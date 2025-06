6 setări pe care să le faci în ChatGPT ca să devină mai util și cu adevărat al tău

ChatGPT a evoluat semnificativ de la momentul lansării sale, devenind mult mai mult decât un simplu chatbot. Astăzi, inteligența artificială creată de OpenAI este un adevărat asistent digital, capabil să ofere ajutor personalizat într-o gamă largă de situații – de la redactarea de texte, la organizarea agendei sau chiar conversații în timp real. Milioane de oameni îl folosesc zilnic, dar puțini știu că adevărata putere a ChatGPT iese la iveală doar după ce îi configurezi corect setările. Dacă vrei ca experiența ta să fie cât mai eficientă, personalizată și intuitivă, iată cele șase ajustări esențiale care merită făcute.

1. Controlează-ți datele și intimitatea

Primul pas pentru o relație sănătoasă cu orice aplicație AI este să știi ce date oferi. În cazul ChatGPT, poți decide dacă vrei ca datele tale să contribuie la îmbunătățirea modelului sau nu.

Din setările de profil, accesează secțiunea „Data Controls” și oprește opțiunea „Improve the model for everyone” dacă nu vrei ca textele tale să fie analizate pentru învățare automată. De asemenea, poți dezactiva salvarea înregistrărilor audio și video, pentru un plus de confidențialitate.

2. Personalizează ChatGPT după stilul tău

Funcția „Customize ChatGPT” îți permite să îți „educi” AI-ul preferat. Îi poți spune cum vrei să te numească, ce profesie ai și ce preferințe ai în materie de ton și stil de răspuns.

Dacă preferi un ChatGPT mai sobru, mai analitic sau dimpotrivă, mai glumeț și informal, ai ocazia să-i spui asta din start. Tot aici poți adăuga informații despre pasiunile tale, unde locuiești sau chiar detalii despre familie – pentru răspunsuri cât mai relevante.

3. Activează memoria pentru o experiență fluidă

Memoria este una dintre cele mai puternice funcții noi din ChatGPT. Practic, îți permite să nu mai iei totul de la zero de fiecare dată când începi o conversație. AI-ul va „ține minte” ce te interesează, ce întrebări pui frecvent și cum îți place să ți se răspundă.

Această funcție poate fi activată și gestionată tot din setările de profil, în secțiunea „Personalization”. Poți șterge amintiri vechi sau le poți edita, după cum vrei să-ți controlezi prezența digitală.

4. Folosește ChatGPT cu vocea ta

Pentru momentele în care vrei să vorbești, nu să tastezi, există „Voice Mode”. Îți permite să comunici cu ChatGPT oral, iar AI-ul îți răspunde vocal.

Poți alege vocea care îți place cel mai mult din setările „Speech” – fiecare are o tonalitate și un stil ușor diferite. E ideal dacă vrei să folosești ChatGPT ca pe un asistent hands-free sau pur și simplu să ai o conversație mai naturală.

5. Conectează-ți conturile și extinde-i capacitățile

Prin „Connectors”, poți lega conturile tale de Google (Gmail, Calendar, Drive) sau Microsoft (Outlook, Teams) direct la ChatGPT. Astfel, AI-ul poate citi e-mailuri, crea rezumate, verifica agenda sau accesa fișiere direct din cloudul tău.

Această integrare îți transformă chatbotul într-un adevărat asistent personal digital. E ideal pentru cei care lucrează mult cu documente, programări și comunicare online.

6. Alege modelul și instrumentele potrivite pentru fiecare situație

ChatGPT are mai multe „instrumente” disponibile în funcție de modelul ales. Poți accesa unelte precum generarea de imagini, căutarea pe web, analiza avansată sau conversațiile prin voce. În funcție de nevoia ta – de exemplu, redactare, brainstorming sau cercetare – poți comuta între GPT-4o, GPT-4 și alte versiuni.

De asemenea, poți activa funcții avansate direct din fereastra de chat, apăsând butonul cu unelte. Fie că vrei să creezi un prompt audio, să desenezi o imagine sau să obții un răspuns documentat, ai toate opțiunile la îndemână.