu cât vrei în limita spaţiului.

Widget-urile sunt utile pentru vizualizarea rapidă a informaţiilor — temperatura, evenimentele zilei, starea bateriei de la Apple Pencil sau AirPods etc. — fără să deblochezi iPad-ul. Totuşi, în general, ele nu sunt interactive: tactil vei lansa aplicaţia asociată (cu unele excepţii).

Cum adaugi și gestionezi widget-urile pe ecranul principal

Începând cu iPadOS 15 poţi plasa widget-uri direct pe ecranul principal. Începi prin a ţine apăsat într-o zonă liberă sau pe o aplicaţie până când totul începe să „vibreze”, apoi apeşi Adaugă widget şi selectezi dimensiunea dorită: mică, medie, mare sau extra-mare.

Poţi crea “stive de widget-uri”, plasând unul peste altul, până la zece elemente, şi poţi activa funcţia Smart Rotate, ca widget-urile să se schimbe automat în funcţie de momentul zilei. După ce termini, apeşi Gata ca să salvezi noua configuraţie.

Widget-urile de pe ecranul principal sunt interactive — de exemplu, poţi derula un playlist din widget-ul Muzică, controla locuinţa inteligentă, bifa sarcini direct din Reminder sau vizualiza progresul în aplicaţii de fitness.

Cum profiţi de orientare și versiunile iPadOS pentru widget-uri

iPadOS 17 a adus oficial personalizarea ecranului de blocare cu widget-uri, aliniindu-se astfel cu funcționalitatea introdusă pe iPhone. Această evoluţie îţi dă libertate totală să alegi ce ştii că ai nevoie cu o simplă atingere, direct de pe ecranul blocat.

Orientarea ecranului contează: pe verticală îţi poţi plasa widget-uri sub ceas (până la trei spaţii în mod normal) sau deasupra zonei date, iar pe orizontală foloseşti partea stângă ca zonă dedicată plină de widget-uri. Asta îţi permite să-ţi configurezi vizualul în funcţie de cum ţii iPad-ul.

De asemenea, pe ecranul principal beneficiezi de flexibilitate mai mare: widget-urile interactive din iPadOS 17 îţi permit să faci acțiuni fără să intri în aplicaţie. Adăugarea și mutarea lor este intuitivă. Dacă vrei ordine și acces rapid, poţi aranja widget-urile după prioritățile zilei, folosind stive sau dimensiuni diferite pentru mai multă informație la o privire.

Pe scurt, dacă vrei ca iPad-ul tău să devină cu adevărat productiv, ai nevoie să folosești widget-urile pe ecranul de blocare pentru acces instant și pe ecranul principal pentru interacțiune rapidă. Experimentează cu orientarea și dimensiunea widget-urilor — plus stive sau Smart Rotate — astfel încât tot ce-ţi trebuie să fie la o privire mai rapidă decât deblocarea completă.

